Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Gasledningar behövs till biogasen 22769

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Tjugo biogasanläggningar är i drift på svenska gårdar, och ytterligare fjorton är under projektering. Utbyggnaden sker till ackompanjemang av en hård lobbying från biogasens vänner mot naturgasen.

”Den motsättningen är olycklig och har bromsat utvecklingen av biogas”, säger Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorp som levererar all biogas från godset till energijätten Eon. Biogas har hittills inte varit något man blir rik på i Sverige, åtminstone inte på bolagsnivå. Scandinavian Biogas, vars styrelseordförande heter Göran Persson, redovisade i somras en förlust på 58 miljoner kronor, ­dubbelt upp mot året innan. När ­regeringen i våras gav klartecken för Eon att bygga ut naturgasnätet med en ­ledning till Jön­köping möttes beslutet av ­ilskna protester från bland annat LRF, ­Naturskyddsföreningen och Svenska Biogasföreningen. De protesterande tycks i någon mån skjuta över målet. Få, om ens någon verkar i dag tro att en gasledning till Mellansverige kommer att bli av inom överblickbar tid. Den tunga industrin i Mälardalen som vill satsa på gas väljer i dag att satsa på nedkyld gas, så ­kallad LNG, som transporteras per lastbil från Norge.



Orolig för utvecklingen

Rudolf Tornerhjelms biogas­anläggning rötar årligen 3 000 ton svingödsel, 30 000 ton slam och restprodukter från Findus och 6 500 ton slaktavfall. Anläggningen som togs i bruk i slutet

av 2006 producerar årligen 21 000–24 000 MWh uppgraderad naturgas, vilket omräknat i bensin ­motsvarar cirka 2,5 miljoner liter. Eon köper all gas som produceras, renar den och skickar ut den i den när­belägna huvudgasledningen som går längs ­Västkusten. Den rötade bio­gödseln sprids till åkrarna med hjälp av ett slangsystem.

”Jag är besviken på dem som ser ­naturgasen som en konkurrent till biogasen, säger Rudolf Tornerhjelm. Det finns andra saker som vore mer ­angelägna att fokusera på. En sådan är att agera så att de stora biltillverkarna satsar på gasbilar. Då krävs att det finns tillräckligt med gas, och bland annat därför har jag velat se en gasledning hela vägen till Stockholm. Ett ­annat skäl för det är att flera lantbrukare hade kunnat koppla upp sig på nätet på ­samma sätt som jag gjort.”

”En annan viktig fråga är att se till så att de som satsar på biogas får till­räckligt med substrat till ­anläggningarna, fortsätter Rudolf ­Tornerhjelm. ­Kommunerna har i dag näst intill monopol på hushålls­avfall och jag är orolig för en utveckling där ­substrat köps upp till priser som vi ­mindre gasproducenter inte kan ­betala.”



Värmer grannens tomater ”Jag är besviken på dem som ser naturgasen som en konkurrent till biogasen”, säger Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp. Foto: Roland Fransson.

Lantbrukare Dan Waldemarsson från Habo drog igång sin biogas­produktion i somras. Substratet tas från den egna uppfödningen av 300 tjurar om året. Dessutom tar han in några tusen kubikmeter gödsel från en granngård samt lite avfall från livsmedels­industrin.

”Hela projektet kom igång sedan grannen som är trädgårdsodlare ­skulle starta om efter att ha fått växthuset ­tillplattat av snön. Han hörde av sig om att köpa flis, men jag kände inte för det. I stället kom biogasen upp som ett ­alternativ.”

Biogasen i Habo producerar dels el, dels varmvatten. Årsproduktionen är 400 000 KWh el och 600 000 KWh varmvatten som alltså går i en ­kulvert till grannens växthus där det odlas ­ekologiska tomater.

”Vi såg att det fanns en rimlig ­kalkyl och nu får vi hoppas att vi räknat rätt, säger Dan Waldemarsson. Vi har ­också diskuterat möjligheten att använda ­koldioxiden från gasproduktionen i växthuset. Kruxet är bara att få fram en tillräckligt ren koldioxid.”



Tillsynsavgift

Gasanläggningen i Habo har ­nominerats till årets miljöpris av ­Länsstyrelsen i ­Jönköping. Samma Länsstyrelse hade dock i somras den dåliga smaken att föreslå en årlig ­tillsynsavgift med 54 000 kronor för anläggningen. Något som upprörde Dan Waldemarsson.

”Efter stort tumult drog Läns­styrelsen tillbaka förslaget och nu ­avvaktar man nya politiska direktiv. En sak är klar: Alla förslag över 5 000 kronor kommer jag att överklaga.”

