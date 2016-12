Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Handelns prisbild dödar inhemsk proteinodling 20178

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Många aktörer inom lantbruksbranschen har de senaste åren engagerat sig i att öka den svenska proteinodlingen. Men handelns prissättning av ärter och åkerbönor till hösten riskerar att helt knäcka intresset för dessa grödor. Det pågår projekt, försök inom växtodling och utfodring, fältvandringar, temadagar, med mera i syfte att öka intresset för odling av proteingrödor. Men förutsättningen för odling är en rimlig prisbild.

Under många år har den svenska foderindustrin valt att betala ett lågt pris för ärter och åkerböna. Oftast bara marginellt mer än för spannmål. I diagrammet på nästa sida kan vi se Lantmännens pool 1-pris för fodervete och foderärter sista tre åren samt aktuella terminspriser till hösten 2012. I diagrammet finns även börspriset för sojamjöl i Hamburg med för att åskådliggöra prisutvecklingen på det viktigaste proteinfodermedlet.

Med stigande sojapriser kunde man förvänta sig en hög prisnivå på protein­grödorna till hösten. Men hösten 2012 erbjuder de i dagsläget lägre pris för ärter och åkerböna än för fodervete. En historiskt låg nivå!



Lönsamhet i odlingen

Produktionskostnaden för ärter och åkerböna är cirka 2 kr/kg vid normala sär- och samkostnader samt ett arrende på samma nivå som EU-stöden. Men för att veta om det är intressant att odla en gröda så måste man jämföra grödans lönsamhet med den gröda som annars skulle odlas.

Om man jämför lönsamheten mellan korn och ärter/åkerböna så har det stor betydelse vilket kvävepris och förfrukts­effekt som man räknar med. Effekten av förfrukter är dock olika på olika gårdar beroende på hur bra växtföljden redan är idag. I vårt eget efterkalkylmaterial har vi cirka 700 kg merskörd vid höstvete efter bra istället för dålig förfrukt. Om man baserar jämförelsen på denna förfrukts­effekt och ett kvävepris på 10 kr/kg N så behöver priset på ärter och åkerböna vara 1,70 respektive 2,30 kr/kg vid ett kornpris på 1,50 respektive 2 kr/kg. Det vill säga ett merpris mot kornpriset på 20–30 öre beroende på hur högt spannmålspriset är.



Svårt att försvara

Man kan även jämföra med att odla vårraps istället för ärter och åkerböna. Med ett pris på 4 kr/kg för vårraps och en skörd på 2 ton/ha så måste ärter och åkerböna ha ett pris på 2,20 kr/kg vid 3,5 ton/ha. Då förutsätts vårraps ha lite högre särkostnader men samma samkostnader som ärter och åkerböna. Med nuvarande prisbild är det därför svårt att försvara odling av ärter och åkerböna förutom om man kan använda det till eget foder.



Fodervärdet * Baserat på formeln som t ex anges i LRFs broschyr ”Goda affärer med nära protein”

Vid användning av åkerböna och ärter i gårdsbaserad utfodring kan man översiktligt beräkna fodervärdet till slaktsvin via priset på soja, höstvete och syntetiska aminosyror. Åkerböna har genom sin högre proteinhalt ett högre värde än ärter. Skillnaden blir därmed även större vid ett högre sojapris.

En grisgård kan dock inte betala ovanstående pris eftersom de har en ökad hanteringskostnad med mera för proteingrödorna jämfört med soja. Vid stor inblandning kan det även finnas en smaklighetsrisk som påverkar prisbilden. Men det höga sojapriset ger mycket goda möjligheter för köpare och säljare att hitta ett pris som båda parter är nöjda med.



Sälj bara till bra pris

Skänk inte bort ärter och åkerböna i höst utan undersök alternativen innan leverans. I första hand bör man försöka sälja grödorna till djurgårdar i när­området. Alternativt finns goda möjligheter att sälja både ärter och åkerböna på export till länder som räknar annorlunda än svensk foderindustri.

Om handeln menar allvar med att vara positiv till inhemska proteingrödor så krävs en kraftig prishöjning till årets skörd. Upp till bevis! Vid användning av åkerböna och ärter i gårdsbaserad utfodring kan man översiktligt beräkna fodervärdet till slaktsvin via priset på soja, höstvete och syntetiska aminosyror. Åkerböna har genom sin högre proteinhalt ett högre värde än ärter. Skillnaden blir därmed även större vid ett högre sojapris.En grisgård kan dock inte betala ovanstående pris eftersom de har en ökad hanteringskostnad med mera för proteingrödorna jämfört med soja. Vid stor inblandning kan det även finnas en smaklighetsrisk som påverkar prisbilden. Men det höga sojapriset ger mycket goda möjligheter för köpare och säljare att hitta ett pris som båda parter är nöjda med.Skänk inte bort ärter och åkerböna i höst utan undersök alternativen innan leverans. I första hand bör man försöka sälja grödorna till djurgårdar i när­området. Alternativt finns goda möjligheter att sälja både ärter och åkerböna på export till länder som räknar annorlunda än svensk foderindustri.Om handeln menar allvar med att vara positiv till inhemska proteingrödor så krävs en kraftig prishöjning till årets skörd. Upp till bevis!

Av Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovanggruppen

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in