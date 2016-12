Start

Lantbrukets Affärer provkör: Massey Ferguson 5480 Dyna-4

Massey 5480 Dyna-4 är en intressant traktor på många sätt. Ett av dem är den låga vikten i förhållande till effekten.



Massey Ferguson

5480 Dyna-4 Motor: Fyrcylindrig Sisu på 4,9 liter och 109 kW (148 hk) maxeffekt och max vridmoment 627 Nm vid 1 400 rpm

Transmission: Fyra elhydrauliska g­rupper, fyra powershiftsteg och kopplings­fri fram/back ger totalt 1­6 växlar fram/back.

Däck: 380/85R28 fram och 460/85R38 bak

Bränsletank: 145 liter

Lyftkapacitet: 5 903 kg

Max hydraulflöde: 57 l/min

Max hydraultryck: 200 bar

Yttre hydraulik: Tre dubbel­verkande uttag

Vikt: 4 570 kg (utan vikter)

Serviceintervall: Motoroljebyte 400 timmar (13,5 liter), transmissionsoljebyte 1 200 timmar (70 liter).

Kraftuttag: 540, 540E och 1 000 rpm

Pris: 718 070 kronor

Pris per hk: 4 851 kronor Massey Ferguson 5480 Dyna-4 väger endast 4 570 kilo och har en maximal motoreffekt på 109 kW (148 hk). Det innebär att traktorn endast väger 31 kilo per hästkraft. Det är förhållandevis lite och är intressant för dem som vill ha en lätt traktor som är skonsam mot jorden, men som ändå behöver effekt. Givetvis hänger effektöverföringen över hjulen ihop med vikten. Ju större vikt ju större dragkraft kan fås, men det finns nu en mängd arbeten för en traktor där man behöver stor effekt men inte är i behov av vikt på traktorn. Det gäller i stort sett alla kraftuttagsdrivna redskap. Dessutom är det ju så att en traktor alltid kan belastas med fler vikter när det finns behov av större dragkraft.



Smidig

Testtraktorn var utrustad med något större däck än original. Ska traktorn användas som dragare i jordbearbetning och sådd är det en bra idé. Dimensionen var 520/60R28 fram och 650/60R38 bak. Dock bör möjligheten att montera bredare skärmar när man har 650 milli­meter breda däck på traktorn undersökas. I annat fall kommer den att bli rejält smutsig.

Smidig

Testtraktorn var utrustad med något större däck än original. Ska traktorn användas som dragare i jordbearbetning och sådd är det en bra idé. Dimensionen var 520/60R28 fram och 650/60R38 bak. Dock bör möjligheten att montera bredare skärmar när man har 650 milli­meter breda däck på traktorn undersökas. I annat fall kommer den att bli rejält smutsig.

Motorn i Massey Ferguson 5480 Dyna-4 ger 104 kW (141 hk) vid nominellt varvtal 2 200 rpm. Med effektstyrning, vilket innebär att motorn tillåts ge en större effekt vid transport, ger motorn 109 kW (148 hk). Denna extraeffekt har man således ingen nytta av i fält. Trots 109 kW (148 hk) har Massey Ferguson 5480 Dyna-4 bara en fyrcylindrig motor. Det innebär att traktorn blir kortare, vilket gör den extra smidig. Nackdelen är att en kortare hjulbas ger något mindre dragkraft. Den som inte är ute efter lättast möjliga traktor samt kort hjulbas kan köpa Massey Ferguson 5475 Dyna-4. Den är lika stor vad gäller effekten, men har en sexcylindrig motor.

Hyttstorlek en smaksak

Att köra Massey Ferguson 5480 Dyna-4 är trevligt. Traktorn är lättkörd tack vare transmissionen, som är enkel att manövrera. Man växlar över hela registret utan att frikoppla. Det är fyra elhydrauliska grupper och fyra powershiftsteg. Båda växlas med samma spak till höger i hytten. Vilken växel som ligger i visas med bokstäverna A till D och siffrorna 1 till 4. Powershiften kan även växlas med fram/back-spaken till vänster om ratten. Även alla andra reglage sitter bra placerade. Spaken för att låsa upp spärren till lyftdragkroken är stor och rätt placerad.

