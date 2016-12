Start

Mjölkmarknaden 2000–2009: Handeln drog längsta strået 23922

Trots lägre avräkningspriser och stigande volymer och konsumentpriser är den svenska mejeribranschen i en kris, lika obegriplig som självförvållad. Mjölken är ett ­fantastiskt livsmedel som liksom ­honungen ­flödar i vårt land. Mjölk och mejeri­produkter är en av grundpelarna i vår kost. Men om en person som ­sövdes ner på 1970-talet vaknade upp framför en modern mejeri­avdelning idag skulle han eller hon nog ­bokstavligen slås av häpnad. Utbudet och differentieringen har formligen exploderat.



Konkurrensen drivkraft

Varför har mejeriföretagen drivits att produktdifferentiera på detta sätt och vilken effekt har den massiva ­utvecklingen av nya produkter och förändringar inom kategorin haft? Det ­ligger nära till hands att anta att en ökad konkurrens och sjunkande konsumentpriser har varit en av drivkrafterna och att det också lett till ökad försäljning av mer förädlade mejeriprodukter. Frågan är hur utvecklingen påverkat konsumtionen och om branschen tjänar några pengar? Eller har mjölk och mejeri­produkter följt andra livsmedels­kategorier och blivit relativt sett billigare över tiden?

Mjölken minskar

Först och främst kan vi konstatera att per capita-konsumtionen av mjölk av alla fetthalter minskat 15 procent sedan år 2000. Det är en trend som pågått länge och sedan 1990 har mjölk som dryck tappat 25 procent i mängd per person och år. Den som minskat mest är standardmjölk med 30 procent, medan mellanmjölken ligger tämligen fast med ett tapp på bara knappt fyra procent.

Den här trenden är entydig och är naturligtvis en sorglig bild för mejeri­branschen och borde vara tillräcklig som förklaring till varför svensk mjölk­produktion minskar och de svenska mejerierna brottas med så kraftiga ­lönsamhetsproblem.



Fil, yoghurt, grädde, smör

Men så enkel är inte bilden. Parallellt med den minskande mjölkkonsum­tionen har konsumtionen av andra mejeriprodukter ökat, som fil, yoghurt, ost, grädde och smör. Mest har smör ökat, om än från en väldigt låg nivå år 2000. Per person och år har konsum­tionen ökat med 69 procent och räknat i fast penningvärde med 50 procent. Vad detta kan få för betydelse för folkhälsan återstår att se.

Ost har blivit en het produkt globalt och även i Sverige har konsumtionen ökat med nio procent per person och år, medan den totala marknaden för ost ökat med 41 procent i fasta priser. Fil och yoghurt har ökat med 12 procent per person och år, medan marknaden ökat med 28 procent. Konsumtionen av grädde har ökat med nio procent per person och år och med 13 procent i volym.

Sammanlagt har marknaden för mjölk och mejeriprodukter ökat med

25 procent i värde i fasta priser exklusive moms, från 16,9 miljarder år 2000 till 21,1 miljarder år 2009.



Behov av ökad volym

Även om konsumtionen av dryckesmjölk har minskat har en växande ­befolkning och den ökade konsumtionen av ost och grädde lett till att konsumtionen av mejeriprodukter år 2009 motsvarade en total mängd mjölkråvara som var 13 procent större än tio år tidigare. I den beräkningen har konsumtionen av smör kunnat täckas med överskott från ­produktionen av dryckesmjölk med lägre fetthalter.



Kraftigt ökade marginaler

Under den aktuella tioårsperioden ­minskade den totala ersättningen till mjölkproducenterna med 28 procent från 10 miljarder år 2000 till

7,2 miljarder år 2009. Det innebär att ­marginalerna för mejerier och handel och distribution ökat från 6,9 miljarder till 13,9 miljarder kr under samma period. Den ökade marknaden motsvarar mer än Skånemejeriers dubbla omsättning!

Handeln är vinnaren

Men om man analyserar vad som ­händer i förhållandet mellan mejeri och handel klarnar bilden något. Ett sätt att ­undersöka vad som hänt är att under­söka hur mejeriernas omsättning ­utvecklats under perioden.

Utan att rensa siffrorna helt från annan försäljning så har de sex största mejeriernas sammanlagda om­sättning av mjölk och mejeriprodukter i fasta ­priser minskat med 12 procent från cirka 15 miljarder till 12 miljarder ­mellan år 2000 och 2009. Räknar man bort ersättningen till lantbrukarna har netto­marginalen krympt från 4,8 till 4,4 miljarder kr. Det innebär att ­handelns marginal på mjölk och mejeri­produkter ökat från cirka 2,1 till 9,5 miljarder.



Mjölk med låga marginaler

Om man delar upp mejeri­sortimentet i underkategorier blir bilden mer ­nyanserad. Något förenklat kan man säga att ju längre en produkt har ­funnits på marknaden, och ju mer generisk eller ursprunglig den är, desto lägre är ­marginalerna.

Enligt handelns egna siffror har ­konsumentpriser för konsumtions­mjölken och fördelningen mellan de olika leden i värdekedjan legat relativt konstant under perioden 2004–2009. Handelns marginaler ligger kring strax under 10 procent, medan mejeri­marginalen legat kring 40 procent. Av konsumentpriset får lantbrukaren cirka 45 procent.

Det intressant är att den konven­tionella dryckesmjölken är en lågprisprodukt i sammanhanget, och handelns introduktion av EMV-produkter har bidragit till detta. De stora ökningarna ligger på det mer förädlade ­sortimentet ost förutom vissa segment, yoghurt och mjölk av specialkvalitet, exempelvis ­laktosfria produkter.

Samtidigt har konsumtionsmjölken av mejerierna betraktats som kärn­affären, medan pulver, smör och ost mer ­betraktats som sätt att ta hand om sidoströmmar och överskott. Det har medfört att de svenska mejerierna alltför sent upptäckt de mer lönsamma specialsegmenteten. De har i stället – i vanlig ordning – tagits om hand av utländska leverantörer. Förlorare är de svenska mjölkbönderna, som inte alls fått del av marknadens tillväxt, utan tvärtom fått sänkta ersättningar i sina företag. Foto Agneta Lilliehöök



Import och intern konkurrens

Hur har det kunnat gå så här?

En viktig faktor är naturligtvis den fria marknaden inom EU, som gör att en så extremt hemmamarknadsorienterad bransch som den svenska mejeri­industrin med mycket höga marknadsandelar egentligen är stillastående måltavlor för exportinriktade konkurrenter från andra länder. Handeln är naturligtvis inte sen att se möjligheterna i detta och tar gärna in utländska produkter, ofta till lägre kostnad än de svenska.

En annan viktig faktor är det svenska mejerikriget om marknadsandelar, anfört av Arla. Med sin starka produktportfölj och finansiella styrka har Arla kunnat dränera sina konkurrenter på den svenska marknaden genom att hålla nere eller helt radera ut lönsamheten, som i Milkos fall.

Handeln har kunnat få svenska mejeri­produkter till låga priser på en marknad som växer i volym och omsättning.



Dålig ledning ägarnas ansvar

Ledningarna för de svenska ­mejeri­företagen har en stor skuld i ­detta, eftersom de visat sig ­oförmögna att tjäna pengar på en växande ­marknad. Men bakom dåliga företagsledningar står ägare som inte kunnat se, eller om de sett, inte kunnat ta sitt ägaransvar.

