Jordägareförbundet vill modernisera arrendeinstitutet 27185

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ta bort arrendeinstitutets besittningsskydd för sidoarrenden och lätta upp det för gårdsarrendena. Det är Jordägareförbundets viktigaste förslag till förändring när Justitiedepartementet nu överväger om man ska se över arrendelagstiftningen. Den 25 januari i år hade Justitiedepartementet kallat till hearing om arrendelagen. Inbjudna var snart sagt alla organisationer som på något sätt berörs av lagen, från lant­brukets parter till Koloniträdgårds­förbundet.

”Vi ville få information från deltagarna om vilket reformbehov det finns kring arrendereglerna. Deltagarna fick ge sina synpunkter och vi tog till oss dem. De ska sedan ligga till grund för vår bedömning om det finns behov av reformer”, säger Magnus Hermansson på Justitiedepartementet.

Behovet av en översyn av arrende­lagstiftningen fanns nämnt i slut­dokumentet från den så kallade högnivågruppen som tillsattes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att stärka konkurrenskraften i jordbrukets primärproduktion.



Modernisering

Jordägareförbundet gjorde dock redan sensommaren 2008 en framställan till Justitiedepartementet där man påtalade behovet av en översyn av arrendelag­stiftningen, en begäran som alltså ­lämnats utan åtgärd till nu.

”Vi vill inte avveckla arrende­institutet utan modernisera det. I grunden är institutet bra, men görs det inte ’up to date’ kommer det att leda till att man väljer andra typer av avtal, med kortare upplåtelsetid”, säger Jordägare­förbundets ordförande Henrik Treschow.

Det är besittningsskyddet för sido­arrendena som Jordägareförbundet i första hand vill bli av med. Sveriges Jordbruksarrendatorer, SJA, delar inte alls den uppfattningen.

”Vi tycker att dagens regler i allt väsentligt är rimliga sett till både jord­ägarnas och arrendatorernas behov. Ettårsgränsen för besittningsskyddet har dock en tendens till att medföra alltför korta avtalsperioder. Det missgynnar den långsiktiga planeringen för båda parter”, säger SJA:s verksamhetsledare Lars Jakobsson.



Ödesdigert

Det vore ödesdigert om alla avtal oavsett längd skulle sakna besittningsskydd, menar Lars Jakobsson. Utan tvingande regler faller besittningsskyddet auto­matiskt bort efterhand som nyupp­låtelser sker och till stor del även när avtal omförhandlas.

För LRF, med sin ambition att vara en organisation för hela lantbruket, är arrendefrågorna inte enkla att hantera.

”Min uppfattning är att LRF står mer på jordägarnas sida än på vår. Man prioriterar det passiva ägandet före det aktiva brukandet, eller kapitalet före arbetet om man så vill. Det blir som med hanteringen av vildsvinsfrågan – i sin iver att kompromissa slår LRF knut på sig själv”, säger Lars Jakobsson, verksamhetsledare hos Sveriges Jordbruksarrendatorer.

Att det finns ett missnöje med LRF:s hantering av arrendefrågorna framgår av att det även i år finns en motion i ämnet till riksförbundsstämman. Den ­kommer från LRF Skaraborg och utmynnar i en uppmaning till riksförbunds­styrelsen att ”aktivt och med kraft motsätta sig försämringar av besittnings­skyddet som kan bli följden av den skriv­else som Jordägarförbundet lämnat till ­regeringen.”



Skiftande svar

Ett inte alltför djärvt tips är att ­stämman behandlar den motionen ­likadant som man gjorde med en från Skåne i samma ämne ifjol, hänskjuter den till behandling i LRF:s arrenderåd.

Lantbrukets Affärer har också pejlat parternas uppfattning om hur riksdagen kan tänkas ställa sig till ett eventuellt förslag om förändringar i arrendelagen. Svaren blir motsägelsefyllda och speglar egentligen bara en allmän osäkerhet om var partierna idag står när de ska ta ställning till den här typen av konkreta intressemotsättningar. Arrenden

Arrendemarknaden har förändrats radikalt de senaste årtiondena, särskilt för gårdsarrendena som sedan 1970 minskat från 19 000 till dagens 3 500. Under samma tid har antalet lantbruk grovt sett halverats, till dagens cirka 70 000 företag. Antalet sidoarrenden är i dag runt 90 000. De lantbruk som har sidoarrenden har i dag i snitt 3,4 sådana. Före 2005 var 60 procent av upplåtelserna muntliga. Idag, efter stödrätternas entré, är den andelen nere i 30 procent. Av totalt cirka 3,1 miljoner hektar brukad jord är idag cirka en miljon hektar åker och 200 000 hektar bete utarrenderade. Av Sven Olov Lööv

