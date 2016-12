Start

”Mångfalden får inte inverka på det kommersiella” 15538

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det går att kombinera intensiv växtodling med biologisk mångfald. Det menar lantbrukaren Bengt Hellerström. Bengt Hellerström har alltid varit intresserad av djur och biologisk mångfald. Något som bland annat tagit sig utryck i ett stort intresse för jakt och fiske. Han berättar att när han för tjugo år sedan blev bonde, var det därför en självklarhet att försöka vara så miljö­vänlig som möjligt.

Bengt observerade dock att det som då fanns att tillgå var KRAV-certifiering. Detta resulterade i att han utformade sitt eget koncept. En konventionell skånsk växtföljd som i kombination med Bengts insatser, visar att intensiv växtodling och biologisk mångfald inte nödvändigtvis måste krocka.

”Jag har hela tiden haft kravet att insatserna för att öka den biologiska mångfalden inte fick inverka på det kommersiella”, förklarar han.



Höjer skörden Ett tips är att använda marken som blir över precis i anslutning till vindkraftverk för att gynna insekter och vilt.

Området där Bengt verkar är tämligen präglat av storskalig växtodling. Själv driver han 270 hektar konventionell skånsk växtodling med konservärt, betor, raps och spannmål. Trots detta konstaterar han att det även på slätten finns hörn och kantzoner som likväl inte går att skörda.

Genom att utnyttja vad som i vanliga fall inte är produktiv mark till att gynna mångfalden, menar Bengt att han inte enbart får sin vurm för det vilda tillgodo­sett. Han höjer dessutom skörden på den produktiva marken. Till exempel har den skalbaggsås han anlagt, blivit hem åt jordlöpare och andra insekter som äter bladlöss Området där Bengt verkar är tämligen präglat av storskalig växtodling. Själv driver han 270 hektar konventionell skånsk växtodling med konservärt, betor, raps och spannmål. Trots detta konstaterar han att det även på slätten finns hörn och kantzoner som likväl inte går att skörda.Genom att utnyttja vad som i vanliga fall inte är produktiv mark till att gynna mångfalden, menar Bengt att han inte enbart får sin vurm för det vilda tillgodo­sett. Han höjer dessutom skörden på den produktiva marken. Till exempel har den skalbaggsås han anlagt, blivit hem åt jordlöpare och andra insekter som äter bladlöss Bengts åtgärder för att gynna mångfalden Bibatteri: Träbitar med massa borrade hål. Bengt har testat olika träslag och håldiameter. ”Bina gillar dem. Tjugo minuter efter att jag hängt upp ett bo var två hål redan fyllda.”

Humlebo: Bengt letar upp musbon. Dessa lägger han sedan i upp och nervända keramik­krukor som han gräver ner. Humlorna dras tydligen till lukten och krukorna blir med fördel bon åt dem.

Skalbaggsås: Längs med ett stråk om sju dräneringsbrunnar och mitt i ett tvåhundra­hektarsfält, har Bengt anlagt en sex meter bred och 250 meter lång skalbaggsås. För att tillgodose olika insekters mångsidiga krav skiftar åsen i struktur. Från orörd plöjning längst in, till att ha samma struktur som fältet längst ut. Åsen är besådd med cikoria, rödklöver, hundäxing och timotej. De två senare är tuvbildande, vilket är viktigt för insekterna.

Lärkrutor: Bengt slår helt enkelt ifrån så­maskinen ungefär två gånger per hektar.

”Utifrån min egen uppskattning har lärk­beståndet fördubblats.”

SJ-pallar: Pallarna ska utrustas med halm ovanpå. Här under kan smådjur springa in och få skydd.

Små trivsamma miljöer: Så kallade kreotoper. På de kilar som bildades när Bengt byggde vindkraftverk, han har planterat slån och sått sötväppling. Blommorna ger mat åt pollinatörerna efter att rapsen blommat. För insekternas skull, har Bengt även tippat lite begagnad halm som han täckt betstukorna med vid märgelgravar. Vill du veta mer om hur du bygger en skalbaggsås. Sök efter ”Anlägg en skalbaggsås” på Youtube. Av Per-Ola Olsson

