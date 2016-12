Start

Ny såmaskin bearbetar bara i såraden 21983

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ännu en ny såmaskin för användning i reducerad bearbetning har landat i Sverige. Det är engelska Claydon Hybrid Drill som lanseras av fyra lantmästarstudenter.

”Vi har redan sålt tre maskiner”, berättar en nöjd Andreas Nypelius vid en demonstration utanför Kalmar. Såmaskinen jobbar med strip tillage, eller strimsådd, som verkar blir den svenska ­benämningen. Metoden går ut på att man bearbetar jorden i samband med sådd, men bara i raderna.

”Först går en pinne som skapar en ­dräneringsfåra”, berättar Andreas ­Nypelius. ”Därefter kommer en ­gåsfotsbill och placerar fröna på vardera sidan om den djupa fåran.”

Claydonmaskinen är skapad av Jeff Claydon, lantbrukare i spannmåls­distriktet East Anglia i östra ­Stor­britannien. Han har under tio års tid brukat sin gård plöjningsfritt. Med målet att sänka etableringskostnaderna och samtidigt få ett system som tål blöta förhållanden har han tagit fram sin egen såmaskin. Claydon Hybrid Drill är tredje generationen såmaskiner från Claydon.



Bandsådd

Hans idé går ut på att bearbeta på djupet för att dränera och skapa lucker jord för djupväxande grödor. ­Rekommendationen är att bara bearbeta ned till grödans ­rotdjup. Arbetsdjupet för det jord­brytande skäret går därför att reglera mellan 10 och 15 centimeter. Skäret är försett med hydraulisk stenutlösning och avståndet mellan skären är 30 centimeter.

Bakom varje jordbrytande skär går en gåsfotsbill. Billen finns i tre bredder: åtta, tolv eller 18 centimeter. Den har två utblås som placerar utsädet på båda sidor om den djupa fåran. Tanken är att utsädet ska hamna på på fast, orörd botten. Såbillen för också tillbaka jorden över det sådda samt flyttar växtrester så att de hamnar mellan raderna.

Djuphållningen sker med hjälp av hjul. Sist kommer en vibrerande sladdplanka som ser till att slå sönder eventuella kokor.

”Maskinen återpackar inte direkt efter sådd”, berättar Andreas Nypelius. ”Det är ofta bättre att återpacka senare med en vält.”



Fyra bredder Per Danielsson och Andreas Nypelius demonstrerade strimsådd med en tremeters Claydon Hybrid strax söder om Kalmar.

Claydons såmaskin tillverkas i fyra ­bredder. Den smalaste är en tremeters­maskin som väger cirka 1 300 kilo och har ett dragkraftsbehov på 150 häst­krafter. Sedan kommer en fyrameters­maskin, som även går att få i en version på 4,8 meter för att passa in i ett system med 24 meters fasta körspår.

Största maskinen är på sex meter, den väger 3 000 kilo och har ett dragkraftsbehov på 300 hästkrafter. Svenskt pris går från cirka 400 000 kronor för den smalaste maskinen upp till cirka 700 000 kronor för den bredaste. Sålådan ­rymmer 1000 kilo och själva utmatningen ­kommer från engelska företaget Sulky.



I försök

De fyra alnarpsstudenterna Daniel ­Finnfors, Andreas Nypelius, Erik Stenström och Per Danielsson kom i kontakt med företaget i våras då de började planera sitt examensarbete om strimsådd. Sedan dess har de tagit fem maskiner till Sverige. Tre är sålda och två används i odlingsförsök och som demomaskiner. Hittills har kvartetten sått omkring

1 000 hektar på olika ställen i Sverige.

