John Deere 8345R 34023

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: John Deere 8345R är en stor och kraftfull traktor. Men när den körs upplevs den som synnerligen smidig och enkel. I 8R-serien har den amerikanska traktortillverkaren John Deere lyckats kombinera råstyrka och stor vikt med smidighet och lättkördhet. När man sitter i hytten på nya John Deere 8345R, den största traktorn i serien, och svänger runt byggnaderna och ut mot vägen upplevs traktorn inte som särskilt stor. Ändå är den en av de allra största konventionella traktorerna på marknaden, med en motoreffekt på upp mot 288 kW (392 hk) när den ger som mest. Troligtvis är det flera saker som spelar in vad gäller den upplevelsen. Motor-huven är smal närmast hytten och sikten ner mot framhjulen och marken är bra. Likaså är traktorn relativt låg i nosen. Hytten är ombonad och ljus. Förarsätet med den aktiva luftfjädringen medför att man rör sig mjukt även om under-

laget är ojämnt. Allt sådant som medför en behaglig körning för föraren ger intrycket av att traktorn är liten och lättkörd.



Klarar avgaskrav

Men den är inte liten. Traktorn väger tolv ton olastad och kan med belastningsvikter i hjulen och i fronten nå ytterligare några ton. Den sexcylindriga motorn är på nio liter och har fyra ventiler per cylinder. Den uppfyller avgaskrav steg IIIA som den står idag, men klarar även steg IIIB den 1 januari 2011 när den dagen kommer.

John Deere håller så här långt fast vid EGR-tekniken vad gäller emissionskraven. Det innebär en återcirkulering av avgaserna med den fördelen att urealösningen Ad-Blue slipper att tillsättas vilket är fallet i en del konkurrenters traktormotorer, de som valt tekniken som heter SCR. Nackdelen är att motorer med EGR-teknik generellt sett tar lite mer bränsle jämfört med dem som har SCR-teknik.



Styrs via höger armstöd

I John Deeres 8R-serie finns fem modeller med hjul och tre med band. Det är de tre största som finns med band och då har traktorn tilläggsbeteckningen T. Traktorerna tillverkas i Waterloo i USA och ersätter 8030-serien. Modellbeteckningen skrivs med 8 följt av tre siffror som anger effekten i hästkrafter vid nominellt varvtal och sist ett R. Till exempel utvecklar motorn i testtraktorn 8345R, 254 kW (345 hk) vid 2 100 rpm. Med effektstyrning och då motorvarvtalet faller ner mot 1 900 rpm ökar effekten, som mest kan motorn ge hela 288 kW (392 hk).

Vad gäller transmissionen finns det två alternativ, steglös och powershift. Detta gäller inte den största, 8345R, som bara finns med den steglösa transmissionen AutoPowr. Det man däremot kan välja mellan även på denna är om man ska ha fram/back till vänster om ratten eller till höger i körspaken.

Här på högersidan är det stora skillnader mot tidigare John Deere 8030. Nu finns det inte länge några knappar och reglage i högerkonsolen utan allt finns samlat i höger armstöd, vilket följer med när förarstolen vrids. Det är bra ergonomiskt.

Längst fram i höger armstöd sitter en sju tums färgskärm. I den görs alla inställningar av hydraulik, förprogrammerade motorvarvtal, hur transmissionen ska arbeta med mera. Även vändtegsautomatiken programmeras i denna skärm. Den heter idag iTEC istället för IMS som tidigare. Skärmen är ingen pekskärm, utan styrs den via stora praktiska knappar och ett skrollhjul i höger armstöd. De viktigaste funktionerna har snabbval i egna knappar så att man slipper zappa igenom hela menylistan med skrollhjulet. John Deere 8345R



Motor: Sexcylindrig John Deere på 9,0 liter, 288 kW (392 hk) maxeffekt och max vridmoment 1515 Nm vid 1 500 rpm

Transmission: Steglös med

kopplingsfri fram/back

Däck: 600/70R30 fram och 650/85R38 bak

Bränsletank: 681 liter

Lyftkapacitet: 11 762 kg

Max hydraulflöde: 227 l/min

Max hydraultryck: 200 bar

Yttre hydraulik: 5 dubbelverkande uttag

Vikt: 12 391 kg (utan vikter)

Serviceintervall: Motoroljebyte

375 timmar (31 liter), transmissions-oljebyte 1 500 timmar (140 liter).

