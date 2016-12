Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Renare motor ger fler jobb 19146

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Enligt en rapport från LRF omsätter svenska lantbrukare årligen åtta miljarder kronor i entreprenadverksamhet. Men det gäller att ha rätt maskiner för att bli insläppt på marknaden. De entreprenaduppdrag som utförs av lantbrukare innefattar allt från asfaltering och anläggning till transporter och snöröjning. Den offentliga sektorn med alla sina gator, vägar och fastigheter är en stor kund. Där omsätts enligt LRF-rapporten årligen 25 miljarder kronor inom drift och anläggning och potentialen för lantbruket bedöms vara fortsatt stor.

Nya uppdragsgivare kan vara Svenska kyrkan och privatpersoner som förvänta­s ha behov av entreprenadtjänster i fram­tiden.

Redan nu uppger över 11 000 lant­brukare att de arbetar med entreprenad och det är en av de största närings­grenarna på gårdsnivå. Men för att kunna vara med och tävla om upp­dragen gäller det att maskinerna uppfyller beställarnas krav.

De tre storstäderna Stockholm, Göte­borg och Malmö har tillsammans med Trafikverket formulerat sina krav på entreprenörer. Det innebär att en stor del av de entreprenaduppgifter som utförs av lantbrukare påverkas. Andra kommuner följer nu efter.



Extra krav Med nya avgaskraven i Steg 4 har k­väveoxiderna ytterligare begränsats.

Maskinringen Höglandet har med sina 520 medlemmar stor erfarenhet av att arbeta med upphandling av entreprenadtjänster. Verksamhetsledare för entreprenad och bemanning är Peråke Nilsson och han har fått uppleva hur Jönköpings kommun ytterligare spetsat kraven.

”Stockholm, Göteborg och Malmö började med att ställa egna krav och det var säkert bra, men sen kom nästa kommunstorlek nedåt och ställde ännu häftigare krav.”

Där Trafikverket kräver Steg 1 och storstäderna Steg 2 har Jönköpings k­ommun valt att kräva Steg 2 de två f­örsta åren av kontraktet, med en skärpning till Steg 3A under tredje året.

”De har spänt bågen rätt hårt och det innebär att lantbrukarna måste köpa nya maskiner”, konstaterar Peråke. ”Det blir dyrt.”



Hålla sig ajour

Konsekvensen blir att det är mycket viktigt att veta vem man ska göra affärer med. En upphandling som gjordes 2012 på fyra plus två år med Trafikverket innebär att maskiner med Steg 1 motore­r kan användas under hela kontraktstiden, det vill säga fram till 2018.

Ett kontrakt med Jönköpings kommun för snökörning under 2011–2013 går bra med Steg 2 de första två vintrarna, men den tredje vintern måste traktorn bytas.

Johan Ahlqvist på tekniska kontoret i Jönköping har varit med om att uppdragstagare inte levt upp till kraven.

”Vi hade en lantbrukare med snö­röjningskontrakt, som inte köpte ny traktor som det var tänkt”, berättar han. ”Det slutade med avdrag på priset.”



Certifiering för kvalitetssäkring New Holland har valt att satsa på SCR-rening av sina motorer och är utrustade med behållare för tillsatsmedlet AdBlue. Foto: Söderberg & Haak

Johan Ahlqvist poängterar att det är ett politiskt beslut som står bakom Jönköpings hårdare krav och konstaterar samtidigt att han inte märkt av någon svårighet att få uppdragen utförda.

”Vi har inte haft några bekymmer med att hitta entreprenörer.”

Han ser det som nödvändigt för lantbrukare att ge sig in i upphandling väl förberedda och gärna företrädda av till exempel en maskinring.

”De måste veta vad de ger sig in i. Lantbrukare har också ett försprång med sin Miljöhusesyn jämfört med övriga entreprenörer.”

Peråke Nilsson håller med om vikten av certifiering och berättar att Maskinringen Höglandet nu som första maskinring börjat arbeta med att certifiera sig för skogsentreprenader.

”Vi har varit kvalitets- och miljöcertifierade sedan 1999 och vi kan hjälpa till med energiplaner och annat som krävs.”

