Hacka och spruta ger större skörd 17053

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Integrerat växtskydd ställer krav på tekniken. Växtskyddsmedlen måste hamna på rätt plats och mängderna måste minska. Ett sätt är att spruta bara i, eller mellan raderna. Nya svenska försök med radsprutning startade i fjol. Sedan ett år tillbaka har SLU, JTI och Hushållningssällskapen ett gemensamt projekt, för att undersöka integrerad bekämpning av ogräs, genom radhackning och radsprutning i oljeväxter.

Per-Anders Algerbo vid JTI, arbetar i projektet och han tycker att det är dags att byta namn på verksamheten.

”Radsprutning är ett bättre namn än bandsprutning”, tycker han och tillägger att den gamla JT-bandsprutan från Sockerbolaget blir allt ovanligare.

Modern radsprutning sker antingen i raden, mellan raderna eller utifrån den helt nya metoden, att spruta både i och mellan raderna samtidigt, men med olika preparat.

Vid sprutning i raden är den gamla tunneln borta i de flesta fall. Kvar sitter ett, eller flera munstycken per rad.

Vid sprutning mellan raderna sitter sprutmunstycket vanligtvis i en kåpa eller huva, för att grödan ska skyddas mot preparatet.



Lågt flöde

Fjolårets försök gjordes i vårraps, med radavstånd på 12,5 och 25, samt i höstraps, då även med 50 centimeters radavstånd. Vanlig bredsprutning jämfördes med enbart radhackning, samt med radsprutning i kombination med radhackning.

Två utrustningar användes, dels en Cameleon, med en för ändamålet tillverkad sprutbom monterad på den kamerastyrda radhackningsenheten, dels en redskapsbärare för parcellförsök. Munstycket var ett industrimunstycke i koppar, med 15 graders duschvinkel och ett arbetstryck på 7 bar, ett flöde på bara 0,15 liter per minut och duschkvalitet medium. Vätskemängden i raden var 200 liter per hektar, körhastigheten 6 kilometer per timme och bomhöjden 30 centimeter. Preparatet var Butisan Top. Appliceringsbredden var 8 centimeter och mängden Butisan per hektar blev 30 procent, av normal mängd.



Fina resultat Resultatet av radhackning och radsprutning, i vårraps på Norups gård 2012.

”Vi fick fina resultat i försöken”, konstaterar Per-Anders. ”Både vad gäller ogräs och skörd. ”Bäst var radsprutning i kombination med radhackning.”

I runda tal var mängden ogräs halverad i parcellerna med kombinerad sprutning och hackning, jämfört med de bredsprutade. Vårrapsen gav 15 procent högre skörd i motsvarande rutor.

Men de låga flöden som krävs ställer stora krav på munstyckena. I studien användes ett industrimunstycke, eftersom det inte fanns några lantbruksmunstycken som uppfyllde kraven och Per-Anders Algerbo konstaterar, att syftet med studien inte var att ta fram ny kommersiell teknik.

”Vårt mål var att se hur låga kemikaliemängder vi kunde komma ner till, med koll på de biologiska effekterna. Vanliga hydrauliska munstycken har svårt med låga flöden. De blir riktigt små och risken är ju att de sätter igen.”



Munstycken saknas

Sneda spaltspridare med riktigt små spridningsvinklar finns för tillfället inte på marknaden för användning i lantbruket. Enligt en av de större tillverkarna är det inte helt lätt att få fram en bra sprutdusch i små, sneda vinklar, men att företaget kommer att titta på saken – om det kommer en efterfrågan.

Kapaciteten är ett annat ämne för diskussion. Det är svårt att klara uppgiften med bredare redskap än nio meter och avverkningen blir betydligt lägre, än för vanlig bredsprutning. Om körningarna kan kombineras minskar kostnaderna, men här finns begränsningar. Hur den stora kalkylen ser ut har projektet inte tittat på.

