Säg Muuu...!

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Billig mat har sitt pris. Om vi inte är beredda att betala för den mat vi vill ha, får vi den mat vi betalar för. Så enkelt är det. Här skulle vi kunna sluta, men de senaste kött­skandalerna gör det ändå intressant att lägga ut texten lite.

Enportions färdigrätter säljs ibland för fem för 100 kr. Kanon­billigt! Med moms och handelns marginal borträknad får leveran­tören cirka 10 kr. Den tian ska betala frakt, förpackning, produktion och råvaror. Då är det ganska lätt att förstå att det som finns i förpackningen inte kan ha särskilt stora likheter med det som syns utanpå. Livsmedelsindustrin tvingas in på ett sluttande plan där råvarans egenskaper ersätts med olika former av tillsatser. I slut­ändan går prispressen ut över råvaran.



Otroligt billigt inte troligt

På samma sätt är det med vårt kött. Är nötköttet otroligt billigt så är det troligt att det inte är nötkött. Någonstans där borde våra varningsklockor ringa. Precis som när det gäller handknutna mattor, billiga kläder och Rolexklockor.

I första hand faller ansvaret på den enskilda konsumenten. Den enkla logiken att om jag inte betalar vad det kostar, får jag vad jag betalar för kan nog varje mellanstadieelev förstå. Men samtidigt har vi bland annat av en tidigare jordbrukspolitik som vid sidan av att säkra viss produktionsvolym också betonade billiga livsmedel vant oss vid sjunkande priser. Handeln har också styrts också av en egen logik där sänkta priser ger ökad försäljning, som i sin tur gör det möjligt att sänka priserna ytterligare. Detta förklarar varför priset alltid är så viktigt i butikernas marknadsföring.



Press på producenterna

Livsmedelsproducenterna är hårt pressade av både lagen om offentlig upphandling och handeln. Men ur konsumentens och inte minst den svenska nötköttsproducentens ögon kan vi åtminstone kräva att företagen följer lagen. När det gäller hästköttet är det helt klart ett lagbrott att märka en produkt som innehåller hästkött med nötkött. De ingredienser som anges på förpackningen ska vara korrekta. Att på en förpackning ange en ingrediens som inte finns i produkten är vilseledande, även om man handlat i god tro.



Full spårbarhet

EUs lagstiftning föreskriver också full spårbarhet i hela kedjan. Lagen ska i första hand öka livsmedelssäkerheten och göra det möjligt att spåra en hälsorisk tillbaka till källan. Den gäller för alla ingredienser! EUs livsmedelslag, förordningen 178/2002, säger i artikel 18 om spårbarhet att alla ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Det innebär att den som kallar hästkött för nötkött inte kan skylla på att man inte visste. All information om råvaran ska finnas tillgänglig.



Avsiktligt fusk

Liksom i fallet med den förfalskade oxfilén finns det någon aktör i kedjan som avsiktligt ändrar beteckning. För hästköttet var antalet mellanhänder så många att bara det borde väcka misstänksamhet­. Att Findus nu skyller ifrån sig beror på att man inte haft alla hästar hemma (!) och fullgjort sin kontrollskyldighet. Därför är det välkommet med en polisanmälan, som också kan motivera företaget att utkräva ansvar bakåt i kedjan.

Och hur är det med märkning? Spårbarhetskravet i sig medför inte att livsmedel måste ha en korrekt märkning. För sammansatta livsmedel gäller inte heller de stränga krav på ursprungsmärkning som gäller för helt kött och köttprodukter. Nu kanske det är dags för omprövning; med dagens spårbarhetssystem är det enkelt att ange ursprung även på sammansatta livsmedel. Vad än landsbygds­ministern säger om smörgåstårtan.

