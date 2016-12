Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Bättre för mjölkbönderna 30911

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lönsamhetsutvecklingen har vänt för mjölkbönderna. Nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad har stärkts de senaste månaderna för bådekonventionella och ekologiska mjölkföretag. Det visar Svensk Mjölks senaste Mjölkekonomirapport som kom ut den 19 januari.

Detta nyckeltal är i januari 2010 cirka 1,65 kronor per kilo för konventionell mjölk. Det

är en förbättring med åtta procent på tre månader och drygt 35 procent på ett halvår.

Sett på helåret försämrades nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad med ungefär

30 procent under 2009 jämfört med 2008 för konventionell mjölk och med knappt 20 procent för ekologisk mjölk.

I framtiden tyder goda skördar på stabila foderpriser. En stärkning av kronan skulle kunna pressa priserna ytter-ligare. Samtidigt talar också en starkare mejerimarknad för en fortsatt positiv utveckling under de kommande månaderna.

Ett par orosmoln finns dock. Utvecklingen i världsekonomin och stigande arbetslöshet kan även påverka konsumtionen. Tajmingen på utförsäljningen av EU:s och USA:s lager av skummjölkspulver och smör kommer också att ha en avgörande be-tydelse för utvecklingen under 2010.



Källa: Svensk Mjölk

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in