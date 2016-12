Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Fortsatt förbättrad lönsamhet – men vem bryr sig om grovfodret? 17391

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Mjölkföretagarna behöver bättre forskning med mer relevanta mätetal och utveckling av ny kunskap” Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden, men om vi får tro spågummorna på LRF Konsult är mjölkproduktionen ett lysande undantag i en annars dyster profetia om lantbrukets lönsamhet för 2014. Ser vi i back­spegeln – som är de flesta spågummors kristallkula – har mjölk­produktionen haft en förhållandevis positiv utveckling under det senaste året. Mjölknettot har gått upp och en begynnande framtidstro har avspeglat sig i en ökad invägning under året, främst under andra halvan av 2013, vilket är ett trendbrott.

Mjölkproduktionen har genomgått en mycket snabb struktur­omvandling och antalet större besättningar ökar snabbt. Allt fler producenter utvecklas som företagare och lär sig dra nytta av skalfördelar och marknadens utveckling. Oljepriset styr spannmålspriset

Vänder vi blickarna framåt är det naturligtvis svårt att säga något säkert. En konventionell framskrivning av trenderna blir naturligtvis fel, men det finns några sanningar som står sig. En sådan är att sambandet mellan priset på energi och spannmål. Priset på råolja i april 2015 ligger fem procent under april 2014, vilket skulle indikera motsvarande nedgång på spannmålspriset. Priset på soja beräknas också sjunka med cirka sju procent under våren. Vi kan alltså förvänta oss sänkta foderpriser och därmed också fortsatt förbättrad lönsamhet.

Sedan har vi ju det här med grovfodret. Vallen är en outnyttja­d resurs och med en medelskörd på omkring fem ton ts per hektar finns det en stor potential i en ökad skörd av grovfoder av bättre kvalitet än idag. Men det förutsätter att vi får en bättre grund att stå på när det gäller foderforskningen. Nedrustad foderforskning

Trots att mjölkproducenternas behov av ny kunskap och nya verktyg för utveckling av företagen ökat har foderforskningen med några få undantag nedrustat eller åtminstone stagnerat. För att få en bild av kvaliteten på den forskning och de råd som svenska mjölkproducenter får till livs har vi gått igenom några av de resultat som presenterats vid Växjö möte under de senaste sex åren.

I stor utsträckning handlar vallforskningen om sortjäm­förelser, olika arters uthållighet, i några fall sortblandningar och i ett fall intensitet.

Redan 2008 konstaterade Bodil Frankow-Lindberg, SLU, att det fanns små eller inga kvalitetsskillnader mellan sorterna vid skörd i samma utvecklingsstadium. Hon ställde också frågan om det är värt mödan och kostnaden att undersöka kvalitetsskillnader mellan sorter inom arter. Lite tillspetsat kan man säga att forskarna ägnat de följande åren åt att visa att hon hade rätt. Forskning för vem?

Bodil konstaterade också 2011 att skillnaderna mellan olika fröblandningar är små. Samma år redovisade Magnus Halling, SLU, under rubriken Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 att der inte finns några tydliga samspel mellan sort och odlingsplats.

Efter att ha gått igenom några av de projekt som presenterats – visserligen med tonvikt på försök och praktisk rådgivning – framträder en bild av att samma frågeställningar fortsätter att idisslas år efter år. Frågan är för vem de olika projekten genomförs och vilken praktisk nytta mjölkproducenterna har av dem?

Mjölkföretagarna behöver bättre forskning med mer relevanta mätetal och utveckling av ny kunskap, inte bekräftelse av gammal, som att andelen klöver minskar med vallens ålder. Varför inte ge svaren i kg mjölk per kg foder och kg mjölk per hektar, nyckeltal som en mjölkproducent direkt kan ta till sig?

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in