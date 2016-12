Start

Framtidens lantbruksbyggnader – ta vara på det gamla och tänk nytt 14659

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Tejarps Gård i Klågerup Onsdagen den 1 oktober 2014 Kostnad

650 kronor per person inklusive moms

Studentpris 250 kronor inklusive moms I priset ingår lunch, seminarium, fika och middagsbuffé

Vänligen meddela eventuella allergier! Anmälan

Senast den 20 september 2014 till Filippa Böckman,

telefon 040–40 86 80 eller via e-post till filippa@lime.nu.

Filippa svarar också på eventuella frågor.

Ange tydligt namnen på de personer som deltager samt till vilken adress fakturan ska skickas. Tillsammans med den skickar vi en vägbeskrivning. Boende och resor

För långväga gäster rekommenderar vi tåget till Lund. På gångavstånd från järnvägsstationen ligger Hotell Concordia, där våra gäster er­håller rabatt, ange ”Tejarp” vid bokning.

Vi arrangerar samåkning när det gäller resorna mellan h­otellet och Tejarp. Ange vid anmälan om du önskar åka med. Kostnaden är 100 kr tur och retur. Vem kommer?

Inbjudna är alla intresserade av lantbrukets byggnader och dess möjligheter, byggrådgivare, företagsrepresentanter, studenter och nyfikna...

