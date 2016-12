Start

Experterna om maskinåret 2010 29215

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu drar vårbruket igång på allvar i hela landet och jordbruks­maskinerna ska vara i topptrim. Men hur ser det ut på maskinsidan? Vågar de svenska lantbrukarna investera i nya maskiner så här i lågkonjunkturens efterdyningar? Lantbrukets Affärer har talat med fyra maskinfirmor

som fått svara på följande frågor:

1) Hur ser ni på utvecklingen under 2010 vad gäller maskiner till lantbruket?

2) Hur har ni påverkats av den dåliga lönsamheten i lantbruket?

3) Vad tror ni blir mest intressant för lantbrukarna att investera i framöver vad gäller lantbruksmaskiner? ”Hittills i år ser orderingången

relativt bra ut”



Mats Tykesson, vd Kverneland Sverige AB





1) ”Hittills i år ser orderingången relativt­ bra ut. Vi var lite oroliga inför 2010 med tanke på mjölkpriserna och den allmänna lågkonjunkturen, men nu ser utvecklingen normal ut och vi ligger helt i linje med lagd budget.

En sak som vi emellertid har sett är att vi har fått färre försäsongsordrar i år jämfört med tidigare år. En del kunder väntar troligtvis med investeringarna då de är rädda för att binda sitt kapital. Många vill försöka sälja sina lager innan de gör investeringar för att inte få proble­m med likviditeten”.



2) ”Den största effekten av den dåliga lönsamheten ser vi på vallsidan, tydligt kopplat till mjölkproduktionen i landet. Den verkar ha drabbats hårdast.

Vad gäller jordbearbetningsmaskiner ser vi en renässans för plogar och harvar. Efter de höga spannmålspriserna 2007 och 2008 vill lantbrukarna investera mer i etableringen av grödan. Många har dessutom upptäckt att grund jordbearbetning inte går hur länge som helst utan att man måste plöja ibland”.



3) ”Trenden går mot större och effektivare jordbruksmaskiner. Små och medel­stora lantbruk tenderar att köpa in allt fler körtjänster av större lantbruk eller maskinstationer. De senare behöver då kraftfullare traktorer samt bredare och ofta frontmonterade maskiner med hög effektivitet. Detta är en trend som vi ser i hela Europa.

Även precisionsjordbruket tror jag kommer att fortsätta vinna mark i S­verige framöver. Vi har sett en mycket positiv utveckling på den sidan under 2009 och idag har så gott som alla nya traktorer GPS-utrustning. Internet har definitivt gjort sitt intåg i lantbruket!” ”En helt annan investerings-

vilja än vi förutspått”



Thomas Svensson, vd Söderberg & Haak





1) ”Sedan slutet av 2009 har vi haft en period med förvånansvärt hög order­ingång. Vi hade kalkylerat med ungefär samma orderingång som föregående år, men har mötts av en helt annan investeringsvilja än vi förutspått. I mars 2010 hade vi faktiskt vår största orderingång någonsin i kronor och ören räknat. Anledningen tror jag är att de flesta lantbrukare ser långsiktigt på sin verksamhet och följer de investeringsplaner som de satt upp, oavsett om konjunkturen sviktar en del. För många ser nog dessutom kalkylen för odlingsåret relativt bra ut”.



2) ”Visserligen har vi en lågkonjunktur just nu, men den liknar inte alls den som vi hade i början av 1990-talet då luften helt gick ur lantbruket. Idag finns många duktiga och progressiva företagare som satsar på sina lantbruksföretag.

Vi ser också en global trend som pekar på att de stora smör- och mjölkpulver­bergen börjar försvinna och det känns positivt för svenskt lantbruk. Även värdet på skog stiger, vilket gynnar många lantbrukare som också äger skog”.



3) ”Vilka investeringar som kommer att göras är naturligtvis avhängigt vilken produktionsinriktning man har. Tendensen är att man satsar på större och effektivare maskiner, särskilt om de är tids- och bränsle­sparande”.



”Lantbrukarna väljer

att se långsiktigt”



Johan Bawelin, Lemken filial Sverige





1) ”Försäljningsmässigt känns 2010 riktigt positivt så här långt. Ännu kan vi kanske inte tala om något glädjeskutt som under 2008, men efter att det vid årsskiftet såg det lite tveksamt ut har marknaden återhämtat sig”.



2) ”Det vi har sett är en minskad orderingång och längre besluts­processer. I Sverige har vi än så länge en relativt låg marknadsandel på lantbruksmaskiner, så där har jag lite svårt att uttala mig. Men internationellt ser vi att den minskning som vi befarade skulle komma i och med finanskrisen inte blev så omfattande som vi trodde. Anledningen vet jag inte, men kanske är det så många faktorer som spelar in vid köp av maskiner att lantbrukarna måste planera investeringarna under längre tid. De väljer helt enkelt att se det hela mera långsiktigt och gör de planerade investeringarna trots en ekonomisk svacka”.



3) ”Allting som har med effektivisering och minskad energiåtgång att göra är intressant idag. Det handlar om att minska antalet överfarter och få mindre överlappning vid sprutning och sådd. Här är GPS-navigering och eventuell autostyrning viktiga ingredienser. Insatsvarorna är idag så dyra att man helt enkelt inte har råd med överlappningar.

Vi ser också ett stort intresse för minimerad jordbearbetning och breda kultivatorer samt jordbearbetningsredskap som gör fler moment i en och samma körning, exempelvis såbäddsberedning och sådd”.



”Framförallt har vi sett

ett ökat intresse för plogar”



Ingemar Svensson, produktchef Överums Bruk





1) ”Efter två år med bra efterfrågan gör vi nu en viss anpassning till en något lägre produktionstakt. Utvecklingen av våra maskiner fortsätter dock i oförminskad takt för att möta växtodlarnas krav på säker etablering och låg energiförbrukning. Fram­förallt är det uppdateringar och förbättringar av befintliga produkter. Helt nya innovationer är relativt sällsynta i den här branschen”.



2) ”Jo, det är klart att vi märker av att det är svåra tider för många lantbrukare, men för vår del har vi haft en bra överbryggning från den stora efterfrågan som rådde under 2008 och 2009. Framförallt har vi sett ett ökat intresse för plogar. Efter ett par blöta höstar har många växtodlare sett fördelen med plöjningen och investerat i nya maskiner.

Till en början märkte vi faktiskt inte av finanskrisen alls, för då var spannmålspriserna rekordhöga. Men nu på senare tid kan vi se en viss tendens att fler kunder väljer att underhålla sina befintliga maskiner och avvakta något med nyinvesteringar”.



3) ”Jag tror att intresset för jordbearbetning, sådd och gödsling som är våra stora områden kommer att hålla i sig. Att ha väl fungerande och anpassade maskiner ger en bra totalkalkyl. Det är viktigt när priserna är låga. Dock tror jag att vi kommer att få se en ganska rejäl uppgång på maskinsidan så snart lantbrukarna får betalt för sina produkter igen”.



Av Kristin Fridholm

