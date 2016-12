Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Täckdikning i 2 km/h – med plogen går det undan 22399

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Den här ska jag ha!”

Så tänkte Sören Eriksson på Olofsgården utanför Vara när han fick se en amerikansk täckdikningsplog på Agritechnica.

”Jag gillade den enkla konstruktionen. Det var ju bara att koppla den på en traktor att köra”, säger han. Sören Eriksson tog som 25-åring över släktgården och pappa Valdemars maskinstation 1989 då fadern avled. På Per Olofsgården odlas 200 hektar spannmål, raps och åkerbönor. Men den grenen av verksamheten svarar bara för en fjärdedel av omsättningen. Den stora biten är maskinstationen som växt till sig genom åren. Med sonen Jonas, en fast anställd och timanställda efter behov, två traktorgrävare, två tröskor – den största en 30-fotare – och flera traktorer svarar Valdemars Maskinstation för gräskantklippning av 200 mil vägar, tröskning hos grannarna, snöröjning av några mil landsväg och grävning i alla former (för tillfället handlar det om bredbandsdiken).



Fem hektar per dag ”Jag gillade fram­förallt enkelheten, men att den har hög kapacitet är inte fel det heller”, säger Sören Eriksson om firmans täck­dikningsplog.

Ett av de senaste tillskotten i maskinparken är en Soil Max specialplog för täckdikning. Sedan köpet för snart tre år sedan har runt 200 hektar åker täckdikats med den.

”Som mest kör vi 4 000 löpmeter på en dag, alltså ungefär fem hektar”, berättar Sören.

Det går alltså undan värre jämfört med traditionella täckdikningsmaskiner som dessutom kräver maskintrailer för att flyttas mellan gärdena.

”Många var tveksamma om det här verkligen skulle fungera, men hittills har alla varit nöjda med resultatet.”

Det går att köra i upp till fyra kilo­meter i timmen med täckdikningsplogen.

”Men oftast blir det mellan 1,5 och två kilometer per timme. Då fungerar det bäst”, säger Sören.



Allt i ett drag Varför krångla till det? Sören valde sin pappa Valdemars namnteckning som logotyp.

Vid vårt besök är det sju hektar utanför Vara som ska få kompletterande dränering, påkopplad på den befintliga från mitten av 50-talet. Föraren Mattias Friberg konstaterar snart att det är ett lätt jobb, för under mullen är det sandjord och inte speciellt mycket sten. Här handlar det om körning utan samtidig grusning. Slangen matas ned i plogen, ansluts och sedan är det bara att köra. Djupet och fallet håller en laserfyr ordning på och GPS-utrustningen registrerar var slangen hamnat.

”Fördelen med den här metoden jämfört med ett grävhjul är att jorden bara spräcks och lyfts upp. Det gör att dräneringen fungerar direkt”, berättar Mattias Friberg.

Speciellt minns han en körning på torvjord. Marken höll så mycket vatten att den gungade när man gick på den, men så fort röret var nedlagd var det fullt flöde ur det.

”Här är det sand i botten och då är det en fördel att låta spåret efter plogen ligga öppet. Då ramlar matjorden ned först och bidrar till att det blir framtida maskgångar ända ner till slangen, vilket ger extra bra dränering.”

Något jobb med att fylla igen blir det inte heller, eftersom spåret ganska snabbt faller ihop av sig självt. Allt blir klart i ett drag. Maximalt arbetsdjup är 180 centimeter, men för det mesta, som här, räcker en meter.

”På maximalt djup går det trögt...”



Biffig dragare Ett smalt och luckert dike blir enda spåret efter dräneringsplogen. Det faller snabbt ihop av sig självt och genom att väggarna runt slangen inte blivit tilltryckta så skapas full dräneringseffekt redan från första året.

Från början trodde Sören Eriksson att det skulle räcka med en vanlig stordragare att hantera den här plogen, men han insåg snart att det behövdes något extra. Därför har han skaffat en midjestyrd 400-hästars Case 9380 Quadtrac för att få rätt kraft i draget. Banddriften har en extra fördel genom att transportbredden är måttlig, så det är inga problem att köra den på väg mellan uppdragen. Och dessa är många.