Kraftuttag: 1 000 rpm

Pris: 1 842 165 kronor

Pris per hk: 4 699 kronor Ny hytt

John Deere 8R är förberedd för autostyrning, men det går inte att köra den från originalmonitorn. Ska traktorn ha autostyrning med GPS måste ytterligare en skärm monteras in i traktorn. Då blir det totalt tre displayer eftersom information om motor, transmission och hastighet visas i en egen display i höger A-stolpe.

Testtraktorn hade framaxelfjädring. Den går att köpa utan denna utrustning och då blir priset 71 623 kronor lägre. Likaså blir traktorn 391 kg lättare utan fjädring på framaxeln. Hyttfjädring finns inte på 8R-serien, men väl ett bekvämt förarsäte med aktiv luftfjädring. Såväl förar- som passagerarsätet finns i skinn för den som så önskar.

Hytten på John Deere 8R-serien är helt ny och den är rymligare än föregångaren. Glasrutorna är större och det finns fler samt större förvaringsfack. Hyttventilationen är ny och innebär både för- och nackdelar. Luftcirkulationen har blivit bättre och det ska inte stanna luft i någon hörna. Nackdelen är att luftfiltret flyttats upp till vänster sida på hyttaket. I tidigare modeller stod man bekvämt på marken och bytte luftfilter.

Kraftuttaget har 1 000 rpm som standard, men för ett tillägg om 12 408 kronor får man även 540 rpm. I sitt enklaste utförande kostar John Deere 8345R 1 722 632 kronor. Då får man endast fyra dubbelverkande yttre hydrauluttag, stel framaxel och inte ens en radio att lyssna till.



Två provkörningar

Lantbrukets Affärer har haft förmånen att få provköra John Deere 8R vid två tillfällen. Sommaren 2009 körde vi i fält med redskap för att riktigt känna på dess förmåga. I det testet var det omöjligt att komma fram till om 8R-serien var bättre än föregångaren 8030-serien. Då testade vi även nya iTEC Pro, John Deeres system där autostyrning med GPS kopplats ihop med vändtegsauto-matiken. Med den aktiverad styr traktorn inte bara själv i draget utan gör alla åtgärder inför vändtegen såsom lyfter redskapet, vänder runt ekipaget på vändtegen, tar sikte in i nästa drag, sänker redskapet med mera och kör vidare. Föraren kan koncentrera sig på att kontrollera arbetet. Fördelen blir givetvis en snabbare vändning och därmed större kapacitet. Just stor kapacitet är A och O för de som investerar i traktorer i den här dimensionen. Det gäller att utnyttja allt maximalt.

Ett exempel är den steglösa transmissionen. En fördel med den är att traktorn ska ta mindre bränsle, men för att den ska göra det krävs att traktorns dator ställs in rätt. Här var det lite enklare på de tidigare John Deere-traktorerna med AutoPowr. Då valdes med hjälp av ett vred i högerkonsolen om traktorn skulle prioritera motorvarvtalet eller framkörningshastigheten. Nu görs inställningarna i datadisplayen i höger armstöd och föraren måste vara lite mer insatt i tekniken för att det ska bli optimalt.

Grundinställningen är dock enkel. I testet nu i vinter körde vi John Deere 8345R i transport på väg. Då letar man sig fram till transmissionsmenyn i displayen och bockar i rutan där det är en traktor och en vagn. Sedan är det bara att styra ut på vägen och trampa gas-pedalen i botten. Motorn går upp i varv för att ge maximal acceleration. När farten nått 43 km/h sjunker motorvarvtalet för att stabiliseras på cirka 1 600 rpm. När vi mäter ljudnivån i hytten i transport i full fart får vi fram 80 dBA. Det är inte den tystaste hytten vi provkört men helt godkänd. På tomgång är det 70 dBA och då visar varvräknaren för motorn på 890 rpm.









Text: Anders Niléhn

Foto: Anders Niléhn och Christopher Yngvesson

