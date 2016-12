Start

Areal och maskinkostnader – avgörande för CTF:s lönsamhet 16705

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Hur stor areal krävs för att det ska löna sig att gå över till CTF? Två studenter vid SLU har tagit fram en beräkningsmodell som pekar åt att gränsen ligger runt 250 hektar. För den största gården i beräkningarna ökade täckningsbidraget med hela 58 procent. Odling med fasta kör­spår, Controlled Traffic Farming eller CTF, blir allt ­vanligare runt om i världe­n. Men själva övergången till CTF innebär kostnader för modifierin­g och eventuellt nyanskaffning av maskine­r samt annan utrustning.

Går det att avgöra om det finns en brytpunkt för hur många hektar som krävs för att det ska löna sig att byta odlingssystem? Caroline Johansson och Hans Alvemar har räknat på det i en kandidatuppsats vid agronom­utbildningen vid institutionen för ekonomi på SLU.

”Vi såg att det finns en brytpunkt vid 250 hektar. Men maskinkostnaderna har mycket stor betydelse. Det viktigaste är att kapa kostnaderna för maskinparken. Genom att köpa begagnade maskiner kan även en mindre gård få lönsamhet på CTF”, säger Caroline Johansson.

Hans Alvemar tycker att det var intressant att se hur långt det går att komma med vanliga maskiner.

”CTF kanske inte innebär en så stor förändring trots allt. Det kanske går att tillämpa även om du inte har en slättgård på tusen hektar.”



Representativa maskinkedjor

Tre fiktiva typgårdar användes som beräkningsunderlag i studien. ­Samtliga antogs före införandet att ha en representativ maskinpark och ingen av dem använde GPS-teknik. Gårdarna ligger i Götalands norra slättbygder och de har en växtföljd med höstvete, höstvete, korn och höstraps. För varje gård räknades täckningsbidrag fram i de två olika scenarierna, vanlig plöjningsfri odling och CTF.

Jordbearbetningen i båda systemen sköttes med harv, kultivator med ­fjädrande pinne samt tallrikskultivator och vält. Bredderna förändrades i och med CTF, vilket krävde maskin­inköp. Såmaskinen i det konventionella systemet var en kombisåmaskin, men i CTF-systemet skiljdes det på såmaskin och gödningsspridare.



Olika modulbredder

Den minsta gården på 250 hektar lades om till CTF med en modulbredd på sex meter. Detta innebar att en ny traktor behövde köpas in för att klara ett ökat dragkraftsbehov. De större gårdarna på 500 respektive 750 hektar, fick modulbredder på åtta respektive nio meter. Men de behövde inte byta traktor.

I beräkningarna ingår inte kostnader för ändrade spårvidder eftersom dessa ansågs vara för osäkra.

Beräkningarna antas ge en bild av hur kostnader och intäkter ser ut några år efter införandet av CTF, när om­läggningen nått full effekt.



Uppskattad skördeökning

I kalkylerna räknar Caroline och Hans med att CTF ger ökad skörd ­mellan körspåren, minskad skörd i sådda körspår samt en något ökad skörd på vändtegen. För att komma fram till en rimlig nivå på skördeökningen har de studerat internationella försök på opackad åkermark.

”Vi satte skördeökningen till 17 procent, vilket är ett medelvärde för de europeiska försök vi hittade.”

I sådda körspår förutsattes med hän­visning till skånska försök, en skörde­minskning med 16 procent. Sprutspåren såddes ej.

”Vi räknade med att även vändtegen blev påverkad av CTF. Sedan antog

vi att skördeminskningen där blir

10 procent, istället för de cirka 20 procent som antas i konventionell odling”, säger Caroline.

Totalt utgår beräkningsmodellen från att 27, 22 respektive 20 procent av fälten är körspår.



Bättre täckningsbidrag

När täckningsbidragen räknats fram, visade det sig tydligt hur stor ­betydelse arealen har för det ekonomiska ­resultatet. Typgård 1 med sina 250 hektar behövde göra en mer om­fattande investering i maskinparken än de andra gårdarna och den totala investeringen blev stor utslagen per hektar. Gården fick visserligen ökad maskinkapacitet och därmed minskade arbets- och ­bränslekostnader, samt minskade läglighetskostnader, men det räckte inte för att räkna hem en vinst med CTF. Resultatet blev istället ett minskat ­täckningsbidrag per hektar med 69 kronor.

För Typgård 2 och 3 såg kalkylerna annorlunda ut. Här ökar täcknings­bidraget med 702 respektive 930 ­kronor per hektar. Resultatet är dessutom direkt beroende av modul­bredderna. Ju bredare redskap, desto större andel av arealen får minskad mark­packning samtidigt som en stor andel av ­kostnaderna minskar. Detta syns direkt i kalkylerna.



Osäkerhetsfaktorer

Naturligtvis innehåller beräknings­modellen flera osäkerhetsfaktorer, varav en av dem är ganska avgörande.

”Vi gjorde känslighetsanalyser och det var nästan det mest givande med ­studien. Istället för nypris på ­maskinerna som behövde köpas in, satte vi in ett åter­anskaffningsvärde som var 30 procent lägre. Det hade större ­betydelse än vi trott och täckningsbidraget för Typgård 1 ökar nu med fem procent jämfört med ­konventionell odling”, konstaterar Caroline.

”En annan osäkerhetsfaktor är ­spannmålspriserna. Vi grundade dem i ett genomsnitt för de senaste tre åren, men de ändrar sig ju kontinuerligt.”

Hans ser även dragkraftsbehovet som en osäkerhetsfaktor.

”Vi har talat med odlare som ser ett klart minskat dragkraftsbehov bara efter ett par år med CTF.”

Caroline påpekar att det absolut mest avgörande för kalkylen är maskinparken.

"Värdet på maskinparken har stor betydelse och det är dessutom något som lantbrukaren kan påverka. Spannmåls­priserna är ju svårare att råda över." Av Sofia Barreng

