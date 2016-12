Start

Smolk i glädjebägaren när LRF Kött startar upp 16483

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det kärvar för LRF Kött. Sedan såväl slakterierna som de fågelfrälsta Grisföretagarna avböjt medverkan, börjar allt fler fråga sig om den nya organisationen förmår att bli den samlande kraft för svensk köttproduktion – vilket var tänkt. Det finns ett stort behov av att kraftsamla resurser och påverkansarbete för att vända den negativa volym- och värdeutveckling som köttproduktionen haft under många år”, sade LRF:s ordförande Helena Jonsson vid p­resentationen av LRF Kött – den 19 juni.

Det i sak oantastliga beskedet kom inte som någon överraskning – utan var tvärtom något som låg i luften vid LRF:s stämma, tre veckor tidigare. Tanken på ännu en näringspolitisk organisation under LRF-flagg, väckte dock blandade känslor på stämman.

Som Lantbrukets Affärer tidigare berättat, så var LRF Jönköpings regionordförande Mikael Bäckström undrande om vad som blir kvar åt regionerna – om en rad näringspolitiska organisationer framöver ska jobba med branschvisa frågor. Och ordföranden för LRF Östergötland, Peter Borring ställde frågan om det blir Arla Foods perspektiv eller mjölkbondens framtidssyn – som ska styra LRF Mjölk.



Köttdelegation styr

LRF Kött blir en enhet inom LRF – som den 1 oktober ersätter den tidigare Husdjursdelegationen. En Köttdelegation med representanter från intresse­föreningarna och LRF styr verksamheten och beslutar om inriktning, omfattning och prioriteringar. Utöver att svara för grundfinansieringen, så skjuter LRF till tio miljoner kronor. Det vill säga om branschen medfinansierar.

Sveriges Nötköttsproducenter och Fåravelsförbundet, svarade omgående ja till inbjudan. Även Sveriges Djurbönder ställer upp, meddelar föreningens vice ordförande Nils-Åke Espert:

”Vi är positiva till LRF Kött och förhandlingar pågår om villkoren för ett avtal mellan oss. Något sådant är dock ännu inte undertecknat.”



Många missnöjda Sveriges Grisföretagare nobbar i dagsläget LRF Kött. ”Vi kände oss inte hemma i den lösning som LRF kom fram till efter två och ett halvt års utredande”, säger Grisföretagarnas ordförande Ingemar Olsson.

Ett stort smolk i LRF:s glädjebägare, var dock de tydliga signalerna från Gris­företagarna om att de inte var intresserade av att medverka. Avogheten kan dock knappast ha kommit som en blixt från klar himmel. Att många gris­företagare är missnöjda med LRF, har framgått tydligt under våren. Det ska dock noteras att Grisföretagarna ger ett definitivt svar först framåt hösten.

”Vi kände oss inte hemma i den lösning som LRF kom fram till efter två och ett halvt års utredande. Vi är inte ensamma om det, även slakterierna har sagt nej till att medverka i nuläget. De rena, specifika branschfrågorna vill vi fullt ut driva själva. Om slakterierna inte är med, blir det också väldigt svårt att praktiskt lösa finansieringen”, säger Grisproducenternas ordförande Ingemar Olsson.



Fågelbranschen förebild

Ni har Svensk Fågel som förebild?

”Fågelnäringen fungerar väldigt bra, liksom Svensk Raps för övrigt”, anser Ingemar Ohlsson. ”Vi vill ha en spjutspetsorganisation för grisnäringen, efter liknande mönster som i Frankrike. Det finns ett stämmobeslut från 2011 – om att styrelsen ska se över förutsättningarna för en branschorganisation, så det här är inget hemligt alls.”

Får ni med slakteriföretagen i en branschorganisation?

”Vi har tagit upp ett resonemang med dem. En förutsättning är att slakten har en organisation som anses vara lämplig att samarbeta med”, säger Ingemar Olsson.



Tappar friheten Anniqa E Nygård, vice ordförande i LRF, menar att LRF Kött är en process som får ta tid. Foto: Lasse Modin

Hur stor uppslutningen är bland Grisföretagarna för den linje styrelsen driver, är inte enkelt att få grepp om. Flera grisföretagare Lantbrukets Affärer talat med, påpekar att det är svårt att föra över erfarenheter från fågel- till grisnäringen:

”Ledningen för Grisföretagarna missar att med en konstruktion som Svensk Fågels, så skulle vi tappa friheten att styra vår egen produktion. I Svensk Fågel är det slakterierna som dikterar villkoren för etableringarna. För mig är det en otäck dimension”, säger en yngre grisproducent.

En annan grisproducent menar att differentieringen av grisproduktionen gått så långt, att det inte är möjligt att marknadsföra griskött med ett koncept liknande fågelbranschens.

”Det är drömmen om en ’industrigris’ som finns på sina håll hos grisproducenterna – som till stor del ligger bakom tankarna om en branschorganisation för gris”, resonerar han.



Armbågsrum för starka

Till detta kan läggas ett påtagligt missnöje med ledningen i Grisföretagarna. Ingemar Olsson får kritik för ett svagt och vacklande ledarskap. Detta lämnar alltför stort utrymme för starka personer eller grupperingar att agera i kulisserna, heter det.

Bildandet av LRF Kött har som framgått satt igång en kedjereaktion. Den på sikt kanske viktigaste, är bildandet av slakterie­rnas branschorganisation Sveriges Köttföretag. Hittills har KLS Ugglarps, Scan Sweden och Avelspoolen gått med. Totalt finns sju slakterier med i resonemangen. Sjuklövern har dock valt att stanna kvar i Kött- och charkföretagen, KCF.

Enligt vad Lantbrukets Affärer erfar, är det viktigaste skälet bakom Sveriges Köttföretag att många av KCF:s företag importerar så mycket kött att det inte går att använda den organisationen – för att marknadsföra just det svenska köttet.



Inget branschråd

Blir LRF Kött något av en halvmesyr utan Grisföretagarna?

”Det är för tidigt att svara på”, säger LRF:s vice ordförande Anniqa Nygård. ”Vi vet inte definitivt vilket beslut Grisföre­tagarna tar förrän efter sommaren. Men vår ursprungliga tanke på ett branschråd där även slakterierna skulle ingå, finns det inga förutsättningar för idag.”

En vanlig synpunkt vid en rundringning till köttproducenter, är att det redan finns alldeles för många organisationer kring det svenska köttet. Finns det en risk för en ”inte en till-attityd” gentemot LRF Kött?

”Tanken är att det åtminstone på sikt ska vara en ökad samordning – mellan alla olika aktörer för ökad effektivitet och tydlighet”, säger Anniqa Nygård. ”Men det är en process som vi får ta stegvis. Det tog lång tid att få till LRF Mjölk.”

Även den rosade fågelnäringen har bjudits in, men de väljer att stå utanför LRF Kött.

"Vi håller på med fågel och har redan nu ett samarbete med LRF som vi är väldigt nöjda med", säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel. Av Sven-Olov Lööv

