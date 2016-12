Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Osäkerhet präglar prognoserna 29711

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I början av maj presenterade International Grains Council, IGC, sin första prognos för spannmålsskörden 2009. Hur ser aktörerna i branschen på prognosen? Har den så kallade svininfluensan påverkat efterfrågan på spannmål? Vilka faktorer kommer att bli avgörande för spannmålspriserna under 2009? Vilka hot finns? Hur ser lagersituationen ut?



Terminspriserna visar vägen

Katarina Gillblad, Agronomics



Man räknar med en mindre produktion men en högre konsumtion. Jag är övertygad om att vi nu är inne i den så kallade gungan, där lantbrukare ofta agerar likadant allihop. När priserna går upp är det roligt att odla och när de faller är de inte lika kul. Då minskar utbudet och priserna går upp igen. Den svängen är jag övertygad om att vi kommer att behålla nu”.

”Svininfluensan påverkade kraftigt under en veckas tid. När marknaden insåg att den inte har med grisar utan människor att göra, stabiliserades den. Nu fokuserar man på det som var viktigt innan”.

”Vi är fortfarande otroligt sårbara när det gäller vädret. På kort

sikt händer det saker som till exempel svininfluensan dessutom är alla oense om hur finanskrisen kommer att påverka. Det finns bara ett sätt att tyda framtiden och det är att titta på terminspriserna”.

”Övergångslagret från 2007 har skrivits upp kraftigt. Därför går vi in i den här säsongen med 83 miljoner ton mer spannmål än vad vi trodde att vi gick in i den förra säsongen med. Då blir man förstås mindre känslig. Prognoser är det bästa man kan hitta, men de är inte perfekta”.





Finanskrisen försvårar prognoser

Kristina Gustafsson, ordförande och

verksamhetsledare för Slöinge Lantmän



Balansen mellan produktion och konsumtion är jämnare nu än tidigare. Prognoserna ändras över tiden och finanskrisen gör det svårt att ställa riktiga prognoser. Produktionen väntas bli lägre, men hur mycket är svårt att bedöma med en osäkerhetsfaktor som vädret. Konsumtionen väntas öka, men kan också avta med en fördjupad lågkonjunktur. Tendensen lutar mot en högre prisnivå 2009/2010.

”Svininfluensan påverkar inte alls i dagsläget. Marknaden reagerade negativt i ett initialt skede och tog ut en eventuellt förväntad nedgång på foderråvaror i förskott. Effekterna är psykologiska. Skulle en rädsla sprida sig för att äta kött och animalieproduktionen de facto går ned kommer det att påverka marknaden”.

”Faktorer som påverkar spannmålspriserna är väder, utbud/efterfrågan, lågkonjunkturen, politiska beslut, valutakurser, nyheter typ svin-influensa, soja- och majsskörd, spekulationer i råvaror, lagernivå, oljepris, finns volymerna där efterfrågan finns etc. Alla faktorer kan i sig utgöra hot”.

”Lagren är fortfarande relativt stora. Om konjunkturen vänder så kan konsumtionen öka snabbt i Kina, Ryssland samt övriga utvecklingsländer. Produktionskapaciteten kommer då att vara för låg och lagren skulle i så fall minska. Detta scenario har vi precis kunnat följa på oljesidan”.





Hoppas att botten är nådd

Kenneth Normark, vd Söderslätts Spannmålsgrupp



De första prognoserna pekar på en lägre skörd globalt sett och det skulle vara förvånande om det inte blir en mindre skörd med tanke på att arealerna inte har ökat. Jag hoppas att en något begränsad skörd i kombination med en konjunkturuppgång gör att det sätter fart att vi har bottnat nu. Börspriser och annat visar ju också att vi inte är nere i träsket på riktigt”.

”När det gäller svininfluensan så trodde man under en kort period att det var farligt att äta kött, men den kopplingen finns ju inte. När kunskapen sprids bör svininfluensan bara vara ett tillfälligt orosmoment”.

”Vi är ju känsliga för vädret. I Europa kan en torrperiod fortfarande komma. Hotbilder i form av en ännu värre lågkonjunktur är svårt att se. Vi är ju nere i en svacka nu och att den skulle bli djupare har jag svårt att se”.

”Det blir lite mer lageruppbyggnad i år eftersom alla köper på sig lite mer när det är billigt. Men lageruppbyggnad kräver lager och kapital och det är inte säkert att man har båda. Detta gäller alla länder och regioner”.





Tror inte på några högre nivåer

Jörgen Hansson, inköpschef på Lilla Harrie Valskvarn AB



Spannmålspriserna 2009 kommer inte att bli så mycket högre. Terminspriserna som syns till hösten blir kanske lite högre, men inte mycket”.

”Jag har inte för vår del märkt något av svininfluensan, men det har ju inte varit så mycket handel”.

”Faktorer som påverkar är väder och vind. Det kan bli torka eller någon katastrof någonstans. Just nu är det torrt i Ryssland och sådden är utdragen i USA”.

”Lagernivåerna beror på vädret och vilka skördenivåer vi får. Svininfluensan skulle kanske kunna påverka om det produceras mindre kött och mer vegetabilier. Då händer det saker. Här i Sverige och i Danmark går djurproduktionen på knä och det påverkar ju. Om danskarna minskar produktionen med ett par miljoner grisar påverkar det oss i närområdet. För oss blir det kanske en större sak än det globala läget”.







Av Christian Persson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in