I den trygga spannmålsgropen

I tider av ekonomisk osäkerhet brukar experternas råd till småsparare vara att sitta still i båten. Som regel är det ett säkert sätt att inte tjäna storkovan, men å andra sidan lär den som lyder rådet inte riskera att förlora mer än genomsnittet.

På samma sätt är det med många lantbrukare. Under tider av oro och osäkerhet är det bäst att inte ändra växtföljden och ta några risker, utan att hålla sig till den trygga spannmålen. Även om det innebär att odla höstvete två år av tre.

I det här numret av Lantbrukets Affärer kan vi läsa om Henric Brinte, växtodlare utanför Simrishamn i sydöstra Skåne. Han är en av landets cirka 800 vallfröodlare och ett levande bevis på att det lönar sig att tänka nytt.



En lönsam gröda

Vallfröodlarna befinner sig i en mindre trygg tillvaro, med en gröda där det fortfarande finns mycket kvar att lära sig. Men om man som odlare lär sig bemästra årsmånsvariationerna och ta tillvara avkastningspotentialen är det en klart lönsam gröda. Dessutom gör frövallen under i växtföljden, inte minst på jordar med mycket ler.

Enligt vanligtvis välunderrättade källor skulle Sveriges växt­odlare kunna ta en position även internationellt genom att satsa på vissa nischade och för våra breddgrader lämpliga vallfröer!



Ett moment 22

Sedan reportageserien Matens pris i P1 för två år sedan har det pågått en slags andlig bonderörelse där många talat sig varma för inhemskt odlat protein. (Även här är vallen i form av ett förstklassigt grovfoder det allra första steget, men det är en annan historia.) Bland annat har Ulrik Lovang på Lovang­gruppen förtjänstfullt visat på värdet av att få in en baljväxtgröda i den spannmålsdominerade mellansvenska växtföljden.

Förutom att foderfirmorna insett att det finns ett möjligt ­mervärde i ett foder baserat på inhemskt odlat protein och faktiskt börjar vilja köpa upp åkerböna har grödan en undergörande inverkan på efterföljande grödor i växtföljden. Men så länge lantbrukarna inte tar vara på den möjlighet som erbjuds blir det inga volymer och då vågar inte heller foderfirmorna satsa långsiktigt. Ett moment 22.



Läge för småskaliga mälterier

I en mil brett band utmed skånska kusten från Helsingborg till Ystad skördas norra Europas bästa maltkorn. Forskning vid SLU visar också att odlingsplatsen är den faktor som betyder allra mest för maltkornets kvalitet. I Sverige börjar det också växa fram en mängd minibryggerier, något som varit en stark trend i USA och inte minst i vårt grannland Danmark. De köper idag sin mesta malt från Storbritannien och Tyskland, men börjar efterfråga närproducerade råvaror och råvaror med ett tydligt ursprung. Det finns alltså ett gyllene läge för entreprenörer att satsa på småskalig mältning.



Vara trygg i förändringen

Trots dessa möjligheter som erbjuds spannmålsodlare håller de kvar vid den trygga spannmålsodlingen. Vi försöker visa på möjligheterna, men det är som man brukar säga om hästen, vi kan leda den till vatten, men vi kan inte tvinga den att dricka. För närvarande är lönsamheten i växtodlingen relativt god och det ger också en grund för att prova nya grödor.

Enligt Newtons första rörelselag, tröghetslagen, förblir en kropp i sitt läge av vila eller likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen. Men idag ligger inte trygg­heten i avsaknad av förändring, utan tvärtom i att vara trygg i ­förändringen. Det är dags att dricka!

