Går vi bet på betningen? 26304

Ett sunt utsäde är en förutsättning för höga och jämna skördar, och ett skonsamt sätt att använda kemiska växtskyddsmedel på. Men här balanserar svensk växtodling på en smal egg, som fallet med våra värsta sotsvampar visar. I augusti förra året gick Jordbruksverkets växtskydds­centraler Uppsala och ­Linköping ut med larm om tidiga angrepp av den utsädesburna svampen dvärgstinksot. ­Angreppen är lättare att identifiera än för det när­besläktade stinksotet, med ökad bestockning på angripna plantor och främst sidoskott med kraftig dvärgväxt. Men när väl angrepp konstaterats finns egentligen bara en bot för att hindra framtida angrepp, nämligen betning.

Smittan överförs vid tröskning, när de sporsamlingar som ersatt ­kärn­orna i de angripna axen slås sönder och ­sporerna sprids på marken. Därifrån kan de sedan åter infektera nästa års gröda när de nysådda kärnorna gror.



Osäljbar spannmål

Som namnet antyder luktar sporerna illa, den klassiska liknelsen är med ­sillake och den lukten kan förstöra hela partier och göra spannmålen osäljbar. Därför är det viktigt att hålla isär friska och angripna partier.

Fjolårets angrepp kom uppen­barligen av sig, men enligt Alf Djurberg på Växtskyddscentralen i Linköping ­verkar angrepp kunna förekomma med höga förekomster av sporer utan den karakteristiska lukten. Han på­minner om att behovet av betning mot dvärgstinksot i östra Sverige kvarstår.

Angreppen av dvärgstinksot förra året förklaras med att de gynnades av att snön låg länge kvar på fälten men också att den betning som gjordes var otillräcklig. Även resistenta höstvete­sorter som Stava angreps under förra året.

För att hålla nere angreppen ­rekommenderas fortsatt betning mot dvärgstinksot, något som kan komma att visa sig vara lättare sagt än gjort.



Icke ickekemiskt

För utsädesburen smitta, som ­Fusarium hos vete eller kornets bladfläck­juka fungerar en ickekemisk metod som ThermoSeed, men inte mot jordburen smitta.

”Mot skadegörare som angriper ­kärnan efter sådd behöver vi ett annat skydd och då är betning med kemiska betningsmedel den enda lösningen. Om vi inte betar mot angrepp av sotsvampar kan det få mycket allvarliga konsekvenser, som när 60 procent av utsädesodlingarna av havre drabbades av havreflygsot 1995”, förklarade Karin Sperlingsson, Jordbruksverkets utsädesavdelning, vid Partnerskap Alnarps och LRFs gemensamma workshop om hållbar växtodling och konkurrenskraft på KSLA i början av februari i år.

”Effektiv sanering av utsäde mot olika utsädesburna sjukdomar, som exempelvis stinksot och naket sot är en förutsättning för bibehållen odlingssäkerhet”, förklarade Toma Magyarosi, välkänd betningsexpert vid Lant­männen SW Seeds enhet för fröteknologi i Svalöv, vid Växjö möte i Växjö i början av december förra året.

”Det handlar om så kallade take-all-sjukdomar, som kunde orsaka allvarlig missväxt och hunger innan vi fick effektiva behandlingsmetoder.”



Lång historia

Historiskt har utsädesbetning skett med diskutabla preparat och metoder. Från början var det enkla salter och ­giftiga ämnen som kopparsulfat och formalin och i början av 1900-talet kom kvicksilverpreparaten med kända effekter på djur och miljö. De första syntetiska svampmedlen kom på 1940-talet med tiram, sedan fortsatte utvecklingen med karboxim, guazathin och imazalil på 1970-talet. Idag används tritikonazol mot exempelvis flygsot på korn.

Den intressantaste utvecklingen inom betningen på senare tid har skett inom det ickekemiska området med utvecklingen av värmebehandling, ThermoSeed, och betnings­medel baserade på mikroorganismer som ­Cedomon och Cerall. Men de metoderna är som nämnts bara användbara mot utsädesburna svampar. Mot de jordburna sotsvamparna och flygsot hos korn behövs fortfarande de kemiska preparaten.



Dispenserna löper ut

Men för flera av de preparat som fort­farande används ringer klockan.

”Vi frågar oss om vi kommer att ha några betningsmedel i framtiden. De karboximhaltiga preparat som länge använts mot flygsot i korn och havre har fått begränsad effekt på grund av resistens och det preparat som används istället får bara användas fram till i april i år”, sade Karin Sperlingsson.

Kemiföretagen satsar mycket på utveckling av nya betningsmedel, men frågan är om dessa kommer att godkännas i Sverige.

”När man tittar på betningsmedel i Sverige förvånas man av hur långlivade preparaten blir, mycket beroende på att det inte godkänts några nya preparat. Samtidigt ser vi också hur resistenser utvecklas, mycket beroende på brist på alternativ”, sade Toma.



Sunt utsäde fasas ut

”Min uppfattning är att det finns en risk för att vi håller på att fasa ut produktion av sunt utsäde i takt med att de gamla preparaten ska fasas ut. Vi ser heller inga nya preparat på gång för svenskt vidkommande. I andra länder kommer nya preparat, som kan användas i lägre doser, från doseringar idag på 80 gram ner till 2 gram per 100 kilo utsäde med samma effekt.”

”I år har vi endast två betnings­preparat för betning av stråsäd. För alla andra preparat har registreringen gått ut. Mot naket sot och flygsot kommer vi inte att ha godkända preparat.”

Jämfört med annan användning av bekämpningsmedel är betning en av de mest effektiva och också mest skonsamma mot miljön. Mycket små mängder av preparatet behövs för att få goda effekter och behandlingen sker under kontrollerade och säkra former. Andelen betningsmedel av all användning inom jordbruket har legat kring tre procent de senaste åren. Därför är frågan varför vi inte får lösningar med mer betning istället för mindre.



Exporterad betning

Toma och Karin ser två alternativa utvecklingsvägar.

”Vi har krav på ökad behandlings­kvalitet med minskade resthalter i emballage och antingen får vi nya preparat godkända, eller så kommer möjligheten med att exportera betningen att användas i allt högre utsträckning.”

”För att få användas i landet måste betningsmedlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen, men redan idag sker import av partier betade med medel som inte är godkända här, bland annat av rapsfrö.” Av Lennart Wikström

