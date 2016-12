Start

Kritiken mot Kemikalieinspektionen: Ord står mot ord 16751

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lantbrukets Affärer har fått bekräftat att en av orsakerna till att reglerna bakom IPM försenats är att Kemikalieinspektionen försöker förmå Miljödepartementet att skriva in fler förbud än vad som var tänkt. Lantbrukets Affärer har tidigare skrivit om det försenade arbetet med integrerat växtskydd, IPM. Planen var att reglerna för IPM skulle träda i kraft vid årsskiftet ­2013–2014. Så har dock inte skett. ­Tidningen har nu av ett flertal olika ­källor fått bekräftat att ­förseningen ­delvis beror på att Kemikalie­inspektionen (KemI) driver politik gentemot Miljödepartementet.

Bakgrunden ska vara att KemI har velat skriva i vad som kallas de fyra nationella förbuden i den nya ­svenska växtskyddsförordningen som låg ute för remiss i höstas. Det ska ha ­handlat om generella förbud mot strå­förkortning, glyfosat innan skörd av spannmål, ­nematicider samt behandling efter skörd. Förbuden mot nematicider och mot behandling efter skörd ska ha ­kommit med i förordningen. KemI ska sedan utanför ordinarie remissarbete ha bearbetat Miljödepartementet för att få även de två andra förbuden inskrivna. Med för­senad förordning som konsekvens. Känslig fråga

Miljödepartementet vägrar kategoriskt att svara på alla frågor om IPM. De vill varken bekräfta eller förneka huruvida förseningen delvis beror på att KemI bearbetar departementet. Inte heller Jordbruksverket förnekar på en direkt fråga om förseningen beror på KemI. Peter Bergkvist, expert på KemI, ­bekräftar att myndigheten efter ­remisstiden drivit på i olika frågor. Han berättar även att KemI fått stöd av Naturvårdsverket i detta arbete. Han tror däremot inte att det har försenat IPM:s ikraftträdande.

”Nej, jag har inte fått den bilden. Jag vet dock inte i vilken omfattning Kemikalie­inspektionen försöker få gehör för sina synpunkter hos departementet”, säger Peter Bergkvist. Han spekulerar kring att förseningen istället delvis kan bero på att Miljödepartementet inväntar resultatet från dricksvattenutredningen. Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen, tror inte att myndighetens lobbande mot Miljödepartementet försenat IPM:s ­ikraftträdande. Foto: sakertvaxtskydd.se Inte första gången

”Det låter troligt att KemI bearbetar Miljödepartementet. När myndigheten inte fick med två av de fyra förbuden i den svenska växtskyddsförordningen, förklarade Peter Bergkvist att KemI då skulle arbeta för att få med förbuden i regelverket för IPM istället. Jag tror inte att KemI driver den här sortens frågor utan att Peter Bergkvist på något vis är inblandad”, kommenterar Hans ­Hagenvall, Svenskt Växtskydd.

Det är inte första gången KemI ­kritiseras. Ofta handlar kritiken om att myndigheten helt enkelt inte vill godkänna några preparat, att handläggningstiderna är orimligt långa samt att det saknas konsekvenstänk. Peter Bergkvist är medveten om att det finns kritik mot KemI. Han menar dock att myndig­heten även är föremål för en hel del myt­bildning. När han konfronteras med kritiken lägger han till stor del ansvaret på andra. Krävande EU-regler

”En stor del av kritiken beror på att EU som helhet blivit av med uppåt 70 procent av de aktiva substanserna. Framförallt har södra Europa blivit av med många preparat, vilket skapat en hel del frustration. Denna frustration har sedan smittat av sig på svenskarna. Detta trots att Sverige klarat sig lindrigt undan och inte blivit av med så många substanser. Dessutom har diskussionen om enskilda preparats vara eller inte vara, ibland blivit orimligt stor”, svarar Peter Bergkvist.

Han förstår frustrationen men hade helst sett en lite mer nyanserad bild av KemI:s verksamhet. Han medger dock att handläggningstiderna är ett problem.

”Denna beror inte på ovilja hos myndig­heten, utan på krävande ­EU-regler för hur godkännande­processen ska se ut. Inga länder klarar av att hålla handläggnings­tiderna. Det spelar ingen roll hur stora resurser myndig­heten får. Vi klarar ändå inte att handlägga ­ärendena i tid”, säger han. Rätt myndighet?

