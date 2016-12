Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Pröva bedömningen av växtskyddsmedel i EG-domstolen! 28856

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Kemikalieinspektionens agerande när det gäller bedömning av växtskyddsmedel har väckt många frågor och anses missgynna svensk växtodling. En fråga är om de gör rätt när de inte tar hänsyn till nyttan vid sina bedömningar. Frågan om vilka växtskyddsmedel som ska tillåtas användas i framtiden har aktualiserats av turbulensen kring Kemikalieinspektionens beslut i höstas att helt förbjuda användningen av Stomp och Totril.

Nu har Kemikalieinspektionens beslut upphävts och användning är tillåten åtminstone under 2011, men problemet kvarstår: Vilka växtskydds­medel ska vara tillåtna att använda i framtiden? Hur ska vi kunna vara säkra på att rättssäkerhet gäller i synnerhet med tanke på lika villkor och konkurrenskraft?



Lika villkor

För att öppna för en dialog och reda ut några av de frågetecken som råder med anledningen av den nya EU-förordning som ska börja gälla från och med 14 juni i år, ordnade Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF ett arbetsmöte på KSLA den 9 februari med i första hand inbjudna deltagare från forskning, myndigheter, politiker, rådgivare och företag.

En av grundfrågorna är lika villkor och om Kemikalie­inspektionens tolkning och tillämpning av det gällande regelverket missgynnar svensk växtodling.

När den nya förordningen ­träder i kraft ska detta inte innebära några större förändringar när det gäller god­kännande av växtskyddsmedel. De bestämmelser som gäller enligt nu­varande direktiv i bilaga VI ska överföras i sin helhet till att gälla i den nya förordningen.



Inget utrymme

”Kemikalieinspektionen har vid godkännande skyldighet att följa de beslutskriterier som står i lagen och enligt dem finns ingen rättslig grund för att ta hänsyn till den nytta ett växtskydds­medel gör”, säger Peter Bergkvist, expert vid myndigheten. ”Det finns inget utrymme att göra en behovsprövning.”

Enligt Peter Bergkvist finns det flera länder som har strängare särvillkor än Sverige, exempelvis Danmark. Brist på harmonisering uppstår också när andra länder som exempelvis Finland avstår från att inom lagstiftad tidsrymd ompröva vissa preparat som fallet är med Stomp.



Skada ska bedömas

I beslutskriterierna står dock att för att bedöma ett medels effektivitet skall en bedömning göras om den organism som ska bekämpas är skadlig under de förhållanden då medlet ska användas. Med skadlig kan i detta sammanhang inte förstås något annat än att den gör ekonomisk skada, eftersom växtens lidande inte kan anses vara under prövning i detta sammanhang. Därmed måste alltså en nytta eller ett behov bedömas.

Den nya förordningen som har en högre juridiskt status än ett direktiv införs av två skäl, dels för att skapa en ökad harmonisering, dels för att förstärka skyddet för människor och miljö. I den nya förordningen ska alltså samma beslutskriterier fortsätta att gälla.



Fördelar måste finnas

I införandeskälen till förordningen står att ämnen bör ingå i växtskyddsmedel endast om det har visats att de har klara för­delar för växtproduktionen och att de inte förväntas ha några skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller några ­oacceptabla effekter på miljön.

Införandeskäl har ungefär samma rättsliga status som förarbeten till lagar i Sverige. Det innebär att de egentligen inte gäller som lag, men ska vara till vägledning när lagen ska tolkas och tillämpas.



Tysk nyttobedömning

I exempelvis Tyskland ställs krav på att den myndighet som ska bedöma effekten av ett växtskyddsmedel på eget initiativ ska göra en bedömning av fördelarna med ett preparat och ställa dessa mot risken för miljön.

Mot bakgrund av detta vågar jag påstå att det är uppenbart att Kemikalieinspektionen i dag inte tillämpar lagstiftningen ­korrekt, och att man antingen talar mot bättre vetande eller av ren ­okunnighet när man påstår att det saknas rättslig grund för att pröva nyttan vid godkännande av växtskyddsmedel.

Detta inget mindre än en skandal och borde prövas i EG-domstolen. Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in