Närproducerat en ny tuva?

Author: Madelene | Posted: | Views: I dagsläget är det intressant att fundera kring huruvida entusiasmen för “närproducerat” är en fast grund att stå på. Eller om det närproducerade enbart är en ny tuva, lika vinglig och osäker som vad entusiasmen för det svenskproducerade visade sig vara. Närproducerat har givetvis stora fördelar. Skånsk mjölk, marknadsförd under Skånemejeriers starka varumärke, går som bekant hem i de skånska hushållen. Det som inger visst hopp ifråga om framtiden för det närproducerade är att de nära produkterna oftast kopplas till tydliga varumärken. Branscher som av det ena eller andra skälet hamnat med framtiden bakom sig har nästan regelmässigt vädjat till nationalistiska känslor. Svenskar skall köpa svenskt, britter skall köpa brittiskt, tyskar skall köpa tyska produkter (inklusive Opel) etcetera.



Osäker utveckling

Eftersom frihandel är allt välstånds förutsättning har de nationalistiska argumenten tack och lov fungerat dåligt. Det har sina fördelar att på de svenska breddgraderna kunna köpa bananer från Sydamerika och citroner gula från Italien. Ingen ser något omoraliskt i den saken medan å andra sidan äpplen från Chile och skinka från Parma är helt förkastligt. Logiken är därvidlag inte helt kristallklar, något som för övrigt är helt i linje med många andra resonemang inom den miljöreligiösa rörelsen.

För det närproducerade kan utvecklingen bli både bra eller dålig. Sämsta tänkbara utveckling vore att någon slags kommitté skulle bestämma vad som skall räknas som nära. Det enda affärsmässigt vettiga är att var och en som bygger upp ett varumärke själv avgör vad som är nära. Geografisk närhet är en sak, men ifråga om ett varumärke det kan också handla om känslomässig närhet.

Ju förr alla inser att närproducerat inte handlar om kilometer utan om attraktiva produkter som säljs under attraktiva varumärken ju bättre är det.



Fokus på produkterna

Lantbrukets Affärer misstänker dock att många kommer att känna sig kallade att slå fast hur långt från hemmet en vara får rymma för att vara just nära. Om inte annat för att det inte skall uppstå orättvisor. För alla som nu är väldigt entusiastiska för det närproducerade gäller det att bekämpa alla tendenser till regelskrivande och byråkratiserande av begreppet.

Vad som är nära och vad som är långt borta är i högsta grad relativt. I det fall det närproducerade inte skall bli samma fiasko som vad det svenskproducerade blivit är det vad företagaren lägger in i sitt varumärke som är viktigt och inte kilometrar eller byråkratiska pettimetrar. Det allra bästa vore om begreppet närproducerat försvann så snabbt som möjligt och om vi istället talade om vilka fantastiska produkter som finns bakom alla de tusenstals nya varumärken som slog ut i blom när lantbrukskooperationen sent omsider försvann.