Att KemI skulle vara offer för att syd­europeiskt missnöjde skulle ha spillt över på svenskarna håller inte Hans ­Hagenvall, Svenskt Växtskydd, med om.

”Det är ett grundlöst påstående. Vad som hänt i Sydeuropa har inte på något vis påverkat vår relation till Kemikalieinspektionen. Och är det så att KemI inte klarar av att handlägga ­ansökningarna oavsett vilka resurser de får, är det väl tveksamt om de är rätt myndighet för jobbet.”

När det gäller handläggningstiderna finns det ett trettiotal ansökningar som legat sedan 2011. Då i vad som ­kallas det gamla systemet. Utan att KemI ­presterat något synbart mer än ­sporadiska godkännanden. Myndighetens kritiker tar inte sällan detta som inteckning för att KemI inte vill godkänna några preparat. Inte minst då myndigheten fått medel öronmärkta för att hantera just dessa ansökningar.

”En tredjedel av dessa ansökningar väntar på kompletteringar från ­kemikaliefirmorna. Och det har de gjort ganska länge. Resterande ska kunna bli godkända ganska omgående”, säger Peter Bergkvist. Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd, kallar Kemikalie­inspektionens anklagelser mot växtskyddsleverantörerna befängda. Foto: sakertvaxtskydd.se Olika besked

Vid en rundringning bekräftar kemi­företagen att KemI sänt ut frågor i vissa ärenden. Att det rör sig om så mycket som en tredjedel finner vissa spontant som för mycket.

”Varför skulle firmorna kritisera KemI om det var det var deras eget fel”, frågar Hans Hagenvall.

Beskeden som KemI gett Lantbrukets Affärer respektive Svenskt Växtskydd kring hur många godkännanden som är att vänta och när, går isär.

”Såvitt jag vet är handläggningen av vissa ärenden i gamla systemet inte ens påbörjade. Beskedet vi fått från KemI är att kanske ett tiotal ansökningar kan bli klara i år. KemI har meddelat att de tillsatt ett speciellt team för att handlägga de ansökningarna. Och det har vi nöjt oss med tills vidare”, säger Hans Hagenvall. Missförstånd

Peter Bergkvist berättar att delvis ­grundat i förhoppningen att få ner handläggningstiderna är ­Sverige och KemI drivande för en regel­harmonisering inom zon nord. Det främsta tecknet på detta är enligt KemI:s kritiker, att när Finland till skillnad från Sverige för några år sedan tillät Stomp, tillskrev Eskil Erlandsson och Andreas ­Carlgren EU-­kommissionen och krävde ­samma ­tillämpning inom zonen samt att ­Finland skulle tas i örat.

Just skillnaden mellan de olika ­ländernas syn är en återkommande källa för kritik. Peter Bergkvist menar dock att det är samma regler inom

hela EU:

”Det är ett grundläggande miss­förstånd. Myndigheterna får enbart väga in skyddet för miljö och hälsa. Inte branschens behov.”

Han tillstår dock att det ibland ­kunnat anas att vissa länder vägt in lantbrukets behov i sina beslut. Han drar sig för att säga att de på så vis har gjort fel. Han nöjer sig med att konstatera att ­länderna riskerar att bryta mot reglerna om de tar hänsyn till behov och odlingskonsekvenser. Allvarlig anklagelse

Peter Bergkvist påpekar att Sverige har betydligt fler preparat än vad ­Danmark godkänt. Ett påstående myndig­hetens kritiker hittills bemött med att det ­viktiga inte är antalet substanser, utan vilka. Samtidigt som Peter Bergkvist berättar att KemI driver på för en regelharmonisering och gemensamma godkännanden, är han själv kluven till ömsesidiga erkännanden.

”Det ska vara en identisk produkt med den man vill få godkänd i Sverige. Ibland fick vi tydliga indikationer på att det inte var samma preparat. Ibland var det inte ens någon bedömning gjord i det ursprungliga landet.”

Peter Bergkvist kan dock inte ­uttala sig om detta berott på slarv eller ­medvetet fusk från kemiföretagens sida. En vad som får anses som ­allvarlig anklagelse som ingen av de utpekade ­firmorna känner igen sig i.

”Det är ju huvudlöst att något av våra medlemsföretag skulle ha ansökt om ett annat preparat än vad som ­refererats till. Det är ett fullständigt befängt ­påstående”, säger Hans Hagenvall. Av Per-Ola Olsson