”Behovet av täckdikning ökar. Dels är många system gamla idag och dels blir jordbrukets maskiner allt tyngre. Dessutom verkar regnet bli allt rikligare, så många åkrar behöver ny täckdikning, konstaterar han.”



Det började med en tröska

I trakterna runt Vara är Valdemars Maskinstation en institution med lång historia. Det började 1947 när pappa Valdemar skaffade moderniteten tröska. Med den kunde han även bistå grannarna med skördearbetet och det blev grunden till maskinstationen. År 1956 köptes den första traktorgrävaren och då tog det fart på allvar. Sedan dess har det rullat på.

”Så man kan lugnt säga att vi har lång erfarenhet här”, säger Sören Eriksson. Ett av de senaste tillskotten i maskinparken är en Soil Max specialplog för täckdikning. Sedan köpet för snart tre år sedan har runt 200 hektar åker täckdikats med den.”Som mest kör vi 4 000 löpmeter på en dag, alltså ungefär fem hektar”, berättar Sören.Det går alltså undan värre jämfört med traditionella täckdikningsmaskiner som dessutom kräver maskintrailer för att flyttas mellan gärdena.”Många var tveksamma om det här verkligen skulle fungera, men hittills har alla varit nöjda med resultatet.”Det går att köra i upp till fyra kilo­meter i timmen med täckdikningsplogen.”Men oftast blir det mellan 1,5 och två kilometer per timme. Då fungerar det bäst”, säger Sören.Vid vårt besök är det sju hektar utanför Vara som ska få kompletterande dränering, påkopplad på den befintliga från mitten av 50-talet. Föraren Mattias Friberg konstaterar snart att det är ett lätt jobb, för under mullen är det sandjord och inte speciellt mycket sten. Här handlar det om körning utan samtidig grusning. Slangen matas ned i plogen, ansluts och sedan är det bara att köra. Djupet och fallet håller en laserfyr ordning på och GPS-utrustningen registrerar var slangen hamnat.”Fördelen med den här metoden jämfört med ett grävhjul är att jorden bara spräcks och lyfts upp. Det gör att dräneringen fungerar direkt”, berättar Mattias Friberg.Speciellt minns han en körning på torvjord. Marken höll så mycket vatten att den gungade när man gick på den, men så fort röret var nedlagd var det fullt flöde ur det.”Här är det sand i botten och då är det en fördel att låta spåret efter plogen ligga öppet. Då ramlar matjorden ned först och bidrar till att det blir framtida maskgångar ända ner till slangen, vilket ger extra bra dränering.”Något jobb med att fylla igen blir det inte heller, eftersom spåret ganska snabbt faller ihop av sig självt. Allt blir klart i ett drag. Maximalt arbetsdjup är 180 centimeter, men för det mesta, som här, räcker en meter.”På maximalt djup går det trögt...”Från början trodde Sören Eriksson att det skulle räcka med en vanlig stordragare att hantera den här plogen, men han insåg snart att det behövdes något extra. Därför har han skaffat en midjestyrd 400-hästars Case 9380 Quadtrac för att få rätt kraft i draget. Banddriften har en extra fördel genom att transportbredden är måttlig, så det är inga problem att köra den på väg mellan uppdragen. Och dessa är många.”Behovet av täckdikning ökar. Dels är många system gamla idag och dels blir jordbrukets maskiner allt tyngre. Dessutom verkar regnet bli allt rikligare, så många åkrar behöver ny täckdikning, konstaterar han.”I trakterna runt Vara är Valdemars Maskinstation en institution med lång historia. Det började 1947 när pappa Valdemar skaffade moderniteten tröska. Med den kunde han även bistå grannarna med skördearbetet och det blev grunden till maskinstationen. År 1956 köptes den första traktorgrävaren och då tog det fart på allvar. Sedan dess har det rullat på.”Så man kan lugnt säga att vi har lång erfarenhet här”, säger Sören Eriksson. Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in