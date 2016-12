Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Forskning om biogasgrödor ger överraskande resultat 30982

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Odling av gröda för biogas­produktion är en helt annan sak än traditionell odling.

”Man måste tänka på ett nytt sätt. Här gäller det ju att vara energieffektiv och samtidigt optimera biomasseskörden”, säger Charlott Gissén som är projektledare för SLU:s forskningsprojekt för bioenergi utanför Falköping. Just nu räknas på resultaten från årets skörd. Resultaten är mycket preliminära, men det finns oväntade avvikelser från det förväntade som är så pass stora att de ger helt nya utfall av kalkylerna.

”Det är alltså väldigt preliminärt. Men mycket tyder på att rötresterna från biogasproduktion är ett mycket bättre gödselmedel än det borde vara om man ser till kväveinnehållet”, kan Charlott Gissén berätta.

De totala energivinsterna blir därmed betydligt bättre än vad det tidigare räknats med eftersom produktionen av kväve­gödsel i traditionell bioenergiodling kan svara för upp till 75 procent av hela energiåtgången, inklusive all körning i fält.



Sockerbetor bäst

Försöken med biogasgrödor inleddes i Skåne och omfattar nu även Falköping. Något som redan kunnat slås fast är att maskinutnyttjandet blir betydligt bättre om det även läggs in sådana här grödor i växtföljden. Anledningen är att de ju ska skördas på ”fel” tid, vilket ger en mycket längre skördesäsong. Den utan tvekan bästa grödan ur energisynpunkt är sockerbetor.

”I Falköping har vi testat helt nya sorter. Lantbrukare med erfarenhet av sådan odling har reagerat på att det ’bara är blast’ på dem, men även blasten läggs ju in tillsammans med betorna och rötas. Inget kan konkurrera med detta, för det handlar om skördar på mellan 20 och 25 ton TS/ha”.

Idealet vore att odla den här grödan varje år, men eftersom sjukdomar och insekter ska hållas borta utan att behöva lägga energi på bekämpning gäller det att istället hitta bra växtföljder.

”För uthålliga system handlar det om långa växtföljder på sex till åtta år”.



Flera alternativ

En stor del av gödslingen kan klaras med rötrester efter biogasutvinningen och dessutom går det att ha ärter eller andra baljväxter som tillför kväve i växtföljden.

Vad gäller sorter kommer stärkelserik majs på andra plats vad gäller det ekonomiska utbytet sett till antalet kubikmeter metangas per hektar.

Vetet ska ha så stora samt stärkelserika kärnor som möjligt och det skördas med blad och allt i grönt stadium. Höstsådd råg som skördas i maj är ett annat alternativ.

Raps med mycket grönmassa, som tas som grönplanta, är ytterligare ett. Vall tas senare än normalt i förstaskörden.

”Till detta kommer olika fång­grödor som kan skördas sent på hösten. Nu senast har vi skördat vitsenap här i Skåne i slutet av oktober”, berättar Charlott Gissén.

För att ha massor till rötning hela året provas det också med olika typer av ensilering. Uppläggning i stukor är ett annat alternativ.

”Det gäller att ha en så jämn balans som möjligt. Rötkammaren fungerar ju som en komage. För att processen ska fungera optimalt gäller det att ha koll på kol- och kvävebalanserna och faktiskt även mineralhalterna”.



Nytänkande

Det finns de som menar att man med de här försöken uppfinner hjulet en gång till eftersom det finns försöksresultat sedan tidigare.

”Men det stämmer inte. Dels testar vi helt nya sorter på olika jordarter, dels finns det ingen allmän kunskap om när den optimala skördetiden infaller för användning av grödan till det här ändamålet. Man får tänka i nya banor när det gäller att försörja biogasanläggningar”, säger Charlott Gissén.

Så det gäller att hitta den bästa lösningen för varje gröda. I bioenergiprojekten samarbetar SLU Alnarp med flera forskargrupper både inom Sverige och internationellt.







Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in