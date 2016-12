Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Utvärdera och börja nästa års planering! 31035

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu när all vall, helsäd och majs är skördad är det tid att summera den gångna säsongen. Vilka mängder och vilken kvalitet har uppnåtts? Har organisationen kring skördarna fungerat? Vad ska ändras inför nästa år för att få ett ännu bättre utfall? De som inte har grönmasseprover från skörden bör snarast borra ensilageprover för att få reda på vilka kvaliteter som finns i lager. Gör sedan en foderplanering över vilken ordning partierna ska utfodras och vilka partier som behöver kombineras med varandra. Viktigast är att tidigt tänka ut hur partier med dålig kvalitet ska hanteras. Om det är praktiskt möjligt ska man även försöka att ha det bästa grovfodret när flest kor är tidigt i laktation.

Om man redan vid skörd vet att kvaliteten kommer att bli sämre så lägg det inte i det bredaste plansilofacket. Detta eftersom man då får svårt att blanda bort den dåliga kvaliteten genom att ha ytterligare ett fack öppet. Dålig kvalitet ska läggas i korvar, smala limpor eller bli balar för att kunna kombineras med andra bättre partier. Även om ungdjuren ska ha den sämre kvaliteten är det bra med små uttagsytor eftersom deras dagliga förbrukning är mycket mindre än kornas.



Skörd och foder

Det är även viktigt att tidigt sammanställa mängderna grovfoder. Börja med att summera antalet balar och mäta volymen foder i torn- och plansilos. Där­efter uppskattas hur många kg ts som man har i balarna och per m3 i lagren. Detta innebär att det måste göras ts-haltsprover och man måste väga balar samt block från plansilon för att få fram tillförlitliga uppgifter. I torn får man utifrån ts-halten och tidigare erfarenhet uppskatta hur många kg ts det är per m3.

Alla har nytta av att göra en plan över hur länge fodret behöver räcka. Utgå ifrån din sammanställning av mängden grovfoder. Målet är att ha marginal så att det inte finns någon risk att fodret tar slut innan förstaskörden kan börja utfodras. Helst ska årets grovfoder räcka ända tills sistaskörden läggs in nästa år. Överlagrat foder är en stor fördel under sommaren eftersom det är mer lagringsstabilt och inte alls lika lätt tar värme. Att spara på grovfodret och öka spannmålsandelen i foderstaten är ju också prisvärt med dagens låga spannmålspriser.



Produktionskostnad

Utifrån sammanställningen av volymerna är det lämpligt att beräkna produktionskostnaderna för vall, helsäd och majs. Om det finns fält med olika förutsättningar kan det vara lämpligt att försöka hålla isär olika fält eller grupper av fält. Med hjälp av produktionskostnaderna går det lättare att avgöra om man bara ska ha vall eller om det är värt att odla majs. Vet man sin produktionskostnad är det även lättare att optimera foderstaten.



Skördelogistik

Den viktigaste faktorn för produktionskostnaden är avkastningen. Men en viktig faktor är även arbetsorganisationen. Om maskinstationer, egen och inlejd personal ska samordnas krävs en väl genomtänkt strategi. Minsta stillestånd ger snabbt ökade produktionskostnader eftersom vallkedjan har en hög timtaxa. Dålig tajming kring slåtter och räfsning kan också ge kraftigt högre produktionskostnader om onödigt blött ensilage tvingas transporteras runt.



Strategi vid varierande prisbild

De kraftigt varierande priserna på foder och mjölk är en svårighet i optimeringen eftersom det är svårt att göra lika snabba kast i produktionen som vi idag ser på prissidan. Här gäller det att lägga fast en rimlig strategi som är rätt i de flesta situationer. Detta innebär att det ska satsas på breda vallfröblandningar med många arter. Använd alltid kvävefixerare i vallen, helst både röd- och vitklöver, för att maximera avkastning och uthållighet. Pröva gärna även lusern för att få ut ännu mer avkastning och protein ur vallen. Timotej ger alltid en bra förstaskörd. Rörsvingel och rörsvingelhybrider ger uthållighet samt bra återväxt även om det är torrt. Klövern tillför avkastning även vid höga kvävenivåer och hjälper dessutom till att hålla acceptabla fodervärden när skörden blir sen.



Proteinet

Eftersom proteinfodermedlen är relativt dyra bör kvävegödslingen ökas till nästa år så att sitt behov av lättlösligt protein till större del fylls. Titta på årets foderanalyser och justera upp gödslingen där proteinhalterna är för låga. På längre sikt går det att öka proteinhalterna genom att öka andelen klöver och lusern i insådderna.

På lätt jord där vallen ger låg avkastning ska det istället odlas majs. På lerig jord är däremot vall överlägset bättre, speciellt om man har egna vallmaskiner och måste leja för majsen.



Samordnad rådgivning

Överväg att bjuda in en växtodlingsrådgivare när ni har er foderkontakt på gården. Då går det att få en fördjupad diskussion kring det gångna grovfoderåret. En fördel är att det snabbare kan konstateras vad som gick bra respektive mindre bra under året. Tillsammans kan riktlinjerna för nästa år direkt dras upp. Bara någon timmes gemensam diskussion brukar kunna resultera i intressanta summeringar. Kostnaden för denna typ av samordnad rådgivning är blygsam i jämförelse med värdet. Ulrik Lovang, Lovanggruppen

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in