Omvälvningar i spannmålshandeln – positivt för odlarna 16572

Vi lever i förändringens tid, inte bara i hänryckningens. Inte minst gäller det utvecklingen inom spannmålsområdet. En gång i tiden var spannmål ett kvittblivningsproblem. När vår jordbrukspolitik hade ett försörjningsmål och ­handeln med jordbruksprodukter och livsmedel var reglerad, skulle överskottsproduktionen lyftas ut i första hand som spannmål. Svensk Spannmålshandel styrde över regleringen och fördelade licenser och stöd. Spår av regleringsekonomin

Idag har vi kommit en lång väg bort från den ­inlåsta ­regleringsekonomin, men fortfarande finns spår av ­regleringsepoken kvar, både i strukturer och tänkande. Ett sådant exempel är Lantmännens etanolsatsning, som föddes som idé under regleringsekonomin, men haft svårt att klara marknadsekonomins prövningar.

Ett annat exempel är spannmålshandeln. Den svenska marknaden domineras av två stora aktörer, Lantmännen och Svenska Foder, som båda handlar med stora volymer. Men ur ett spannmålsperspektiv sitter de på två stolar, eftersom de som foderproducenter också är stora användare av spannmål och egentligen inte strävar efter att maximera spannmåls­priset. Utrymme för aktörer

Detta har skapat utrymme för nytänkare inom spannmålshandeln och tre aktörer dök upp relativt tätt inpå varandra på 2000-talet, Söderslätts spannmålsgrupp, BM Agri och ­Agronomics. De byggde sina affärsverksamheter på lite olika grund och med olika framgång som resultat.

SSGs Kenneth Normark hade en gedigen erfarenhet av både inköp och försäljning av spannmål med styrkan i ­försäljning. Han lyckades snabbt etablera företaget både på den inhemska marknaden och på export.

BM Agris Mats Erikssons bakgrund liknade Kenneths, båda hade erfarenheter från Lantmännen och från kvarn­sidan. Det Mats lyckades visa var att på en avreglerad handel med både fysisk vara och derivat var det möjligt att tjäna pengar även med mycket små marginaler. I princip går det sälja varan för samma pris som man köpt in den för, ­samtidigt som det går tjäna pengar på terminshandel.

Katarina Gillblad på Agronomics kom med ­erfaren­heter från en internationell finansmarknad där information är hårdvara med ett pris. Hon hade som affärsidé att sälja ­marknadsbevakning och information och därmed skapa ­förutsättningar för en mer transparent marknad. Kombinerad kompetens

Kollisionen med verkligheten visade snabbt styrkor och ­svagheter. När Lantmännen kastade ut BM Agri som ­leverantör av orsaker som vi i det här sammanhanget kan ­lämna ­därhän, bjöd man in kapitalet i form av Rune ­Anderssons Mellby Gård AB. Efter det har både SSG och BM Agri utvecklats positivt och när BM Agri nu förvärvar SSG skapas en stark aktör som ­kombinerar två framgångsrika affärskoncept, försäljnings- och marknadskompetensen från SSG med BM Agris lågmarginalstrategi i kombination med derivathandel.

BM Agris och SSGs framgångar skulle inte ha varit ­möjliga om de inte tillfört marknaden något med sina nya affärs­modeller som gjort att lantbrukarna tjänat på att göra affärer med dem. Bildandet av ett ”tredje block” med ­finansiell styrka kommer att fortsätta utmana de två stora och minska skillnaden i spannmåls­pris mellan Sverige och efterfrågemarknader utomlands. Spannmålsodlarna vinnare

Sorgebarnet denna vår blev Agronomics som trots sin ­kvalificerade marknadsinformation och förmåga att visa på möjligheter på marknaden tvingades avveckla ­abonnemangstjänsten agronomics.se. Uppenbarligen var den svenska ­marknaden inte villig att betala för detta.

Med den färska nyheten att danska Danish Agro ­etablerar ett svenskt dotterbolag med södra Sverige som ­målområde visar det finns fler som tror att de kan tjäna ­pengar på ­marginalerna på den svenska spannmåls­marknaden. ­Detta kommer att sätta ytterligare press på de två stora, något som kommer att göra svenska spannmålsodlare till vinnare, ­vilket kan behövas när de flesta tecknen pekar på sjunkande ­spannmålspriser.

