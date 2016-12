Start

Farväl till GMO 19448

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu går diskussionen om genetiskt modifierade ­grödor ytterligare ett varv och den här gången verkar argumenten... ...för modern växtbioteknik vara bättre än någonsin tidigare.

Samtidigt är läget mer prekärt än tidigare, åtminstone för ­Europas del. På över tio procent av jordens åkerareal odlas genetiskt modifierade grödor och år 2011 var 75 procent av alla sojabönor, 82 procent av all bomull och 26 procent av all raps GMO. I Europa uppgick den sammanlagda arealen GM-grödor till enbart 100 000 hektar, eller en promille av den odlade arealen.



Omständigt och kostsamt

De europeiska regeringarna har av rädsla för små men högljudda – och ibland även aggressiva – lobbygrupper gjort det i praktiken omöjligt att kommersiellt odla GM-grödor. Regelverket är så omständigt och kostsamt att enbart stora multinationella företag har råd att gå igenom patent- och tillståndsprocessen. Enligt forskarna har den senaste regeln om att inga spår av GM-pollen får förekomma i honung till och med omöjliggjort realistiska fältförsök, eftersom grödor som kan besökas av bin måste odlas under täta nät.

När BASF i början av året beslutade att flytta sina GM-program till USA innebar det att den sista kommersiella aktören lämnade skeppet. Och med dem försvinner också en mängd begåvade ­forskare och biotekniker, som kunnat bidra till utvecklingen i vår del av världen. Räddningen för den moderna växtbiotekniken är ökad offentlig finansiering, något som inte är sannolikt utan industriella aktörer.



Kostsam dubbelmoral

Som vanligt har vi råd att hålla oss med en kostsam dubbelmoral, 95 procent av all importerad soja – och det är en hel del – är GM-soja. Det finns biotekniker som gör det möjligt att föra in konstgjorda gener i växters genom utan att de klassas som GMO och som därmed inte kräver samma prövning enligt EUs ­regelverk. Med sådan teknik har bland annat grödor med nya typer av herbicidresistens tagits fram.

Det europeiska jordbruket får också en konkurrensnackdel mot omvärlden som på sikt kommer att öka andelen importerade livsmedel – med GM-grödor – på våra hyllor.

De rationella argumenten för den moderna växtbiotekniken blir allt starkare. Med de utmaningar som jordbruket står inför med krav på ökad produktion – en ny grön revolution pratar ­klimat- och hållbarhetsforskarna om – och minskad miljö­påverkan. Mot den bakgrunden har varken de konventionella eller de ekologiska växtodlarna moralisk eller ekonomisk rätt att avstå från GMO.



En mer positiv attityd

Enligt Konsumentföreningen Stockholm har också allmänhetens attityd till GMO blivit mer positiv, i synnerhet om den används för att ta fram produkter med tydliga fördelar för konsumenterna och miljön. Och det är just det som den senaste forskningen vill leverera: nyttigare livsmedel, växtoljor som ersätter fossil olja, potatisstärkelse som kan användas till plast och stråsäd som kan utnyttja kvävet bättre.

Men det handlar inte om rationella argument, utan om ­värderingar. Och värdebaserade argument ska mötas med värde­baserade argument: Vi tycker att det är uttryck för ondska och illvilja att öka lidandet i världen och belastningen på miljön genom att bekämpa GMO.

