Marken nyckel i hållbar mjölkproduktion 20215

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”När det gäller koldioxidutsläppen från mjölk- och köttproduktionen är markanvändningen absolut viktigast” Hur väl vi utnyttjar åkermarken som resurs i mjölk- och köttproduktionen har stor betydelse för en hållbar produktion med minskad klimatpåverkan. De indirekta effekterna på markanvändningen i andra delar av världen måste också räknas in. Ökad intensitet eller ­extensivare produktion, minskad konsumtion av kött? Frågan om mjölk- och nötköttsproduktionens påverkan på klimatet och hur vi hållbart kan möta en ökad efterfrågan på kött och mjölk var ämnet för årets Bertebo-konferens (se även Lantbrukets Affärer Mjölk nr 3/12).



Ökad produktivitet grundbult

Den grundläggande slutsatsen var att ökad produktivitet är en av grund­bultarna i minskade utsläpp av klimatgaser från mjölk- och köttproduktionen. Efterfrågan kommer att öka, främst i utvecklingsländerna. Det är också där som produktionen kommer att öka, och därmed också behovet av insatser för minskad klimatpåverkan.

En stor del av landvinningarna är redan gjorda i vår del av världen, men fortfarande kan minskad energi­användning, bättre foderutnyttjande och avel fortsätta att bidra till minskade utsläpp. Minskad konsumtion i vår del av världen kommer bara att ha en ­begränsad påverkan på utsläppen, eftersom den ökade efterfrågan i andra delar kommer att få betydligt större effekter.



Marken viktig länk

En av nyckelfrågorna i intensiteten är marken och idisslarnas förmåga att utnyttja arealer som annars inte skulle kunna bidra till vår livsmedels­försörjning. Som förra årets Bertebopristagare ­professor Karen Beauchemin på­pekade står visserligen mjölk- och kött­produktionen för 18 procent av utsläppen av klimatgaser, men de ger oss 17 procent av kalorierna och 33 procent av proteinet.

Samspelet mellan människan och våra nötkreatur går i stor utsträckning via marken. Idisslarna hjälper oss att omsätta solenergi till högvärdigt ­protein. ­Samtidigt är tillgång till mark en förutsättning för att ta hand om både ­människans och djurens biprodukter, som i sin tur med solens hjälp om­vandlas till nytt foder. Trots urbaniseringen har vi också fortfarande behov av kontakt med och upplevelse av våra omgivningar, och där spelar det en stor roll hur vi förvaltar och använder marken.



Extensivt eller intensivt

För närvarande används inte all svensk åkermark lika intensivt. Enligt vissa uppskattningar ligger upp till en miljon av 2,6 miljoner hektar i en extensivt odlad jordbank. Det är då lätt att tänka sig att koppla mjölk- och köttproduktion till en mindre intensiv markanvändning, något som exempelvis ekologisk produktion innebär.

Idag producerar landets ekologiska mjölkbönder 1 600 kilo mjölk per hektar odlad vall, medan konventionella mjölkbönder producerar 3 560 kilo per hektar. Om hela Sveriges mjölk­produktion på 2 854 000 ton skulle produceras med samma odlade grovfoderareal som i den ekologiska produktionen skulle det ­behövas 1,8 miljoner hektar vall jämfört med dagens 900 000 hektar.



Indirekta effekter

”När det gäller koldioxidutsläppen från mjölk- och köttproduktionen är ­markanvändningen absolut viktigast”, sa Christel Cederberg, klimatforskare på Chalmers i Göteborg.

När vi väljer att inte skörda optimalt från tillgänglig mark innebär det att ­produktion flyttas till åkermark i andra delar av världen. Detta kallas indirekt förändrad markanvändning, eller indirect land use change (ILUC) på engelska.

På senare tid har denna indirekta markanvändning börjat diskuteras när det gäller odling av bioenergi på åkermark. Om odling av exempelvis etanolvete på svensk åker innebär att samma mängd vete måste odlas någon annanstans med större utsläpp av klimatgaser än om den odlats i Sverige måste detta beaktas i biobränslets klimatpåverkan.



Ekologiskt släpper ut mer

Christel Cederberg menar att samma ­resonemang också bör användas när vi talar om odling av grovfoder. För att minska utsläppen av klimatgaser per kilo mjölk och kött måste typ av foder, ­grödans bidrag eller belastning på ­markens kolförråd och odlad areal tas med i ­beräkningen.

”När man räknar in de indirekta ­effekterna på markanvändningen i ­produktionen av ekologisk mjölk ökar de specifika utsläppen och blir högre än för konventionell mjölk”, sa Christel.

Foder som innehåller mycket stärkelse, exempelvis majs, leder i sig till minskad metangasproduktion. Arealbehovet för att producera ett kilo mjölk på en majs­foderstat är tio procent lägre än på en normal foderstat. I gengäld binder en vall i storleksordningen 2,5 gånger mer kol per hektar och år än odling av majs.



Överskattad kolbindning

Kolbindningen i marken spelar enligt Christel stor roll. På samma sätt som nyodling av mark leder till koldioxid­avgång kan en vall på marker med låg kolhalt utgöra en långsiktig kolsänka, även om effekten avklingar när jämvikt nås efter 20–50 år.

Av Lennart Wikström