Däremot ser man inte lyftdragkroken utan att hydrauliskt utskjut köps till. En annan nackdel med tillkopplingen är hållaren till jordbruksdraget. När detta inte används sitter det under bränsletanken. Där är det lite krångligt att ta loss och sätta dit det, helst eftersom det blir smutsigt.

Massey Ferguson 5400-serien har en relativt liten hytt. Vilket som är bäst, stor eller liten hytt, är en smaksak. Nackdelen med en smalare hytt är att passagerarsätet blir i minsta laget och därmed inte så bekvämt. Hytten på Massey Ferguson 5400-serien har dock två stora fördelar. Hytten finns med fjädring som extrautrustning och det går utmärkt att använda höger dörr.

Servicemässigt är det inte heller något att klaga på. Hela motorhuven öppnas rakt upp i luften i ett stycke och allt blir lättåtkomligt. Det enda som sitter sämre till är batteriet bakom höger insteg.

Vad kostar utrustningen

Luftkonditionering: standard

Frontvikter, 8 x 55 kg: 9 630 kronor Passagerarsäte: standard

Frontlyft och pto: 68 630 kronor

Hydraulisk släpvagnsbroms: standard

Fjärde dubbelverkande uttag:

4 600 kronor

Luftfjädrad förarstol: standard

Säkerhetsbälte förare: standard

Säkerhetsbälte passagerare: standard

Hydraulisk utskjut lyftdragkrok:

7 790 kronor

Framaxelfjädring: 40 900 kronor

Vändradien är 5,9 meter med 520/60R28 fram och 650/60R38 bak. Väljer rätt steg

Massey Ferguson 5480 Dyna-4 passar bra på gården, både som liten och stor traktor. Den är sannolikt smidig som lastartraktor och som extrautrustning finns ett takfönster. Den snäva vändradien innebär att traktorn heller inte tar så stor plats på vändtegen. När vi testar traktorn i jordbearbetning visar den sig vara både pigg och seg. Motorn kan tillåtas gå ner på relativt låga varv och ändå kommer den snabbt igen när gas ges. Transmissionen saknar dock automatik, så föraren måste själv anpassa utväxlingen. Dock har traktorn så kallad speedmatching, vilket innebär att den alltid väljer rätt powershiftsteg när man växlar upp och ner i grupperna. Detta är naturligtvis bra även vid transport.

Bränsletanken rymmer som standard 145 liter, men traktorn kan förses med en extratank på 45–60 liter. Hydrauliken ger 57 liter per minut som standard men kan erhållas med en pump som ger 100 liter per minut. Det är ett öppet hydraulsystem med kugghjulspumpar. Som tillval finns ett system med variabel pump. Denna ger som mest 110 liter per minut.

Massey Ferguson 5480 Dyna-4 finns även i en bantad version till ett lägre pris. Då kostar den 689 400 kronor och saknar bland annat ställbar ratt, ekonomi­kraftuttag, luftfjädrat säte, luftkonditionering, passagerarsäte och tredje yttre hydrauluttaget.

Av Anders Niléhn









Massey Ferguson 5480 Dyna-4 passar bra på gården, både som liten och stor traktor. Den är sannolikt smidig som lastartraktor och som extrautrustning finns ett takfönster. Den snäva vändradien innebär att traktorn heller inte tar så stor plats på vändtegen. När vi testar traktorn i jordbearbetning visar den sig vara både pigg och seg. Motorn kan tillåtas gå ner på relativt låga varv och ändå kommer den snabbt igen när gas ges. Transmissionen saknar dock automatik, så föraren måste själv anpassa utväxlingen. Dock har traktorn så kallad speedmatching, vilket innebär att den alltid väljer rätt powershiftsteg när man växlar upp och ner i grupperna. Detta är naturligtvis bra även vid transport.Bränsletanken rymmer som standard 145 liter, men traktorn kan förses med en extratank på 45–60 liter. Hydrauliken ger 57 liter per minut som standard men kan erhållas med en pump som ger 100 liter per minut. Det är ett öppet hydraulsystem med kugghjulspumpar. Som tillval finns ett system med variabel pump. Denna ger som mest 110 liter per minut.Massey Ferguson 5480 Dyna-4 finns även i en bantad version till ett lägre pris. Då kostar den 689 400 kronor och saknar bland annat ställbar ratt, ekonomi­kraftuttag, luftfjädrat säte, luftkonditionering, passagerarsäte och tredje yttre hydrauluttaget. Av Anders Niléhn

