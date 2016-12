Start

Vallfoder eller gas? Betalningen är samma 18116

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med låga köttpriser kan det vara läge att minska antalet djur, men det gäller att ändå omsätta gräset. På Gudhems Kungsgård utanför Falköping har de valt att sälja överskottet från vallskörden till biogasproduktion.

”Betalningen är samma som i kalkylpriset för djuren, men vi har ingen kostnad för att utfodra dem”, konstaterar ägaren Gustav Jonsson. Med växande biogas­produktion följer också ett ökat behov av biomassa för rötning och det var något som Gustav Jonsson tog fasta på förra året.

”Jag fick en stor tredjeskörd som jag inte behövde och tog kontakt med SBI, Swedish Biogas i Lidköping, som precis kört igång. Jag hade läst om företaget i tidningen och de som tublade mitt gräs berättade att de även tublagt åt SBI i Örebro”, berättar Gustav Jonsson som håller på att ta över driften av Gudhems Kungsgård efter sina föräldrar Nils och Stina.



Färre kalvar

Gudhem ligger mycket närmare Lid­köping än vad Örebro gör, så han kollade av intresset för sin tredjeskörd. Det blev napp – men samtidigt fick han veta att det i så fall krävdes att ensilaget var mycket finhackat.

”Jag kontaktade då en maskinstation i Bränna vid Lilla Edet som kom hit med sin hack som är utrustad med en biogastrumma. Jag har 80 hektar vall och det tog två dagar att köra över den. Det krävs tillräckligt stora arealer för att det ska vara lönt, minst en heldag med hacken.”

Gudhems Kungsgård har totalt 240 hektar åker och 50 hektar bete. Med de dåliga köttpriser som råder nu har ­Gustav valt att minska ned och bara köpt in 200 kalvar för nästa omgång.

”Vi behöver en viss mängd djur för att klara beteskraven. Men eftersom jag minskat ned så pass mycket valde jag i år att avsätta andraskörden till biomassa.”

Det blev ungefär 900 ton som nu lagts i stuka.



Avsättning för allt ”För gårdar utan djur är odling för biogasproduktion ett bra alternativ för att få in vall i växtföljden”, påpekar Stina Jonsson.

Odlingen är Kravcertifierad, men det är få gårdar som har behov av så stora volymer foder som Gustav Jonsson har. Han vill ha avsättning för allt och därför är nu hela andraskörden anpassad för rötning. Då duger den inte längre till foder eftersom minst 90 procent av stråna är under 10 millimeter långa.

”Möjligen skulle jag kunna blanda in det i grovfodret, men nu går det istället till biogasproduktion. Jag har inbokat hämtning tre gånger i veckan med start i december och då transporteras mellan 33 och 34 ton per gång i tre containrar till Lidköping.”

Efter processen blir det stora volymer rötrester och en retur av dessa har Gudhems Kungsgård avtalat att använda som Kravgödsel.



Hög proteinhalt

Kvaliteten är viktig hela vägen.

”Det krävs hög proteinhalt och mycket energi eftersom det är detta som ger metangas. I vallen har jag proteinblandning med mycket klöver och lusern, vilket har visat sig fungera bra i processen.”

Fördelen med den här avnämaren är att gården så att säga får ett ekonomiskt ben till att stå på.

”På arealer där man inte längre har djur kan det här vara ett bra alternativ för att få in vall i växtföljden trots att den inte behövs till utfodring”, kommen­terar Stina Jonsson. Ett klart lönsammare alternativ än träda.

SBI:s anläggning i Lidköping är dimensionerad för att producera 60 GWh biogas årligen, en volym som skulle räcka för att driva 6 000 personbilar som vardera kör 1 700 mil per år. Det i sin tur sparar in utsläpp av 16 000 ton koldioxid per år.

”Det går ganska bra nu och vi har ­nästan full produktion. Totalt förbrukar vi 15 000 ton ensilage och övrig råvara är rester från etanoltillverkningen här i Lidköping”, berättar SBI:s råvaruchef Lars Sjösvärd.



För spannmålsodlarna Gudhems Kungsgård utanför Falköping har lång tradition av betesdrift och köttproduktion.

”Men med dagens dåliga priser har jag valt att dra ner på den. Att istället sälja ensilaget som biomassa är då ett bra alternativ”, berättar Gustav Jonsson.

Han är förvånad över att inte fler spannmålsodlare ansluter sig som leverantörer av råvara till SBI.

”Allt färre verkar ha växtföljdstänkandet, men kloka lantbrukare ser sambandet med de problem med fusarium i havre och liknande som en mager växtföljd för med sig. Vall ett par år skulle göra stor nytta och dessutom kan de få biogödsel i retur som bidrar till markernas mullkapital”, säger han.

Visserligen kan betalningen för biomassa inte konkurrera med den för vete.

