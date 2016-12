Start

Svalt bondeintresse för LRF Växtodling 15542

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Växtodlarnas organisationer har med varierande tydlighet sagt nej till medlemskap i det tilltänkta LRF Växtodling. ”Vi har närmast känt LRF Växtodling som en boakram”, säger Spannmålsodlarnas ordförande Per Sandberg. Det blev inte riktigt som värdarna önskat när LRF den 30 januari i år bjöd in både handeln och odlingen till information om LRF Växtodling. Visserligen var handeln i stort med på noterna – särskilt Lantmännen och Kalmar Lantmän, medan privathandeln enligt Lantbrukets Affärers sagesmän var mer måttligt intresserade.

Men växtodlingens organisationer och främst då Spannmålsodlarna, satte klackarna i backen. Mötet ut­mynnade i att en arbetsgrupp bestående av ­Bengt-Olov Gunnarsson – Lantmännen, Erik ­Hartman – Foder & Spannmål, Henrik Strindberg – Frö- och oljeväxt­odlarna, Lennart Nilsson från LRF och Per ­Sandberg – Spmo tog fram ett förslag om ett Växtodlingsråd – som ersätter det hittillsvarande Tillväxt Växtodling. Främmande tanke

Växtodlingsrådet är tänkt att träffas åtminstone två gånger om året. I ­princip ska alla organisationer med bäring på växtodling få vara med. ­Förutom ­handeln och odlarorganisationer ­handlar det om rådgivningen, FoU och LRF:s riksförbundsstyrelse.

”Det är en främmande tanke för våra medlemmar att bli kollektivanslutna till LRF, vilket är ett krav för medlemskap i LRF Växtodling. Det är lite märkligt att LRF inte kunnat räkna ut det på egen hand. Vi sa ifrån direkt att det inte är lämpligt att handeln ges inflytande över frågor som berör primärproduktionen”, säger Per Sandberg. På LRF-stämman den 20 maj, beskrev Anders Källström modellen med olika branscher under LRF:s paraply som ”en robust idé för att med LRF möta morgondagens frågor och morgondagens företag i Landsbygdssverige”. Devalverat Växtodlingsråd

Per Sandberg myntade härförleden det talande uttrycket ”boakram” för LRF:s omfamningsförsök. Han understryker att Spannmålsodlarna inte har några synpunkter på hur LRF organiserar sig. Men samtidigt påpekar Per Sandberg att om LRF skulle inrätta en växtodlings­delegation, så kan denna komma att devalvera värdet av det blivande Växt­odlingsrådets arbete.

Frö- och oljeväxtodlarnas vd Henrik Strindberg som deltog på mötet, är även han förvånad över hur LRF sålde in upplägget för sin Växtodling.

”SFO är redan organisations­medlem i LRF och vi har svårt att se vad som behövs ytterligare när det gäller ­formaliserat samarbete. Det samarbete vi haft i Tillväxt Växtodling till exempel kring projektet Höstvete mot nya ­höjder, har varit bra. Men vi har svårt att se vilka specifika frågor LRF Växtodling kan föra fram. Ta bara den föreslagna nationella utjämningen av stöden. Det är en typisk fråga där många växtodlare inte är överens med LRF:s riksförbundsstyrelse.” Växtodling brett område

SFO:s ordförande Lars-Johan Merin, anser att LRF:s upplägg kring Växt­odling blev fel från början.

”Det kändes lite märkligt att sitta vid samma sida av bordet som handlarna. Vi har tre miljoner kronor i insatser i LRF och frågan är vad de ska göra för pengarna. Näringspolitiken till exempel, är ju redan idag LRF:s ansvar. Vi kanske ska se över vad vi får för pengarna”, ­konstaterar han.

Lars-Johan Merin är en av flera ­berörda Lantbrukets Affärer talat med som påpekar att växtodling är ett så brett och heterogent område, att det är svårt se fördelarna med att samla de specialiserade organisationerna under en paraplyorganisation. Flera gånger under en rundringning påpekas också att växtodlarna redan sitter i samma båt, som handeln i Stiftelsen Lantbruksforskning – SLF.

”Det räcker med att handlarna kan påverka våra frågor där”, säger en ­intervjuad. Inte besviken

LRF:s vd Anders Källström låter kritiken till trots förtröstansfull. På LRF-stämman den 20 juni räknade han upp alla branschorganisationerna inklusive ”ett kommande LRF Växtodling”. Han beskrev också modellen med olika branscher under LRF:s paraply som ”en robust idé för att med LRF möta ­morgondagens frågor och morgondagens företag i Landsbygdssverige”.

Är du besviken över växtodlar­organisationernas ljumma intresse för LRF Växtodling?

”Nej. Allt bygger på samarbete och det fanns en stor samsyn om att ta det första steget till ett Växtodlingsråd som är öppet för alla och som ­Spannmålsodlarna är adjungerade till. Vad som händer sedan får organisa­tionerna själva besluta om.”

Hur svarar du på kritiken som säger att branschorganisationerna snarast är ett tecken på LRF:s försök att skapa sig en ny roll, när nu den gamla koopera­tionen till stor del försvunnit?

”Att det i princip snarast är tvärtom. Det har uppstått ett vakuum, där ingen hanterar de branschgemensamma ­frågorna och det saknas resurser för det arbetet. Allt handlar i grunden om att få till en intim samverkan mellan alla intressenterna.” Annan uppfattning

Bland LRF:s förtroendevalda – särskilt bland dem från skogs - och mellan­bygderna, finns sannolikt ett stort stöd för uppbyggnaden av bransch­organisationerna.

”LRF har varit en kökkenmödding av stort och smått som ska samordnas så till den grad att tunga intressen känt sig bortglömda”, skrev Patrik Ohlsson som är ordförande för LRF Värmland, i höstas.

”Senaste halvåret har dock något hänt. Genom att sätta namn på ­fokusområden och intressen istället för att koka en soppa på allt, där till slut inget till slut smakar – ger man sig själv som organisation också större möjlighet att företräda fler så kallade sär­intressen. ­Produktionsjordbrukets intressen och dess olika verksamheter, har getts ­tydligare mandat och inflytande inom LRF.” Ökad ”goodwill”

Patrik Ohlssons inlägg får ses som ett uttryck för den lättnad många LRF-företrädare känner, över att kunna peka på att organisationens kärna inte består av ”tovade vantar och syltkokare”. Något kritiker inte minst på LRF:s årsstämmor älskat att frossa i.

Den krympning av kostymen som skett i före detta Svensk Mjölk sedan LRF tog över verksamheten, har sannolikt också gett ökad ”goodwill” i medlemmarnas ögon för hela projektet med bransch­organisationer. Men växtodlingen och framför allt den i de centrala slätt­bygderna, lär kräva mer av diplomatisk talang från LRF:s sida än vad som hittills varit fallet. Av Sven-Olov Lööv

