Sila mygg och svälja bistånd 16097

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I mediavärlden är vi alldeles för inriktade på att leta där det är ljusast och inte där de verkliga nyheterna finns. Den svenska offentlighetsprincipen som är en förutsättning för transparent maktutövning är en fantastisk tillgång för journalister. Allt som finns registrerat hos myndigheter och styrande i ­kommun, landsting och regering är bara att beställa och läsa. Det gör många journalister lata och vi letar i protokoll, granskar ­kvitton och skrivelser från aktörer som vet att de är granskade. Eller åtminstone borde veta. Ljuset på Gotland

Under den senaste tiden har ljuset varit otroligt intensivt på ett halvt hektar i Visby. Allt som hänt där har kablats ut av ­journalister som skamlöst frotterat sig med politiker och näringsliv. Högsta priset tog nog en journalist på Sydsvenskan, vars namn jag av hänsyn till honom och hans familj utelämnar, som gjorde detta till en dygd och publicerade en serie ”selfies” på sig själv och ett antal politiker.

En del av det som avslöjas i strålkastarljuset i ­Almedalen tål ändå att omnämnas. Det som sticker oss som arbetar med jordbruk och livsmedelsproduktion mest i ögonen var nog Åsa Romsons och Miljöpartiets angrepp på det svenska ­produktionsjordbruket. Det som upprör mest är att de verkar sakna faktisk kunskap om verkligheten. Kraftigt ökad kväveeffektivitet

Sedan drygt 25 år har de svenska hektarskördarna av spannmål ökat med 40 procent. Spannmålsarealen har minskat med

32 procent och den öppna växtodlingen i samma storleks­ordning. Samtidigt har användningen kvävegödsel­medel minskat med över 50 procent. Medan höstvete­skördarna har ökat med 15 procent under samma period ligger gödslingsrekommenda­tionerna kvar på en konstant nivå. ­Kväveeffektiviteten har ökat med mer än 20 procent.

Att i det läget lägga skulden för växtnäringsbelastningen i Östersjön på jordbruket är antingen djupt okunnigt eller ­strider mot bättre vetande. Ingen lantbrukare vill lägga mer kväve – eller fosfor för den delen – än vad som är biologiskt och ekonomiskt motiverat. Faktum är att i den konventionella växtodlingen är det underskott på fosfor jämfört med bort­förseln med grödan och kvävegödslingen är så snålt tilltagen att veteförädlarna idag har som mål att få fram sorter som kan ge hög bakningskvalitet trots en begränsande kvävegödsling. Beskattningsbart utrymme

I sak handlar det nog inte om miljön, utan om beskattningsbart utrymme. Skatt på handelsgödsel visade sig fungera, den är tillräckligt låg för att i sak inte påverka gödslingen, men tillräckligt hög för att ge ett substantiellt bidrag till stats­kassan. Dessutom är allt som rör jordbruk en tacksam skattebas, eftersom vi efter ett halvt decennium av planekonomiskt jordbruk har en förbaskat god statistik. SNF i behov av bistånd

En annan sten i offentlighetens ljus som behöver lyftas på är de överraskande stora bidragen till Naturskyddsföreningen. Hade Naturskyddsföreningen varit en forskningsinstitution hade de fått söka medel som alla andra forskare. Om de varit en utförare av ett statligt uppdrag hade tjänsten fått handlas upp i konkurrens. Men eftersom alla är överens om att inte bara naturen utan även Naturskyddsföreningen är god så kan de få 343 miljoner av ett föga granskat och föga ifrågasatt stöd från SIDA. Och varför ifrågasätta, det handlar ju om Naturskyddsföreningen?

Riktigt vilket bistånd pengarna gått till är ytterst oklart, det mest sannolika är att det varit organisationen själv som varit i störst behov. Det intressanta är att dessa skattemedel bidragit till att bygga resurser för att använda sig av en i våra ögon vidlyftigt tolkad talerätt i miljöfrågor. Det stödet kostar både skattebetalare och det svenska jordbruket stora pengar. Det borde ha en given plats i Slöseriombudsmannen Martin Borgs slöserimuseum!