Men några lätta pengar ser inte Peråke att det går att finna inom entreprenadsektorn.

”Priserna är väldigt pressade. De nya kraven ger en tuffare kostnadspost och det är inte alla som klarar det.” Maskinringen Höglandet har med sina 520 medlemmar stor erfarenhet av att arbeta med upphandling av entreprenadtjänster. Verksamhetsledare för entreprenad och bemanning är Peråke Nilsson och han har fått uppleva hur Jönköpings kommun ytterligare spetsat kraven.”Stockholm, Göteborg och Malmö började med att ställa egna krav och det var säkert bra, men sen kom nästa kommunstorlek nedåt och ställde ännu häftigare krav.”Där Trafikverket kräver Steg 1 och storstäderna Steg 2 har Jönköpings k­ommun valt att kräva Steg 2 de två f­örsta åren av kontraktet, med en skärpning till Steg 3A under tredje året.”De har spänt bågen rätt hårt och det innebär att lantbrukarna måste köpa nya maskiner”, konstaterar Peråke. ”Det blir dyrt.”Konsekvensen blir att det är mycket viktigt att veta vem man ska göra affärer med. En upphandling som gjordes 2012 på fyra plus två år med Trafikverket innebär att maskiner med Steg 1 motore­r kan användas under hela kontraktstiden, det vill säga fram till 2018.Ett kontrakt med Jönköpings kommun för snökörning under 2011–2013 går bra med Steg 2 de första två vintrarna, men den tredje vintern måste traktorn bytas.Johan Ahlqvist på tekniska kontoret i Jönköping har varit med om att uppdragstagare inte levt upp till kraven.”Vi hade en lantbrukare med snö­röjningskontrakt, som inte köpte ny traktor som det var tänkt”, berättar han. ”Det slutade med avdrag på priset.”Johan Ahlqvist poängterar att det är ett politiskt beslut som står bakom Jönköpings hårdare krav och konstaterar samtidigt att han inte märkt av någon svårighet att få uppdragen utförda.”Vi har inte haft några bekymmer med att hitta entreprenörer.”Han ser det som nödvändigt för lantbrukare att ge sig in i upphandling väl förberedda och gärna företrädda av till exempel en maskinring.”De måste veta vad de ger sig in i. Lantbrukare har också ett försprång med sin Miljöhusesyn jämfört med övriga entreprenörer.”Peråke Nilsson håller med om vikten av certifiering och berättar att Maskinringen Höglandet nu som första maskinring börjat arbeta med att certifiera sig för skogsentreprenader.”Vi har varit kvalitets- och miljöcertifierade sedan 1999 och vi kan hjälpa till med energiplaner och annat som krävs.”Men några lätta pengar ser inte Peråke att det går att finna inom entreprenadsektorn.”Priserna är väldigt pressade. De nya kraven ger en tuffare kostnadspost och det är inte alla som klarar det.” Upphandlingskrav

Stockholms, Göteborgs och Malmö stad har tillsammans med Trafikverket enats om miljökrav på entreprenörer.

För arbetsmaskiner kräver Trafikverket vid upphandling, att maskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg 1. De tre storstäderna har dock tagit ännu ett steg och kräver att de uppfyller Steg 2. Motorer i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får i städerna vara högst sex år gamla, istället för tio år som gäller för Trafikverket.

För upphandlingar som görs från och med 2014 skärper storstäderna kraven till minst Steg 3A, Trafikverket till Steg 2.

Förutom krav på avgasrening från arbetsmaskiner regleras också att drivmedel ska uppfylla kraven i miljöklass ett eller likvärdigt. För vägfordon under 3,5 ton gäller att lätta lastbilar inte får släppa ut mer än 250 gram koldioxid per kilometer och inte vara äldre än åtta år.

För tunga fordon gäller Euro 3, men i storstäderna Euro 4 och efter 2014 gäller Euro 4 respektive Euro 5.

Enskilda kommuner kan ha valt att ställa egna krav, var noga att kontrollera detta vid anbudsförfarande. Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in