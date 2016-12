Start

Trög utveckling för energieffektiva traktorer

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Utvecklingen går långsamt när det gäller energibesparing för traktorer. Flera projekt har vistats upp, men försvunnit igen. Det bästa just nu verkar vara SCR-tekniken, som enligt uppgift minskar bränsleförbrukningen med 10–15 procent. John Deere E-Premium, med integrerad generator, finns idag på marknaden. Det är en vanlig traktor vad gäller motor och transmission, men den har en generator som ger 220 och 380 volt. Strömmen kan bland annat användas för att driva ­motorer på efterföljande redskap. Vinsten blir mindre energiförluster på redskapen jämfört med hydraulmotorer. Manuel Götz ingenjör på tyska ZF, berättar att om elhybridtekniken slår igenom i lantbruket åker alla dagens steglösa transmissioner ut. Elhybrider har funnits inom bilar och bussar några år och det har även kommit inom anläggningsmaskiner. Traktortillverkarna har visat elhybrider de med, men bara på mässor och inget man fått tillåtelse att provköra.

Redan hösten 2005 visade Case IH en hybridtraktor på Agritechnica i Hannover. Det var Case IH Pro Hybrid EECVT, en traktor med en vanlig dieselmotor på 120 kW (163 hk). Istället för att ha en transmission har traktorn en elmotor på 50 kW och en kombinerad elmotor och generator på samma effekt. Dieselmotorn driver generatorn som ger ström till elmotorn, vilken i sin tur driver hjulen via en tvåväxlad automatlåda. Överskottsenergin lagras i batterierna, som är på 456 volt.

Bromsar med generatorn

Trots denna enkla transmission blir traktorn steglös. Anledningen är att en elmotor kan starta med mycket större moment än en förbränningsmotor. Traktorn kan även köras korta perioder med dieselmotorn avslagen och klara sig på strömmen i batterierna. När traktorn ska sakta farten används först och främst generatorn att bromsa med. Det innebär att energi som gått förlorad vid en vanlig inbromsning tas tillvara. Hybridtraktorn bör ta mindre energi än en konventionell, men utvärderingen har inte kommit så långt att någon ännu kan uttala sig om det. Traktorn kan även användas som ett elaggregat precis som den är.

Nu, fem år senare, finns det ingen traktortillverkare som visar upp en hybridtraktor på mässorna och Case IH Pro Hybrid EECVT har inte rullat på något fält dit journalister fått komma.



Avgasrening med SCR ska enligt uppgift minska bränsleförbrukningen med 10–15 procent jämfört med den tidigare tekniken, EGR. För närvarande verkar traktortillverkarna nöja sig med det när det gäller ny bränslebesparande teknik. Motstånd

Samtidigt kommer det allt fler hybrider när det gäller anläggningsmaskiner och skogsmaskiner. Tyska ZF har enligt uppgift en färdig konstruktion som ska fungera i en traktor. Problemet för ZF är dock att de inte tillverkar traktorer.

”Vi står beredda att leverera till de traktortillverkare som visar intresse”, säger Manuel Götz, ingenjör på ZF.

Han tror dock att det finns ett visst motstånd bland traktortillverkarna eftersom de flesta av dem i dag satsat mycket pengar på att utveckla egna steglösa transmissioner. Går man helt över till produktion av hybridtraktorer är dessa konstruktioner och dess produktionsanläggningar värdelösa.

En annan anledning är att de praktiska fördelarna med hybridteknik inte är lika stora på en traktor som i andra fordon. En lastbil eller buss i stadstrafik gör hela tiden inbromsningar, energi som används för att ladda batterierna. I en traktor har man sällan den typen av överskottsenergi att ta vara på. Detsamma gäller anläggningsmaskiner med hydraulmotorer för framdrivningen. I dem är det energibesparande att byta ut dessa mot elmotorer. Det är en av anledningarna till att exempelvis Caterpillar idag serietillverkar bandschaktare med hybridteknik. Vätgas framtiden

Alla dessa hybridfordon har kvar sin vanliga förbränningsmotor, men en annan väg att gå är att byta bränsle helt och hållet. Det har New Holland gjort i sin framtidstraktor NH2, som drivs med vätgas. Det är en fungerande prototyp, byggd på New Hollands T6000-serie, med två elmotorer istället för dieselmotor. Den ena elmotorn driver hjulen steglöst medan den andra driver kraftuttag, hydraulpump med mera. Effekten är 88 kW (120 hk).

New Holland NH2 är CNH:s framtidsprojekt, där visionen är att lantbrukaren producerar sitt eget drivmedel på gården. Med vindkraft, solceller eller biogas förväntas lantbrukaren producera el. Men i stället för att använda elen ska den användas till att tillverka vätgas. Vätgasen lagras på gården i en säker tank och är billigare att lagra än elektrisk energi i batterier. Vätgasen fylls snabbt till en tank på traktorn och i traktorn ombildas vätgasen till el igen i så kallade bränsleceller. Detta är ett bättre alternativ än batterier och elmotorer eftersom batterierna tar lång tid att ladda och dessa fordon har kort räckvidd. New Hollands vätgasdrivna traktor NH2 är endast på prototypstadiet, men fungerar enligt tillverkaren CNH utmärkt. Med elmotorer och avsaknad av transmission blir det tomt i hytten vad gäller spakar och reglage. Foto: CNH

Faktorer avgör

En fördel med vätgastraktorn jämfört med en vanlig förbränningsmotor är att det enda utsläppet blir vatten. Dock kan det ta en tid innan traktorn kan bli verklighet på gårdarna. Energiförbrukningen för att framställa vätgas är större än energivärdet i den vätgas som framställs i processen. New Holland säger att systemet fungerar i praktiken och att företaget omgående skulle kunna göra en hel serie maskiner. I praktiken tror New Holland att vätgastraktorn kan bli en realitet, men det beror på två faktorer. Faktorerna är om det i framtiden kommer ett nytt och mer energieffektivt sätt att framställa vätgas eller att lantbrukaren producerar vätgas vid tillfällen då gården har ett överskott av el. Om gården producerar el utan att ha avtal om försäljning kan vätgasproduktion vara ett ekonomiskt alternativ när energi­produktionen överskrider behovet.

Just att använda el som energi för vissa applikationer kan man göra utan att byta ut hela traktorns grundkonstruktion. Det har John Deere gjort i den traktor de kallar för E-Premium. Den har en stor generator för externa strömbehov men fungerar som vanligt med förbränningsmotor och konventionell transmission för framdrivning, hydraulik och kraftuttag. Av Anders Niléhn

