Svenskt jordbruk mot­verkar 13502

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Jordbruket beskrivs ofta som en bov i klimatsammanhang och med de beräkningar som används idag skulle det bästa för miljön vara att lägga ner svenskt jordbruk. Men i verkligheten är det helt tvärtom, svenskt jordbruk motverkar klimatförändringarna. Det menar Kersti Linderholm i sin rapport Kolfällan. Utgångspunkten för mina ­tankar kring hur vi ser på klimat och livsmedel var hur rapporteringen av utsläpp tolkades. Vi tjänstemän skulle tycka det var positivt när exempelvis ammoniak­utsläppen minskade från svenskt jordbruk, vilket var en direkt följd av minskad djurhållning. Tankarna ledde till Naturvårdsverkets rapport Import av kött – export av miljöpåverkan”, berättar Kersti Linderholm, forskare och råd­givare som länge engagerat sig i lant­brukets miljöfrågor.

Rapporten var en del i analysen av miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. I den drog författarna Karl-Ivar Kumm och Malin Larsson slutsatsen att om ett land inför skärpta miljöregler för att minska miljö­belastningen kan det leda till att produktion flyttar till länder som har mildare miljölagstiftning och där miljöeffekterna av produktionen är större. Detta är ett systemfel

”På det sätt vi räknar jordbrukets på­verkan på klimatet tar vi bara hänsyn till nedsidan, de negativa effekterna i form av utsläpp av växthusgaser”, säger Kersti. ”Det innebär att ju mindre vi ­producerar, ju färre hektar vi odlar på och ju färre djur vi föder upp, desto ­mindre blir vårt fotavtryck. Men den mat vi äter måste produceras någonstans och belastar då det landets utsläpp av växthus­gaser i stället. Det ser självklart bra ut för vår del, men är det bra ur ett helhetsperspektiv?”

Kersti menar att detta är ett systemfel. Redan i Kyotoprotokollet från 1997 framgår det klart att de nationella åtagandena om minskade växthusgaser ska uppfyllas utan att utsläppen exporteras till andra länder. Energigrödor bra, livsmedel dåligt

”När vi vill använda bioenergi från ­åkermark är det självklart att vi räknar med den energi som bränslet eller energibäraren innehåller. Det är ju det faktum att energigrödor binder mer energi än vad som krävs för att odla dem som över­huvudtaget gör dem intressanta.”

”Men när det kommer till livsmedel har vi inte alls samma helhetssyn. Om det beror på att vi tar det för givet att maten ska innehålla viss mängd näring och energi och att vi ändå måste äta vet jag inte, men om vi inte räknar med den energi i form av bunden koldioxid som ett livsmedel innehåller riskerar vi att missa en viktig nyckelfaktor. Slut­resultatet kan bli att vi flyttar produktion från ett ­system som är mer effektivt på att få fram livsmedel till ett mindre effektivt.” Jordbruket som kolfälla

För att reda ut de här frågorna har Kersti med medel från KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruks akademin, gjort för­djupade beräkningar av vad det skulle innebära om vi även räknade med bindning av ­koldioxid i jordbrukets produktion av råvaror till livsmedelsindustrin. ­Rapporten heter Kolfällan och den publicerades lagom till det svenska riksdagsvalet.

”I arbetet med rapporten har jag haft med JTI som bollplank och jag hade även en workshop med deltagare från SLU, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, LRF, Spannmålsodlarna och även några mer fristående experter. Vi hann bli klara till valet, vilket också var mitt mål.”

Kersti redovisar i rapporten den ­officiella rapporteringen till FNs ­klimatpanel, där jordbruket står för ­ungefär 13 procent av landets brutto­utsläpp på 57,5 miljoner ton koldioxid­ekvivalenter, något mer om man ­räknar med ­fossila bränslen till maskiner och torkning. I de nationella siffrorna dras sedan av ­bindningen av koldioxid i ­framförallt skog, vilket mer än halverar utsläppen till 22,5 miljoner ton. Mellansvenskt höstvete

Skogens bindning av koldioxiden är alltså en tillgång, medan jordbruket i det här sammanhanget endast beskrivs som en belastning. Men vad skulle hända om man räknade med koldioxidbindningen i jordbruket?

Kersti har utgått från odling av höst­vete under mellansvenska förhållanden med en genomsnittlig skördenivå på sju ton kärna per hektar. Sedan har hon beräknat utsläppen av växthusgaser från produktion av kvävegödselmedel, som till­sammans med lustgasavgång från marken är den viktigaste källan i växt­odlingen. Mer koldioxid än kärna

Vid en avkastning på 7 650 kg per ­hektar innehåller kärnskörden ungefär tre ton kol i form av stärkelse, fibrer, protein och lite fett. Varje kg kol motsvarar 3,7 kg

koldioxid, vilket innebär att ­grödan ­bundit 10,7 ton koldioxid. Om man ­räknar bort de sammanlagda ut­släppen på 2,4 ton har grödan enbart i kärn­skörden bundit 8,3 ton koldioxid.

Det går också att räkna på effekten av det tillförda kvävet, men då måste man räkna bort den mängd koldioxid som bundits i det ogödslade ledet.

Vid en avkastning på 7,65 ton per ­hektar tillförs enligt rekommendation 100 kg kväve. Om man använder klimat­certifierad gödsel ligger utsläppen på cirka tre koldioxidekvivalenter per kg kväve (2,9–3,3 kg beroende på aktuell mix). Med avdrag för bunden koldioxid i ogödslat led blir nettobindningen 4,7 ton eller 47 kg per kg kväve. Kvävegödsel effektiv kolbindare

Kväveeffektiviteten går också att uttrycka som att grödan binder 16 gånger mer än vad som släpps ut vid framställning av den kvävegödsel som tillförs. Vid gödselgivor ända upp till 220 kg kväve per hektar – alltså långt över vad som är biologiskt och ekonomiskt motiverat – är mängden bunden koldioxid större än utsläppen vid gödseltillverkningen.

Kersti har också räknat på två verkliga gårdar i Mellansverige, en växtodlingsgård med 117 ha, huvudsakligen spannmål, och en mjölkgård med 65 kor plus rekrytering och 85 ha åker och 15 ha naturliga beten.

”För växtodlingsgården är netto­bindningen flera ton koldioxid per hektar med klimatcertifierad gödsel, medan mjölk- och köttgårdar normalt går back vad gäller klimatgasutsläpp. Detta hänger ihop med idisslarnas fodersmältning där den starka klimatgasen metan bildas.” Vill få fart på debatten

”Att försöka göra någon beräkning för det svenska jordbruket som helhet är naturligt­vis vanskligt, men helt klart är att växtodlingen binder minst lika ­mycket eller mer koldioxid jämfört med vad jordbruket som helhet släpper ut.”

”Hittills har det varit ganska tyst kring rapporten”, berättar Kersti. ”Men jag hoppas att den ska kunna fungera som ett verktyg för en mer begriplig analys av hur vi använder våra resurser i jordbruket och till vad. Flera medier har i alla fall hört av sig och visat intresse, så nu kanske det ändå blir lite fart i debatten.” Av Lennart Wikström Lästips:

