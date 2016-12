Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Såmaskiner med ekonomin i fokus 28795

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: En kraftig försäljningsnedgång fick Pöttinger att tänka till. Beslut togs om att göra lantbruksmaskinerna än bättre och mer ekonomiska för lantbrukaren.

Lantbrukets Affärer har tittat på några av de senaste maskinerna från den österrikiska maskintillverkaren Pöttinger. Enligt tillverkaren ska de ha fördelar som förbättrar ekonomin och underlättar arbetet för lantbrukaren. Vi tog hjälp av maskinrådgivare Christer Johansson när vi tittade på deras nya såmaskin Terrasem R3, som är tre meter bred och även bearbetar jorden med två rader tallrikar. Kunden kan själv välja släta eller tandade tallrikar. Den har packhjulen före såbillarna och en liten tryckrulle efter.

En tremeters Pöttinger Terrasem R3 behöver bara en traktor på 74 kW ­

(100 hk) och för en likadan med åtta meters arbetsbredd klarar man sig fint med 110 kW (150 hk). Ett litet dragkraftsbehov är bra för totalekonomin eftersom bränsleförbrukningen och jordpackningen minskar.

”Det är naturligtvis bra egenskaper och på lätt jord går en såmaskin med packhjulen före såbillarna lättare”, säger Christer Johansson.



Följer markkonturen

Terrasem finns i två varianter, R och C. Den senare är något kraftigare och bearbetar jorden mer. Där finns idag en ny modell som lägger sig i toppen vad gäller storlek och den heter Terrasem R9.

En annan viktig egenskap på en såmaskin är att billarna följer marken bra och placerar utsädet på exakt rätt djup över hela arbetsbredden. På nya Terrasem R9, med hela nio meters arbetsbredd, är detta enormt viktigt. Därför kan den maskinen vinkla raden av billar med 4°, så att alla billarna följer markkonturen bra. I dagsläget finns det ingen kombi­såmaskin från Pöttinger, men det ska enligt uppgift komma inom kort.

Pöttinger har två typer av såmaskiner i grunden, de stora Terrasem som är pneumatiska och de mindre Vitasem som är hydraulburna och med billar rakt under utsädesbehållaren. Vitasem kan köpas i kombination med rotorharv och packvält som en integrerad enhet. Nytt vad gäller Pöttingers rotorhavar är en konstruktion som ger bättre kylning av växellådan, vilket förlänger hållbarheten.



Återhämtar sig

Pöttinger fick alltså en rejäl smäll när marknaden för lantbruksmaskiner vek ner med början under hösten 2008. Företaget tappade nästan 25 procent av sin omsättning på två år, men är nu på väg upp igen och Sverige är en av de marknader där Pöttinger just nu ökar sin försäljning. Trejon Center i Vännäsby är generalagent för Pöttinger i Sverige.

Redan sedan tidigare är Pöttingers maskiner exklusiva. Företaget var tidigt ute med maskiner som följde ISOBUS-standard, vilket innebär att maskinerna kan köras från traktorns terminal under förutsättning att traktorn följer samma standard. Arbetet kommer nu att fortsätta för att göra Pöttinger till några av de mest hållbara maskinerna på marknaden, med fortsatt mycket tekniska innovationer.

Det berättar företagets ägare, bröderna Klaus och Heinz Pöttinger.

Enligt Klaus Pöttinger är en trolig utveckling att lantbruksmaskinerna får alltfler elmotorer istället för hydraulmotorer nu när traktortillverkarna börjat utrusta traktorerna med generatorer för extern elförsörjning. Även detta minskar bränsleförbrukningen eftersom verkningsgraden är betydligt bättre i en elmotor än i en hydraulmotor.



Ny investering

Omsättningen för Pöttinger uppgick i det senaste räkenskapsåret, som slutade den 30 juni, till 182 miljoner euro och antalet anställda är 1 144 personer.

Av Pöttingers totala tillverkning går 80 procent på export och Tyskland är den största enskilda marknaden utanför Österrike. Vändare och strängläggare står för 47 procent av produktionen, lastarvagnarna utgör 20 procent och jordbearbetningsredskap och såmaskiner 18 procent. Resten av omsättningen är reservdelar och arbeten till externa tillverkare. Pöttinger investerade nyligen 20 miljoner euro i en ny lackeringsanläggning och har sedan dess även målat produkter till andra tillverkare i närheten. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in