Årets traktor 2013 – finalisterna är utsedda 21171

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Juryn för Tractor of the Year har utsett de traktorer som gått till final 2013. Det är totalt sju traktorer i fältklassen och sex i klassen för specialtraktorer. I fältklassen är det Case IH Farmall 115 U Pro, Claas Axion 950, Deutz-Fahr Agrotron 7250TTV, John Deere 6210R, Massey Ferguson 7626 Dyna-6, New Holland T5.115 samt Valtra N163. Startfältet är således en aning ojämnt för den tekniska specifikationen skiljer ju onekligen en hel del mellan de stora från Claas, Deutz-Fahr, John Deere och Massey Ferguson jämfört med de två från CNH, Case IH Farmall och New Holland T5, medan finska Valtra N163 ligger någon stans mitt emellan. Men det har ingen större betydelse. I Tractor of the Year nomineras alla nya traktorer som är intressanta för kunderna och så långt är det jämnt mellan de sju.



Testkörning

Det juryn nu tittar på och bedömer för varje traktor är motor, transmission, hydraulik, elektronik, hyttkomfort, nya tekniska lösningar samt priset per hästkraft. I juryn för Årets Traktor finns det i dag drygt 20 medlemmar från olika länder i Europa inklusive undertecknad som är representant för Sverige. Vi i juryn kommer nu att testköra samtliga finalister noga och lämna våra svar. På onsdag den 7 november på den internationella lantbruksutställningen Eima i Bologna kommer vinnarna att tillkännages. Då delas det ut pris till bästa traktor, som får titeln Tractor of the Year 2013, till den finaste traktorn som blir utsedd till The Golden Tractor 2013 för bäst design, samt till den bästa specialtraktorn som får titeln Best of Specialized 2013.



Specialtraktorer

De sex i den sistnämnda klassen är Carraro SRH9800, Goldoni Roni 50, Kubota 8540 DTNQ, Massey Ferguson 3660S, New Holland T4060F och Same Frutteto3 110. Det är traktorer för vin- och fruktodling samt andra specialuppdrag som fastighetsskötsel och parkarbete.

I fjol segrade John Deere i Tractor of the Year med 7280R med Massey Ferguson 7624 Dyna-VT som The Golden Tractor och Carraro TRH9800 som bästa specialtraktor.



Case IH

Tittar vi lite snabbt på de sju fälttraktorerna kan man i tur och ordning nämna Case IH Farmall som den enkla gårdstraktorn som med sina tre modeller A, C och U kan passa mångas användningsområde och plånbok. Farmall A är enklast och tillverkas i CNHs fabrik i Indien medan Farmall C är mellanmodellen som tillverkas i Turkiet och Farmall U är den mest exklusiva som tillverkas i Jesi i Italien. Samtliga fabriker är CNHs egna anläggningar.



New Holland

Den andra finalisten från CNH är New Holland T5.115. Det är en intressant maskin eftersom det är efterföljaren till den populära TL-serien, senare TL-A följt av T5000. New Holland T5.115 är störst i serien och finns med en stor mängd olika transmissionsalternativ med mekaniska växlar, kopplingsfri fram/back och powershiftsteg.



Claas och John Deere

Claas Axion 950 blev den första konventionella traktorn att spränga 400-hästkraftersgränsen och motorn kommer från Fiat Powertrain. Detta är en helt ny motor för Claas. Traktorn är en verklig stordragare och hytten är mycket bekväm.

John Deere 6R-serien kom redan sommaren 2011 men i fjol var det 7R-som var i final från John Deere. 6210R är störst i serien och den finns med inte mindre än fem olika transmissionsalternativ där steglös AutoPowr naturligtvis är ett av valen.



MF, Valtra och Deutz-Fahr

Massey Ferguson 7626 Dyna-VT är en ny storebror till de andra åtta i den nya serien. Transmissionen består av fyra grupper och sex powershiftsteg.

Valtra N163 är den största fyrcylindriga traktorn på marknaden och motorn ger hela 126 kW (171 hk) med effektboost. Det är en smidig traktor med liten vändradie och bra viktfördelning.

Deutz-Fahr har en verkligt intressant traktor i årets final. Det är Agrotron 7250 TTV, en steglös maskin och störst i sin serie. Den har en helt ny hytt som heter S-class och har pneumatisk fjädring, 6,5 kvadratmeter glasyta och takfönster. Av Anders Niléhn