Ett alternativ för lantbrukare som vill slippa bygga en egen anläggning är att bli gödselleverantör till en större biogas­tillverkare. En sådan anläggning ­invigdes 2009 i Falkenberg. Den tar emot gödsel från ett drygt 20-tal djurgårdar och ägs till 65 procent av Eon,

20 procent av Falkenbergs kommun och 15 procent av Gekås i Ullared.



I blygsam skala

Det ekonomiska utbytet för de del­tagande lantbrukarna är begränsat. Man får inget betalt för sina leveranser men gödselhanteringen kan under­lättas rent praktiskt. Dessutom luktar gödseln ­mindre, har mer lättillgängligt kväve och är lättare att sprida.

Jordbruksverket har hittills ­beviljat ­investeringsstöd till 34 gårds­anläggningar, varav 20 är i drift och

14 under projektering. LRF:s ­råd­givningsprojekt Biogasaffärer­ på gården har efter drygt ett år lett till att ytter­ligare 37 lantbrukare med minst 120 djur­enheter genomgått ­råd­givningen. Av dem har enligt ­uppgift 25 ­bestämt sig för att gå vidare i processen.

Som jämförelse kan noteras att

det i Tyskland i dag finns runt

7 000–8 000 biogasanläggningar på lantbruk. ­Anläggningarna drivs till allra ­största delen med majs. För att hålla nere subventionskostnaderna får anläggningarna­ inte överstiga en viss storlek. Lantbrukare Dan Waldemarsson från Habo drog igång sin biogas­produktion i somras. Substratet tas från den egna uppfödningen av 300 tjurar om året. Dessutom tar han in några tusen kubikmeter gödsel från en granngård samt lite avfall från livsmedels­industrin.”Hela projektet kom igång sedan grannen som är trädgårdsodlare ­skulle starta om efter att ha fått växthuset ­tillplattat av snön. Han hörde av sig om att köpa flis, men jag kände inte för det. I stället kom biogasen upp som ett ­alternativ.”Biogasen i Habo producerar dels el, dels varmvatten. Årsproduktionen är 400 000 KWh el och 600 000 KWh varmvatten som alltså går i en ­kulvert till grannens växthus där det odlas ­ekologiska tomater.”Vi såg att det fanns en rimlig ­kalkyl och nu får vi hoppas att vi räknat rätt, säger Dan Waldemarsson. Vi har ­också diskuterat möjligheten att använda ­koldioxiden från gasproduktionen i växthuset. Kruxet är bara att få fram en tillräckligt ren koldioxid.”Gasanläggningen i Habo har ­nominerats till årets miljöpris av ­Länsstyrelsen i ­Jönköping. Samma Länsstyrelse hade dock i somras den dåliga smaken att föreslå en årlig ­tillsynsavgift med 54 000 kronor för anläggningen. Något som upprörde Dan Waldemarsson.”Efter stort tumult drog Läns­styrelsen tillbaka förslaget och nu ­avvaktar man nya politiska direktiv. En sak är klar: Alla förslag över 5 000 kronor kommer jag att överklaga.”Ett alternativ för lantbrukare som vill slippa bygga en egen anläggning är att bli gödselleverantör till en större biogas­tillverkare. En sådan anläggning ­invigdes 2009 i Falkenberg. Den tar emot gödsel från ett drygt 20-tal djurgårdar och ägs till 65 procent av Eon,20 procent av Falkenbergs kommun och 15 procent av Gekås i Ullared.Det ekonomiska utbytet för de del­tagande lantbrukarna är begränsat. Man får inget betalt för sina leveranser men gödselhanteringen kan under­lättas rent praktiskt. Dessutom luktar gödseln ­mindre, har mer lättillgängligt kväve och är lättare att sprida.Jordbruksverket har hittills ­beviljat ­investeringsstöd till 34 gårds­anläggningar, varav 20 är i drift och14 under projektering. LRF:s ­råd­givningsprojekt Biogasaffärer­ på gården har efter drygt ett år lett till att ytter­ligare 37 lantbrukare med minst 120 djur­enheter genomgått ­råd­givningen. Av dem har enligt ­uppgift 25 ­bestämt sig för att gå vidare i processen.Som jämförelse kan noteras attdet i Tyskland i dag finns runt7 000–8 000 biogasanläggningar på lantbruk. ­Anläggningarna drivs till allra ­största delen med majs. För att hålla nere subventionskostnaderna får anläggningarna­ inte överstiga en viss storlek. Sven-Olov Lööv

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in