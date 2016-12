Samarbete för effektivare sådd

Lantbrukarna är vanligtvis effektiva så länge de kör på åkern. Men de förlorar ofta mycket tid när de byter från en åker till en annan samt fyller på utsäde, gödning eller växtskyddsmedel. Det berättar Magnus Samuelsson, ansvarig för Väderstads exportförsäljning i ett antal östeuropeiska länder. För Väderstads del, som tillverkar jordbearbetningsredskap och såmaskiner, är det just i den sistnämnda produktgruppen detta problem förekommer.

Därför har Väderstad inlett ett samarbete med den tyska maskintillverkaren Claas om en ny lastbärande såmaskin som rymmer 14 500 liter utsäde, 4 000 liter i såmaskinens originaltank och 10 500 liter i en ny tank som monteras på traktorn. Givetvis går det inte att göra på vilken traktor som helst, utan det är en Claas Xerion man använt sig av.







Tjeckisk bas

Själva extratanken med skruvar och hydraulmotorer är tillverkad av en tysk firma som heter Lomma. Ekipaget, som är en prototyp, är ihopsatt i Tjeckien. Det finns en naturlig anledning till det. I Tjeckien har Väderstad och Claas samma generalagent, Agrall, och denna har koncentrerat sin verksamhet till enbart dessa två fabrikat. Relationen mellan

parterna är således god i Tjeckien. Agrall finns i sydvästra Tjeckien utanför ett samhälle som heter Znojmo och i området finns det stora lantbruk med rejält tilltagna åkrar.

Givetvis är en lastbärande såmaskin som denna tänkt till extremt stora gårdar, men för att köra den behövs egentligen inte mycket plats. Lantbruktets Affärer fick som första tidning provköra Claas Xerion 3800 med Väderstad Rapid A800S samt utsädestanken på en gård utanför Znojmo i Tjeckien.



Flera monitorer

Claas Xerion 3800 har steglös transmission från tyska ZF och Claas egen autostyrning med GPS som heter Agrocom. Ekipaget är därmed mycket lättkört. Framkörningshastigheten programmeras och aktiveras med en knapp i körspaken. I samma körspak låser man autostyrningen när man vänt runt och kommit in mot nästa drag. Här finns även en knapp för det dubbelverkande hydraul­uttag som såmaskinen hissas upp och ner med.

Man sitter bra i Xerion och eftersom hytten sitter längst fram och högt upp, som på en tröska, är sikten framåt samt åt sidorna perfekt. Bakåt är det värre. Man ser den yttersta metern på varje sida av den åtta meter breda såmaskinen i backspeglarna, men sedan är det stopp. Detta har lösts med en kamera som är placerad bakåt på extratanken och i en monitor till höger i hytten ses hur såmaskinen arbetar. Det fungerar bra när man vant sig vid det. För övrigt är det gott om monitorer i hytten. Det är Claas egen för information och inställningar av motor, hydraulik, transmission etcetera samt en för autostyrningen och en för såmaskinen. Väderstad har inte börjat arbeta med ISOBUS för eliminering av monitorer, utan här är man tvungen att hänga in en egen monitor för Rapiden.



God Bränsleekonomi

Jag kör i 14 km/h och har endast 1 200 rpm på motorn. Traktorn hade således orkat köra snabbare och Väderstad Rapid är konstruerade för sådd upp mot 20 km/h. När jag kommer fram till vändtegen trampar jag på körpedalen och den inställda farten kopplas ur. På så sätt reglerar jag själv farten i svängen. Claas Xerion är fyrhjulsstyrd. Det är inga problem att vända runt på en relativt liten yta och köra tillbaka slag i slag. Tre knapptryckningar och det är bara att luta sig tillbaka igen. Just detta att traktorn kör exakt med autostyrningen samt att behållaren rymmer så mycket utsäde att det går att köra ett helt arbetspass utan stopp ökar kapaciteten och sänker kostnaderna.

Martin Hladuvka på Agrall berättar att företaget sålt sju Xerion i Tjeckien sedan 2007 och att de ofta lånar ut traktor samt redskap till stora gårdar för att de ska övertygas om förträffligheten.

”Vi har mätt upp 20 procent minskad bränsleåtgång när vi sår med detta ekipage jämfört med en lika bred såmaskin utan extra tank och konventionell traktor”, säger han.

Han berättar att det bland annat beror på att Xerion är en bränsleekonomisk traktor med bra dragkraft till följd av fyra lika stora hjul samt en bra steglös transmission. Dessutom sparas det in en och en halv timme per dag i minskad fyllnadstid för utsäde i och med den extra utsädesbehållaren på traktorn. Det innebär att detta ekipage avverkar cirka 20 hektar mer per dygn.





Claas Xerion 3800

Motor: Caterpillar 6 cylindrar, 8,8 liter, maxeffekt 279 kW (379 hk)

Transmission: steglös ZF

Vikt: 10 200 kilo

Däck: 800/70R38

Pris: från 2 496 700 kronor



Väderstad Rapid A800S

Arbetsbredd: 8 meter

Utsädes behållare: 3 300/4 000 liter

Vikt med system disc: 8 800 kilo

Dragkraftsbehov: 132–165 kW (180–225 hk)



Lomma utsädesbehållare

Utsädesbehållare: 10 500 liter

Vikt: 1 300 kilo

Olika hyttsystem

Claas Xerion finns i två storlekar, 3300 och 3800. Vi kör med den stora. Till den finns tre system vad gäller hytten. Det går att ha en fast hytt på mitten av traktorn, en fast hytt längst fram på traktorn eller en hytt som kan vridas 180 grader och placeras antingen i mitten eller längst bak. De två senare funge­rar med extratanken från Lomma och finns den på Xerion med vändbar hytt blir man således tvungen att ha hytten längst bak, vänd bakåt och tanken över motorhuven. Föraren får då köra baklänges, vilket är helt okej med tanke på att den steglösa transmissionen går i 50 km/h i båda riktningarna.

Priset för den med fast hytt fram är 2 594 300 kronor medan den med rörlig hytt kostar 2 496 700 kronor. Det kan tyckas att prisskillnaden är märklig, men att Xerion med fast hytt längst fram är dyrare beror på att den har en extra hydraulpump som ger 190 liter per minut utöver de 257 liter per minut som är standard. Just denna Xerion är framtagen för att köra gödseltankvagnar och då behövs ett stort hydraulflöde.

Stora arealer

Bara traktor med full utsädesbehållare väger drygt 20 ton och däcken är 800/70R38 och lufttrycket 1 bar. Det är torra förhållanden när vi provkör men naturligtvis blir det en packning på djupet. Magnus Samuelsson tror ändå att det inte är så farligt med de breda däcken samt att man med autostyrning och GPS återkommer i samma spår år efter år och på så vis inte packar alls emellan hjulspåren.

”Det där med fasta körspår tror jag kommer starkt”, säger han.

Totalt sett går hela ekipaget loss på drygt 3,8 miljoner kronor och för att investeringen ska vara intressant behövs dels stora arealer att så, dels andra arbetsuppgifter för Xerion. Väderstad är emellertid inte först med att bygga redskap anpassade för Claas Xerion. Som exempel finns det gödseltankvagnar, fler såmaskiner och flishuggar. Med en flishugg går det att köra Xerion även på vintern. Lantmännen Maskin har sålt tio Claas Xerion i Sverige sedan starten.

Text och foto: Anders Niléhn