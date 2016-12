Start

Höj kapaciteten – tröska blötare 19768

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Många spannmålsodlare gör nu resan mot allt större areal. Men hur ska det gå till rent praktiskt? JTI konstaterar i en ny rapport att kapaciteten vid tröskning kan ökas genom att tillåta en högre maximal vattenhalt. Alfredo de Toro vid ­institutionen för energi och teknik vid SLU har varit projektledare för den nya JTI-rapporten om tröskning. Han har i många år arbetat med maskinkalkyler och han hyser god tilltro till lant­brukarens egen förmåga att känna sin gård och sin maskinpark.

”Men när de ökar arealen eller går in i ett maskinsamarbete gäller inte gamla erfarenheter längre”, poängterar han. ”Då är det nya spelregler.”

Forskning saknas dock på området. Ingen har tittat på de större samman­hangen som maskinkedjor och läglighets­effekter. Det har till exempel gjorts undersökningar om läglighets­effekter i enskilda odlingar som vallodling, men inte några heltäckande studier som beskriver hela odlingssystem och maskinkedjor.

Den nya rapporten om tröskning råder bot på lite av kunskapsbristen. Här har forskarna undersökt vad som är optimal tröskstorlek i relation till beräknad väderlek. Faktorer som hur gårdsstorlek, maximal skördevattenhalt, skörde- och torkningskapacitet samt spannmålspris styr vilken skördestrategi som är bäst har vägt in. Dessutom har forskarna tittat på hur en eventuell framtida temperatur- och nederbörds­ökning skulle kunna påverka skörden.



Mer regn i Skåne Alfredo de Toro fram­håller att det finns många sätt att öka kapaciteten vid tröskning: ”Det går till exempel att ta högre stubb eller investera i en axialtröska som har högre avverkning.”

Foto: Alfredo de Toro, privat

Med hjälp av väderstatistik från 20–30 år tillbaka har vattenhalten uppskattats i stående gröda och sannolikhet för tillgänglig trösktid i Skåne, Östergötland och Uppland har räknats ut.

I studien definierades regniga perioder som perioder om 15 dagar då det bara gick att tröska tre eller färre dagar. Det visade sig att Skåne har den typen av regniga perioder under skördetiden nästan vartannat år. I Östergötland kom perioderna vart tredje år och i Uppland vart sjätte år.

Ett faktum som konstaterades var att den tillgängliga trösktiden varierade stort med vilken maximal vattenhalt som valts. Om den maximala vatten­halten sattes till 18 procent blev mindre än hälften av dagarna tillgängliga för tröskning. Det minskade dessutom ordentligt vid ingång i september månad.



Fler tröskdagar

Men om vattenhalten istället sattes till 24 procent möjliggjordes tröskning tre dagar av fyra.

Rekommendationen för maximal vattenhalt vid skörd på gårdar över 300 hektar sattes därför till 22–24 procent.

”Vi såg att torkningskostnaderna bara blev något högre om vi tröskade vid en maximal vattenhalt på 24 procent än om vi väntade och började tröska först när vi hade 18 procent”, berättar Alfredo de Toro, som varit projektledare för rapporten.

”Genomsnittet blir för det mesta

18 procent i alla fall. Det bevisas dessutom av att spannmålsföretagen grundar sin prislista på 18 procent.”

Under de närmaste 30 åren räknar författarna till studien med att medeltemperaturen kommer att höjas med 1–2 grader samtidigt som nederbörden ökar med 5–10 procent. Detta anses dock inte spela någon större roll för tröskningen.



100–130 timmar Carina ­Gunnarsson har doktorerat på läglighetskostnader i odling av spannmål och vall och hon efterlyser mer hel­täckande forskning. ”Det vore intressant att räkna på hela kedjan”, ­konstaterar hon.

Foto: Carina Gunnarsson, privat

För gårdar över 300 hektar ­konstaterades att tröskan bör vara så stor att den har en daglig kapacitet på sex procent av den totala spannmåls­arealen, eller att skörden klaras av på cirka 130 timmar. Detta motsvarar en skärvidd på 5,4 meter (18 fot) för en gård på 300 hektar och en skärvidd på 9–10,5 meter (28–35 fot) för en gård på 600 hektar.

”Det handlar om en balans”, ­påpekar Alfredo de Toro. ”Vi ser att en större tröska visserligen ger högre fasta kostnader, men i gengäld mindre läglighetskostnader och dessutom lägre arbetskostnader.”

Carina Gunnarsson är forskare vid JTI och har varit med att ta fram ­rapporten. Hon påpekar att det kan vara bättre att välja en större tröska än ­optimalt för att det ger större ­marginaler.

”Många lantbrukare verkar dessutom ha större tröskor än de storlekar vi kom fram till i rapporten, detta gäller särskilt för mindre gårdar”, reflekterar hon.

Enligt Carina kan detta ha flera ­orsaker. Det kan till exempel vara ett sätt att gardera sig för år med dåligt väder, högre spannmålspriser med medföljande högre läglighetskostnader eller för ökad gårdsareal.



Skalfördelar i steg Christian Örup är rådgivare och bonde i Öster­götland och han ser att såmaskiners kapacitet kan töjas mer än tröskors.

Foto: ­Christian Örup, privat

Så långt forskarnas tankar om trösk­storlek. Vad säger då rådgivarna?

Christian Örup är energi- och ­teknikrådgivare på Lovang Lantbruks­konsult AB. Han bekräftar JTI:s resultat och påminner om tumregeln om 15 hektar per fot skärbord.

”Det blir en 30 fots tröska för en gård på 600 hektar. De största tröskorna nu är på 35–40 fot, men de är tunga.”

När arealen börjar stiga över 500–600 hektar ser Christian hur hans bönder löser tröskningen genom att hyra in en extra tröska.

”Om de satsar på att istället ha två egna tröskor måste de har fler förare”, konstaterar han. ”Och det är inte vem som helst som man kan sätta sig i en tröska.”

”Det finns flera tröskeleffekter i mekanisering och för tröskning finns en tröskel vid 500–600 hektar då lant­brukaren måste lista ut vad han eller hon ska göra. Det finns skalfördelar med ökad areal, men det går i steg.”



Se över växtföljden

För sådd är det inte lika tydligt var gränsen går mellan de olika stegen tycker Christian.

”Jag har en lantbrukare som sår

700 hektar med en fyrametersmaskin. Det går att tänja mer på gränserna inom sådd än inom skörd. Det är ­möjligt att köra tvåskift och när det är lite duggregn, det är inte lika känsligt.”

Sen påpekar han att det kanske inte är självklart att det är just maskin­kedjan som är första åtgärdspunkten vid utökad areal.

"Det kan ibland vara bättre att ta en titt på växtföljden och skaffa sig en mer utdragen tröskperiod. Börja tröska en fröodling tidigt och avsluta på hösten med åkerböna!" Av Sofia Barreng

