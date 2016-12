Start

Svampbekämpning måste behovsanpassas - även vid höga spannmålspriser 23287

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: När spannmålspriserna är höga är det lockande att satsa mer pengar på produktionsmedel och insatser. Detta är rätt för kvävegödsling, men inte lika självklart när det gäller bekämpningar. När priserna på spannmål stiger är handeln ofta aktiv i att uppmuntra till ökade köp av insatsmedel. Viljan att få fram höga skördar ­utnyttjas när intäkten per kilo spannmål är hög. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och sortera fram vilka insatser som ­verkligen är vettiga att göra. När det gäller kvävegödsling ­baseras den ekonomiskt optimala kväve­givan på förhållandet, priskvoten, mellan ­kvävepris och spannmålspris. När kväve­givan ökas ökar avkastningen först kraftigt men sedan blir skördeökningen per kilo mindre och mindre. Till sist är det ­olönsamt att lägga ett kilo kväve till eftersom det man vinner i merskörd ger mindre pengar än vad det ­kostade att köpa kvävet. Därför ger högre ­spannmålspris en högre ekonomiskt optimal kvävegiva. Men utan lagom mycket vatten och sol blir det ändå inte högre skörd, bara högre proteinhalt.



Mindre påverkan

När det gäller insatserna mot svamp­angrepp är det inte så enkelt som med kväve. Här gäller det att skilja ­agnarna från vetet! Höga doser och dubbla bekämpningar kan ge högre skörde­ökningar. Det finns många försöksserier där det går att se hur skörden ökar med höjd dos och med dubbel behandling. Men man får inte glömma bort att förutsättningen är att det finns ett svamp­angrepp att behandla! Har man svaga svampangrepp får man motsatt resultat, det vill säga sämre ekonomi med högre dos.

Diagrammet visar på detta fenomen i två olika försöksserier för svamp­bekämpning från 2010. I första serien från Västergötland visas hur mer­skörden, och därmed nettointäkten, ökar med ökad insats av bekämpningsmedel och med högre pris på spann­målen. I dessa försök hade man känsliga sorter och belastade växtföljder. Man fick tidiga och starka angrepp, vilket resulterade i bra svar på tidig bekämpning och hög dos.

I den andra försöksserien från östra Sverige hade man mycket svaga svamp­angrepp. Här gav ökade insatser ett negativt ekonomiskt resultat. Det är som att ge maxgiva kväve till ett vete som torkar bort.



Ogräsbekämpningar påverkas ej

Utbytet av insatser mot ogräs är för­hållandevis okänsligt för variationer i priset på spannmål. Har man svåra ogräs som till exempel kvickrot, åkerven eller renkavle måste man alltid uppnå fullgod effekt oavsett spannmålspris. Det är lönsamt både det innevarande året och kommande år. Bekämpning av normal mängd örtogräs ger mycket liten skördeökning det innevarande året. Örtogräs bekämpas främst för att de inte ska uppförökas och bli en belastning på sikt samt för att inte störa ögat. Spannmålspriset blir därför ointressant för hur man bedriver sin ogräsbekämpning.

Slutsatsen är att mer skydd och större insatser inte självklart ger bättre ekonomi. I grunden krävs en väletablerad gröda, med bra förutsättningar, som förmår svara på de insatser som görs. Efter detta är det årsmånen som styr och först efter detta kommer spannmålspriset och kostnaden för insatsvarorna.



Gör en strategi för era insatser utifrån i första hand vilken potential er gröda har. För de kategorier av insatser som påverkas av spannmålspriset måste besluten tas utifrån årsmån och kunskap om fältet och gården. Sök så god informa­tion som möjligt om inne­varande säsong. Här finns dels rådgivningsorganisationer som håller sig uppdaterade, men glöm inte att Växtskyddscentralerna finns för alla. Där går det att få prognoser om svamptryck och beprövade råd om bekämpningströsklar, anpassade doser och strategier. Av Malin Lovang, Lovanggruppen

