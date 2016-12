Mjölkkris, ja – men tappa inte initiativet!

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Dagens mjölk- och foderpris innebär en extremt tuff situation för svensk mjölkproduktion. Dagens mjölkpris är en ­katastrof, speciellt med ­tanke på de höga foderkostnaderna. I en sådan tid ­gäller det att behålla fokus och lägga kraften där den gör bäst nytta. ­Oavsett högt eller lågt mjölkpris så gäller samma sak, trimma produktionen! För att uppnå maximal vinst eller minimal förlust.

Om mjölkpriset är högt eller lågt ger stort genomslag på företagets ­likviditet. Men för företagets lönsamhet ­gäller det att fokusera på genom­snittlig ­produktionskostnad och genom­snittligt mjölkpris under byggnadernas ­avskrivningstid. Så länge som det genomsnittliga mjölkpriset är högre än gårdens genomsnittliga produktionskostnad finns förutsättningar för lönsamhet. Detta bygger på att man känner till sin produktionskostnad under olika konjunkturer. Om produktions­kostnaden är för hög måste man diskutera med bank, kollegor och rådgivare om företaget kan fortsätta som tidigare eller behöver genomgå förändringar.



Motiverade styrelseledamöter

Mjölkpriset är för lågt och det är ­­viktigt att säga ifrån. Men det är inte de ­enskilda mjölkproducenterna som ska pris­förhandla med konsumenter och handel.­ Mejerierna måste ­kommunicera de svenska­ mervärdena och få ut ett högre pris på marknaden.

Den viktigaste åtgärden för ett högre mjölkpris är att lantbrukare i ­styrelseposition kräver detta. Men för att en styrelseledamot ska vara till­räckligt motiverad krävs att denne driver ett större mjölkföretag med hög belåning. Med den höga belåningen säkerställs ett starkt personligt motiv till att kräva ett tillräckligt högt mjölkpris på kort sikt, vilket då möjliggör för nyinvesteringar och nystartare.

Om ledamoten dessutom har ett stort företag med många anställda får ­styrelsearvodet mindre betydelse än mjölkpriset. Passiva och ekonomiskt stabila ledamöter ger med automatik ett lägre mjölkpris. Så välj styrelseledamöter med rätt motivation, men lägg därut­över ett minimum av tid på att fundera på dagens mjölkpris.



Byggkostnader är nyckeln

Den krassa verkligheten är att om man som mjölkproducent bygger dyrt så krävs en extremt bra ekonomi i mjölk­produktionen. Har man däremot byggt billigt så sjunker avkastningskravet. Om man har byggt för 60 000 kr/koplats istället för 90 000 kr så innebär det att man klarar 20–25 öre lägre mjölkpris, vid 20 års avskrivning och fem procents ränta.

Även om en billigare investering ­troligen innebär mer arbete och risk för sämre produktionsresultat så är det ofta svårt att rent ekonomiskt försvara en hög investeringskostnad. Ytterligare ett sätt att belysa skillnaden i byggkostnad är att man vid en byggkostnad på 90 000 kr per koplats måste ha kor som mjölkar 1 500 kg mer per år än om man byggt för 60 000 kr per koplats. Detta gäller vid samma konventionella mjölkpris och kostnader per ko samt samma foder­kostnad per kg mjölk.



Investera i rätt tid

Om man har investerat ”för” mycket måste man utvärdera om man genom billiga kompletteringsbyggen kan öka koantalet och få ner den genom­snittliga kostnaden per koplats. Lösningarna måste vara väl genomtänkta för att ­fungera men generellt byggs det för få billiga snedtak i Sverige. Detta är en konkret åtgärd om man vill sänka sin genomsnittliga produktionskostnad och lättare klara sig på det genomsnittliga mjölkpriset. Om man ska bygga ska man även göra det innan mjölkpriset vänder upp eftersom högre mjölkpris brukar innebära fler byggen och högre byggpriser.



Självförsörjningsgrad

Innan spannmålspriset steg år 2007 gav det bäst ekonomi att specialisera sig på mjölkproduktion, och endast odla sitt grovfoder. Med större pris­svängningar på både mjölk och foder blir det ­intressantare att vara mer själv­försörjande för att dämpa de stora ­variationerna i lönsamhet mellan år.

Mer areal ger spannmål till produktions­kostnad utan fodersäljarens förädlings- och handels­marginal. Dessutom får man kontroll över spridnings­areal och halmproduktion. ­Kostnaden för mer ägd och arrenderad mark kan dock vid höga nivåer bli större än ­vinsterna. Den enskilda gårdens förutsättningar avgör hur mycket man kan betala för att bli mer självförsörjande.



Arbete är en stor kostnad

En stor del av arbetsmomenten i mjölkproduktionen följer tydliga rutiner som exempelvis mjölkning. Det finns därför förutsättningar att där använda sig av billigare utländsk arbetskraft. Rätt ­organiserat och skött så sänker det arbetskostnaden per kg mjölk. Men när det inte fungerar kan det istället ­resultera i sämre lönsamhet. Kostnadsbesparingen för lön måste ställas mot risk för intäktsminskningar och man bör även utvärdera om det är lönsamt att istället mekanisera vissa moment.



Likviditetsproblem är besvärligt

För att undvika betalningsproblem ­gäller det att ha en bra likviditets­planering. Upprätta en sådan, själv eller ihop med en rådgivare. Men, eftersom förutsättningarna ändrar sig hela tiden måste lantbrukaren själv kunna uppdatera sin plan. Han eller hon måste löpande kunna lägga in mjölklikvider, foderutlägg med mera och efter pris­förändringar själv justera prognosen.

Att LRF erbjuder något förbundet kallar subventionerad rådgivning via LRF Konsult är närmast hånfullt med tanke på kostnaden och kombinations­upplägget. Det hade varit bättre om LRF hade beställt en pedagogisk ­likviditetsmodell i Excel som varje enskild lantbrukare kunde använda själv. Modellen ska vara enkel att använda och på ett enkelt sätt kunna ge ­tydliga ­rapporter med likviditetsutfall som skickas till banken för att informera om det kommande likviditetsbehovet.



Stick inte huvudet i sanden

Det är extremt viktigt att ­verkligen ta kontakt med banken innan ­likvidi­tetskrisen blir för allvarlig. Då hinner man anpassa amorteringar och lägga upp en plan för hur man ska klara betalningarna.

För att vara en intressant kund ­gäller det att aldrig dra på sig betalnings­anmärkningar och aldrig betala banken för sent. Missar man detta kan man i en period som denna bli bort­prioriterad av banken och inte få samma chans som andra mjölkföretag att lägga upp en ­rimlig plan för att ta sig ur ­krisen. ­Samtidigt har bankerna ett stort ansvar att fullfölja projekt som de redan är engagerade i, även om det innebär ­ytterligare utlåning med för dagen lägre säkerhet. Av Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult AB

