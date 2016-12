Start

Lyckat byggseminarium!

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lantbrukets nyttobyggnader hamnar ofta i skuggan av bostaden. Frihet från begränsande bygglovsregler och behov av att snabbt kunna ta byggnaderna i bruk driver på och gör att utseende och framtida användning riskerar att hamna i bakgrunden. Se mingelbilder i pdf:en nedan.

Klicka här för att se mingelbilderna. Men lantbrukets varumärke påverkas i hög grad av de estetiska värden som gårdsmiljö och en variationsrik omgivning skapar. Kompetenscentret AgriFood Economics har visat att människors vilja att betala för upplevelser på landsbygden ökar om skönhetsvärdena också ökar. Detta och mycket annat intressant kom upp på Lantbrukets Affärers byggseminarium ”Framtidens lantbruksbyggnader – ta vara på det gamla och tänk nytt” som hölls på Mötesplats Tejarp den 1 oktober. Lennart Wikström var moderator vid byggseminariet. Berättar en historia

”Nyttobyggnaderna lever lite i skuggan av monumenten”, berättade professor Kerstin Barup, Kungliga Konsthögskolan. ”Det kan vara på både gott och ont, nyttobyggnader berättar en historia, men sparar vi dem för eftervärlden?”

Ett stall som faller i glömska kan undgå destruktiva restaureringar, något som ofta drabbar huvudbyggnader, och bli ett tidsdokument. Men de kan lika lätt falla offer för nybyggnadsiver och stora historiska värden kan gå förlorade.

”Ekonomin sätter ofta sina begränsningar, men dessa kan användas till kreativa lösningar och användning av material på nytt sätt. Det viktiga är att se byggnadens värde bortom den nuvarande användningen.” Professor Kerstin Barup, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, berättade inspirerat om restaurering och byggnadskonst. Produktionens behov

”Lantbruk är en industri i dag och byggnaderna måste i första hand möta produktionens behov av funktion och flöden”, sade Håkan Ekerå, som driver det egna företaget Ekerå Byggkonsult och som samarbetat vid flera av Statens fastighetsverks om- och tillbyggnader i känsliga miljöer.

”Men byggnaderna måste också smälta in i landskapet och kommunicera med andra byggnader på fastigheten.”

Håkan beskriver sig som en själsfrände till den kände arkitekten och formgivaren av många byggnader på den svenska landsbygden, Charles Emil Löfvenskiöld. Han använder sig ofta av formelement och traditionella detaljer som Löfvenskiöld smyckade sina byggnader med. Dessutom är Håkan liksom Kerstin en ivrig förespråkare av förenkling och användning av traditionella material.

”Vi glömmer ofta bort att i kostnaden för en byggnad ingår även rivningen och att det är först när du rivit en byggnad som du vet vad den verkliga kostnaden är.” Håkan Ekerå berättade om några av de om- och tillbyggnader på kungsgårdarna som han gjort på uppdrag av Statens fastighetsverk. Industriprodukt med mycket hantverk

Betong är ett modernt material, men som funnit med länge.

”Lantbrukare pressas idag till att bygga billigt, men det behöver inte betyda att man måste bygga utan omtanke”, sade Anders Olofsson, divisionschef för lantbruksbyggnader på Abetong. ”Betong är en industriprodukt med mycket hantverk och det gör det möjligt att göra många anpassningar och unika lösningar till en låg kostnad.”

Idag finns stor frihet när det gäller fönsterform, ytbehandling och finish, och det går till och med att få fram nästan fotografiska uttryck på fasader. Inom bostadssektorn används också de prefabricerade elementen till att göra dragningar av olika funktioner i samband med tillverkningen, vilket sänker kostnaderna vid montering och färdigställande.

”Vi har också utvecklat ett material som tål mer krävande miljöer, Long Life Concrete”, berättade Anders. ”Det kan användas i silor och på foderbord med mera, vilket minskar behovet av andra, mer kostsamma lösningar.” Lönsam fastighetsutveckling

På Ellinge Jordbruks AB utanför Eslöv har Mikael Wehtje både renoverat och byggt nytt i en känslig miljö. När Lunds Energi skulle dra en fjärrvärmeledning som passerade intill gårdsmiljön passade Mikael på att bygga en ny verkstad, maskinhall och värmecentral, som både förbättrade arbetsmiljön, gav maskinerna längre liv och blev en lönsam ny affärsgren i form av värme till salu.

När en äldre byggnad på Ellinge, ett kombinerat stall och magasin från 1732, skulle renoveras gjordes det åt en hyresgäst i form av ett gårdsbränneri. I samma hus inreddes en restaurang- och konferenslokal.

”Vi försöker utveckla vår fastighet med varsamhet och genom att få in andra verksamheter i våra byggnader har vi kunnat bekosta renovering och nybyggnad och samtidigt fyrdubblat vår omsättning och fått bättre lönsamhet”, kunde Mikael nöjt konstatera. Av Lennart Wikström

