Dag förordar ett aktivt bruk av trädan 18359

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Dag Hermanssons produktion må tillhöra nischen kravodlat, men med IPM:s intåg efter årsskiftet är hans tankar om att ta areal ur produktion för ogrässanering och strukturhöjande åtgärder relevant även för hans konventionella kollegor. Efter en tur på 24 år i Skåne och sex år på Vikbolandet, kunde Dag Hermansson köpa gården han vuxit upp på. När Dag var barn var nämligen hans far förvaltare på Ullevi egendom utanför Vadstena. När gården så blev till salu gavs han möjlighet att köpa den och flytta tillbaka.

Förutom erfarenheterna från tiden i Skåne, hade Dag även med sig allt han lärt sig under en tid i Kanada. En sak han fastnade för där var vissa kanadensares syn på träda. Under tiden med obligatorisk EU-träda i Sverige, var det gängse att se trädan som en belastning och att träda marginalbitar. I Kanada var trädan däremot en resurs och ett återkommande inslag i växtföljden. Dag berättar att det fanns lantbrukare vars växtföljd utgjordes av vartannat år träda och vartannat år vete – med god förtjänst. Han slogs av bördigheten och den ogrässanerande effekt som svartträdan gav.



Relevant för fler Gåsfötter ger total genomskärning av jorden.

Dag tog med sig tänket hem och ett aktivt bruk av trädan, är tillsammans med vall återkommande inslag i växtföljden på Ullevi. Eftersom gården är omställd till krav, har han förvisso lite annorlunda förutsättningar än många av sina konventionella kollegor. Då IPM blir obligatoriskt efter årsskiftet, är dock Dags tankar och erfarenheter aktuella även för det konventionella lantbruket.

IPM, integrated pest management eller integrerat växtskydd, grundar sig i EU-direktivet: Hållbar användning av bekämpningsmedel. Direktivet säger att från och med 2014, ska alla lantbrukare använda sig av IPM. Syftet är att genom användning av förebyggande och mekaniska åtgärder, kunna minska användningen av bekämpningsmedel. Dag har lyckats arbeta fram ett koncept som även i storskalig odling visat sig kunna hålla ogräset stången.

”Visst sker det en viss upp­förökning av ogräs i kravodlingen, men sköts trädan rätt fungerar den som en nollställning”, konstaterar han.



Kör djupt Skräppa och tistel är två av ogräsen som går att hålla stången genom att putsa ner dem.

Dag bryter trädan tidigt. Redan i maj vill han helst börja köra. Först kör han två gånger med en Väderstad Topdown – gärna så djupt som 30 centimeter. Packarrullen är borttagen för att inte trycka ner kvickroten i jorden igen. Den ska ligga på ytan och torka.

”Det räcker inte med att bara plöja för att bekämpa kvickrot. Jag har sett fält där kvickroten vuxit grön och fin i ränder efter tiltorna. Den måste rivas upp om den ska dö”, förklarar Dag.

Efter topdownkörningarna följer sedan bearbetningar med will rich­kultivator, utrustad med gåsfötter. Även detta på ett ordentligt djup. Gåsfötterna ger en hundraprocentig genomskärning av jorden. Det är inte bara trädan som bearbetas. Dag är även noga med att börja bearbeta snabbt efter tröskningen.

”Mekanisk bearbetning är effektiv mot ogräs – effektivast är trädan. Men visst, bearbetningen kostar. Jag gör gång på mellan 100 och 120 liter diesel per hektar träda.”



Inte odelat positivt För att få in vall i växtföljden odlar Dag bland annat timotej och ängsvingel.

Att som Dag odla utan växtskyddsmedel eller att som konventionell lantbrukare minska användningen i enlighet med IPM, är inte odelat positivt för växt- och djurliv. Dag berättar att ett av de snabba sätten att hålla ogräs borta från fälten, är att vara noggrann med att putsa vägrenar, dikeskanter, fältkanter och så vidare. Putsas dessa med jämna mellan­rum hålls ogräsen nere och ges aldrig möjlighet att blomma samt sprida sina frön i fälten. Dock innebär åtgärden att de viktiga pollinatörerna får svårare att hitta föda.

Det allra effektivaste vapnet i kampen mot ogräsen är emellertid bra grödor. På många jordar fungerar det då att så på tjälen. Dock inte på Dags leror. Han sådde en del på tjälen i våras, men uppkomsten dröjde och ogräset fick ett försprång. Även om fältet är tämligen färgglatt menar Dag att det varit vackrare med lite mindre ogräs. Samtidigt ser han det inte som ett misslyckande.

Högre skörd kompenserar Det krävs rejäl dragkraft. Dag gör gång på mellan 100 och 120 liter diesel per hektar svartträda.

Om trädan gör sitt för att bekämpa ogräsen, är vallen bra för strukturen. Dag odlar timotej, ängssvingel och lucern till utsäde på totalt 215 hektar. Direkt efter att vallarna är tröskade

putsar han ner dem. Sedan putsas vallarna med jämna mellanrum under hösten. På så vis slår han av och mattar ut tistel och flyghavre. Även kvickroten får stryk av putsandet, men inte alls i den omfattning som svartträda ger.

”Kvickrot kan du inte putsa bort. Återigen – den måste dras upp.”

Dag berättar att om han bara varit lite yngre, så hade han byggt stall och börjat med mjölkkor. Det tapp när det gäller avsalugrödor som foderarealen trots allt inneburit, hade mer än väl kompenserats av högre skördar på resterande areal.

Återkommande svartträda – bekämpar ogräs och är bra för markstrukturen.

Se till att få in vall i växtföljden. Det är bra för markstrukturen och bekämpar en del ogräs. Odlar du frövall, putsa den efter skörd. Annars ta många skördar.

Putsa vägrenar och fältkanter. Glöm inte att bästa vapnet mot ogräs är bra grödor.

Växtföljden är viktig. Ullevi, Vadstena Ullevi, Vadstena Ägs och drivs av Dag Hermansson. 655 hektar totalt. Inklusive 46 hektar arrende och 34 hektar skötselavtal. 98 hektar utarrenderat. Dag äger även 95 hektar i Skåne. Flexibel växtföljd.

60 hektar timotej.

60 hektar ängssvingel.

95 hektar lucern.

90 hektar träda.

Spannmål och ärtor på resten. Av Per-Ola Olsson

