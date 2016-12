Start

Nytt skärbord för gräsfröodlare 14878

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: En ny aktör försöker slå sig in på den svenska marknaden för trösktillbehör. Målgruppen är primärt gräsfröodlare, samt de som tröttnat på att inte kunna tröska under daggiga kvällar och besvärliga höstar. Såvida träd och större stenar inte haft det dåliga omdömet att stå i vägen, har det tidigare hört till ovanligheterna att byta skärbord till tröskan. Efter att ha fått positiva omdömen i Danmark lanserar nu Mertz det kanadensiska skärbordet Honey bee på den svenska marknaden.

Frågan är dock varför en lantbrukare ska investera i ett nytt skärbord. Mathias Friderichsen från Mertz medger att det är en befogad fråga, men poängterar att det absolut finns vinster. Han berättar att det under bra förhållanden råder mindre skillnader mellan ett vanligt skärbord och företagets alternativ. Dock ska skillnaden öka ju besvärligare omständigheterna blir, då till Honey bees fördel.

”Vid surår eller morgonar och kvällar när strået är segt är skillnaden i kapacitet uppåt 20 procent, jämfört med ett vanligt skärbord för spannmål. Vi har kunder som ökat sin kapacitet till det dubbla i gräsfrö”, konstaterar Mathias Friderichsen. Mer kraft

Han berättar vidare att en av de största skillnaderna mellan ett vanligt skärbord och Honey bee, är att det senare har ett eget hydraulsystem med pump som drivs av tröskans utgående axel för skärbordsdrivningen.

”På så vis är det enklare att få ut mer kraft till knivdrivningen.”

Mathias har danska kunder som tyckt om sina tröskor, men som vuxit ifrån dem när de köpt mer mark. Istället för att byta tröska har de enbart skiftat ut skärbordet och på så vis ökat sin tröskkapacitet. I gräsfrö menar han att skillnaden är ännu större. Mathias lyfter fram att flera kunder förbättrat tröskkapaciteten riktigt rejält i ängsgröe, då tack vare jämnare inmatning och högre körhastighet.

”Jag har kunder som kört en kilometer i timmen med ett 30-fots originalbord, motsvarande i en och halv kilometer i timmen med ett 40-fots Honey bee. Det är en fördubbling av kapaciteten”, förklarar Mathias. Bra affär

Prisskillnaden mellan ett vanligt skärbord och motsvarigheten från Honey bee ligger på ungefär 200 000 danska kronor. Mathias erkänner att det definitivt är en ansenlig summa, men menar att det i sammanhanget är överkomligt.

”Det är en riktig bra affär, särskilt om du har en tröska som kostat två miljoner kronor och du kan fördubbla kapaciteten för tio procent av dess kostnad. Har du gräsfrö är det inget snack om saken. Här kan du räkna hem ett nytt skärbord på en relativt liten areal”, avslutar Mathias Friderichsen. Av Per-Ola Olsson

