Felanvända tröskor kostar pengar

Detta i kombination med ökade kostnader för arbetskraft och bränsle innebär att tröskan kostar mer per timme. Men eftersom tröskans kapacitet ökat väsentligt under samma period ska tröskkostnaden per hektar idag ändå vara mindre.

År 2001 var återanskaffningsvärdet satt till 1 600 000 kronor för en 25 fotare med 220 kW (300 hk) motor. Enligt skriften Maskinkostnader 2009 kostar den tröskan numera 2 500 000 kronor. Det innebär att timkostnaden inklusive förare och bränsle stigit från 1 754 kronor till 2 267 kronor för en tröska som används 180–200 timmar per år. Men eftersom den åtta år nyare tröskan har en högre kapacitet, 2,6 hektar per timme mot 1,75 hektar per timme för den äldre, blir kostnaden per hektar mycket lägre nu, 872 kronor per hektar mot 1 002 kronor per hektar år 2001.



Räntenedgång

Det finns flera faktorer, förutom återanskaffningsvärdet, som påverkar tim­kostnaden för tröskan. Lönekostnaderna är större idag än för åtta år sedan och likaså kostar en liter diesel, efter skatte­rabatt, cirka 8,30 idag jämfört med 5,60 år 2001. Det som gått ner rejält är däremot räntan. I Maskinkostnader år 2001 räknas det med sex procents ränta medan den idag endast är två procent. I Maskinkostnadskalkylerna har LRF Konsult och Hushållningssällskapen dock valt att räkna med fyra procent.

Men det går att tröska till ännu lägre kostnad. Idag finns det tröskor med skärvidd upp till 35 fot. Den största som är med i Maskinkostnader är på 30 fot. Den har ett återanskaffningsvärde på 3 150 000 kronor och kostar därmed 2 548 kronor per timme vid fullt kapacitets­utnyttjande varje år. Avverkningen är hela tre hektar per timme, vilket ger en hektarkostnad på 849 kronor per hektar.



Få tömmer flygande

Men i verkligheten upplever inte lantbrukarna att tröskkostnaden minskat och inte heller maskinstationstaxorna har gått ner. Enligt Christer Johansson, maskinrådgivare på LRF Konsult i Linköping, beror det på att förarna inte kan utnyttja de moderna tröskornas kapacitet fullt ut. Detta kan bero på flera faktorer och några kan man inte påverka. Exempel på det är fältens storlek och arrondering. Är fälten små blir tröskkostnaden i praktiken betydligt större än den teoretiska.

Men det finns saker att tänka på. Med flygande tömning ökas en tröskas kapacitet med 15 procent. Ändå är det inte många i Sverige som tillämpar flygande tömning. Christer Johansson tror att det beror på bristen på personal och svårigheten att hålla undan för en modern tröska.

”En tröska kan ju avverka 30 ton spannmål per timme och då hinner inte alltid följevagnen med. Därför sätter man ut några vagnar eller containers vid fältkanten som en buffert. Där får tröskan stå stilla och tanka av. Då sjunker tröskans kapacitet”.

Christer berättar att de kapacitetsangivelser som anges i skriften Maskinkostnader är i underkant och att tröskorna vid bra förhållanden kan klara betydligt mycket mer. Det finns även variationer under dagen.

”Studier har visat att lantbrukarna ut­nyttjar tröskan för dåligt mitt på dagen då förhållandena är som bäst, medan man ibland kör för fort på morgon och kväll”.



Hög stubb lönar sig

Stubbhöjden är en annan viktig sak. Den som ska riva halmen bör köra med hög stubb och istället putsa ner stubben med en betesputs efteråt. En 20 centimeters högre stubbhöjd ökar tröskans kapacitet med 35 procent. Genom att tröska med högre stubb sjunker den totala tröskkostnaden med 290 kronor per hektar. Det betalar lätt en efterföljande putsning, vilken kostar cirka 95 kronor per hektar.

Även om halmen tas tillvara är det en fördel med högre stubb. Den halm som ligger i strängen torkar snabbare eftersom den ligger lite högre samtidigt som den fuktigaste delen av strået längst ner mot marken blir kvar.

Anledningen till att tröskans kapacitet ökar kraftigt vid högre stubbhöjd är enkel. Ju mer halm som går genom tröskan ju större blir spillet, med alla andra faktorer oförändrade. Minskas mängden halm i tröskan kan således framkörningshastigheten öka utan att spillet ökar.



Kapacitet krävs

En annan viktig sak som har med en tröskas kapacitet att göra är spannmålshanteringen efteråt. Det gäller att det finns transportkapacitet, torkkapacitet och lagerutrymmen som matchar tröskans avverkning. Finns det inte det kan tröskan omöjligt utnyttjas maximalt och kostnaderna skjuter i höjden.

Christer Johansson tror att det är en hel del lantbrukare som har flaskhalsen efter själva tröskan och har även en förklaring till det. En lantbrukare som har en 20-fots tröska som är tio år och byter den till en ny brukar ofta köpa en något större tröska, kanske en 22-fot. Anledningen är att han kanske har lite mer mark samt tänker sig tröska åt en granne för att få bättre ekonomi i den nya tröskan. Det kan tyckas att gå från 20 till 22 fot inte är en så stor kapacitetsökning. Men om dessa två tröskstorlekar jämförs och den mindre är tio år äldre pratar vi om minst en halv gång så stor kapacitet i den nya. Är inte lantbrukaren medveten om detta kommer den nya tröskan inte att utnyttjas fullt ut. Det finns flera faktorer till det. Lantbrukaren kommer troligtvis att köra för sakta och logistiken runt om kanske inte hinner med. Christer Johanssons tips till lantbrukare som lejer in tröskning är att låta dem debitera per timme.

”Ska man lämna ett fast pris per hektar måste man alltid ha en liten marginal för det oförutsedda och ofta blir det då dyrare”.

Av Anders Niléhn