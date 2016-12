Start

Maskinsamarbete för ökad effektivitet 28920

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Samarbete mellan två maskintillverkare gav en effektiv maskin som sparar mycket. Nu kan sådd och jordbearbetning ske i ett moment. De två tyska maskintillverkarn­a Kleine och Köckerling har i ett samarbete konstruerat en maskin som sår raps, socker­betor och andra radsådda grödor med jordbearbetning och sådd i ett moment. Köckerling har bidragi­t med ett trepunktsupphängt jordbearbetningsredskap som består av tallrikar, kultivatorpinnar, tryckrulle samt en trepunkt längst bak. I den kopplas Kleines specialsåmaskin.

Den nya maskinen kan i en överfart bearbeta och så. Den kan med fördel köras där det finns växtrester. Tanken är att man sår in en mellangröda efter spannmål, exempelvis oljerättik­a eller vitsenap. Denna vissnar ner under vintern och på våren kör man direkt ut med det nya redskapet, bearbetar och sår i ett moment.



Flera fördelar

Principen är enligt följande:

Tallrikarna går framför varje rad och skär rent från växtrester så att den efterföljande kultivator­pinnen kan arbeta utan risk för stopp. Denna be­arbetar ner i jorden till 20–25 centimeter och djupet hålls med traktorns trepunkt i kombination med det efterföljande packhjulet. Återpackningen är nödvändig för att bevara f­ukten. Efter packhjulen kommer s­pecialsåmaskinen, som arbetar enligt normala principer.

Systemet har flera fördela­r. Det gror mindre mängd fröogräs eftersom jorden bara rörs där grödan ska etableras. Utrymmet emellan, cirka 40 centimeter vid 50 centimeters radavstånd, förblir orört. Med växtresterna kvar där behålls markfukten bättre.



Låg hastighet

Den djupluckrade jorden under grödan medför en bättre rotutveckling.

I raps har man i tyska försök fått större skörd än vid konven­tionell sådd. I sockerbetor har skörden blivit densamma, men roten blivit mer välformad v­ilket innebär mindre jord i betorna vid leverans.

Nackdelen med systemet i raps är att maskinen bara körs fram i 8 km/h. Avverkningen går inte att jämföra med en sex meters konventionell såmaskin i 15–20 km/h. Å andra sidan görs alla moment i en körning. Det innebär att det borde gå m­inst lika fort med Kleine-Köckerling-konceptet som ett annat system med reducerad bearbetning, förutsatt att det körs minst en separat jordbearbetning före sådd.

Anders Niléhn

