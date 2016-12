Start

EU-ministerns chockterapi 20658

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Skär ned gårdsstöden, låt jordbruket betala för den miljöskada det orsakar och använd i princip bara EU:s jordbruksbudget till kollektiva nyttigheter som att hålla lands­kape­t öppet. Det kräver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och Svenska Natur­skyddsföreningens general­sekreterare Svante Axelsson. Det gemensamma uttalandet från Axelsson-Ohlsson publicerades i Göteborgs-Posten den 1 juni. Nästan samtidigt deklarerade socialdemokraterna­s ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson att hennes parti vill se en halvering av EU:s jordbruksstöd. Båda inläggen får ses som en del av spelet kring de pågående förhandlingarna om EU:s budget fram till 2020.

Folkpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, är en ny och lite oväntad konstellation i jordbruks­politiken. Birgitta Ohlsson har profilerat sig som en även med FP-mått hård kritiker av EU:s jordbruks­politik, CAP, och visade länge ett närmast d­emonstrativt ointress­e för sådant som i­ntervjuer i lantbrukspressen. I slutet av maj beviljades dock ATL en sådan.



Inga pengar alls

De åsikter som EU-ministern då förde fram ligger i linje med vad hon sagt tidigare: Mer pengar till forskning och utveckling, mindre till jordbruket. Birgitta Ohlssons personliga åsikt är att det på sikt inte ska bli några pengar alls till lantbruket, mer än till köp av kollektiva nyheter. Och dit hör inte livsmedels­produktion.

SNF har ett kluvet förhållande till lantbruket. Förenklat kan sägas att småskaligt och ekologiskt är OK, motsatsen inte. Samtidigt är rimligen agronomen Svante Axelsson i grunden väl införstådd med vilka konsekvenserna skulle bli både för lantbruket och kulturlandskapet om Birgitta Ohlssons chockterapi skulle bli verklighet. När SNF väljer att gå armkrok med den minister vars aktier sannolikt står lägst i kurs av alla i lantbrukarleden bränner man åtskilliga broar till modernäringen.



Dyrare livsmedel

LRF har valt att inte gå i polemik med utspelet. Till Lantbrukets Affärer säger LRF-ordföranden Helena Jonsson:

”Det fattas några saker i deras resonemang. Det låter till exempel som att EU subventionerar ett dåligt lantbruk, men så är det förstås inte. Gårdsstödet ger i sig inte några miljöproblem.”

”De säger inte heller något om hur stora utgifterna för jordbruket egentligen är om man väger in att medlemsstaterna inte har några egna jordbruksbudgetar. Om man ser till de samlade, totala utgifterna för jordbruket så är de ungefär lika stora som till exempel kostnaderna för kulturpolitiken.”

”Den som läser inlägget kan förledas tro att man som skattebetalare ger pengar till lantbruket som inte gör någon nytta för en själv, påpekar Helena Jonsson. I själva verket är det ju så att betalar man som konsument inte över skattsedeln så får man göra det när man handlar mat. Och om gårds­stödet skärs ner kraftigt så kommer livsmedelspriserna att stiga för att kompensera marknaden.”



Anpassa stöden

Fundamentala begrepp som konkurrens, frihandel och lika konkurrensvillkor lyser också med sin frånvaro i debatt­artikeln.

”Men på en del punkter är vi överens, fortsätter Helena Jonsso­n. Även om vi ofta tilldelas rollen att försvara CAP så kan vi konstatera att politiken, som lappats och lagats ett antal gånger, inte är bra. Jag håller med om att det vore bättre att ha ’förgröningarna’ i den andra pelaren (de riktade ersättningarna och stöden till miljön och landsbygden, red.anm.) än att förgröna gårdsstöden. Det skulle ge medlemsstaterna ett större utrymme att anpassa stöden till den egna verkligheten.” Av Sven-Olov Lööv

