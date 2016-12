Skötsel viktigare än gener – för avkastning

Produktion av mat har kommit allt längre upp på agendan bland världens forskare och politiker, anser John R Porter. Något han uppskattar och ser som nödvändigt. Under många år har John F Porter ägnat sig åt att studera optimala odlingsförhållanden och simuleringsmodeller, för att i förväg uppskatta skördar.

Nu arbetar han bland annat med system för livsmedelssäkerhet inom FN:s klimatpanel. För att garantera mat till alla menar John F Porter att forskningen måste syfta till att höja den genomsnittliga produktionen per hektar. Variationen måste även minska mellan de bästa och sämsta resultaten.



Mer kväve

Efter att ha studerat data från hundra år av ökade skördar i Australien, konstaterar han att hur vi sköter våra grödor har stått för 55 procent av avkastningsökningen. Grödans genotyp står för 35 procent och miljön, som sol och vatten står för 10 procent. I sitt föredrag nämnde John F Porter två rekordskördar. Den första var på 15,5 ton vete per hektar i Nya Zeeland och den andra på 14,5 ton per hektar i Skottland.

”De är inte omöjliga att upprepa. Receptet lyder på högre kvävegivor och lång växtperiod. Det krävs tidig sådd av en långsamväxande sort, 400 kilo kväve per hektar och fyrtio dagars kärnfyllnad. Detta under en period med temperaturer runt 16 grader och en instrålning av 26 MJ per dag”, sammanfattade han.



Tåla värme

John R Porter från Københavns Universitet menar att jordbruket befinner sig i mitten av en storm som består av energifrågor, befolkningstillväxt och matfrågor.



Hans Thorell från Lantmännen fortsatte resonemangen kring vetets genotyp. Han konstaterade att förädling för att ge grödan förmåga att tåla stress, torka och värme är avgörande för att höja skördarna.

”De kommer att vara viktiga egenskaper i framtiden, särskilt värmetolerans.”

Hans Thorell nämnde även forskning kring fotosyntesen och enzymet rubisco, som svarar för fixeringen av koldioxid i växten. Rubisco står även för den motsatta processen fotorespirationen, som uppstår när dagstemperaturen stiger över 25 grader. Franska forskare arbetar för att hitta metoder att minska denna process.



Hybrider kommer

”Ett annat viktigt forskningsområde är hybridförädling, vilken jag tror mycket på själv. Den innebär en förbättring av plantan, såväl den generativa delen som den vegetativa. Det ger möjligheter till större biomassa”, betonade Hans Thorell.

Han anförde även att hybrider ger stabilare avkastning, speciellt under stressade förhållanden.

”De har större rotsystem och hushållar bättre med vatten. Under svåra förhållanden går till exempel hybridråg alltid bättre än linjeförädlad.”

En annan fördel vid hybridförädling är att arbetet med att ta fram resistenta sorter är enklare än vid linjeförädling. Hans Thorell berättade vidare att det i fjol odlades hybridförädlat höstvete på 300 000 hektar åkermark i Frankrike. Det gav i genomsnitt 10,17 ton per hektar och det bästa linjeförädlade vetet gav 8,31 ton per hektar. Totalt finns nu 22 registrerade sorter av hybridförädlat vete.

Av Sofia Barreng