Miljöpolitiken äter upp jordbrukspolitiken

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: "Efter 30 års erfarenhet verkar det som om det nyazeeländska jordbruket är bättre på att lösa den multifunktionella uppgiften än det europeiska" sade Dr Philipp Aerni. Jordens växande befolkning kräver nytänkande, nya jordbrukspolitiska modeller och en vilja till förändring. Dagens jordbrukspolitik är alltför protektionistisk och inriktad på att bevara status quo. Världens befolkning beräknas öka med 2,6 miljarder människor eller 36 procent fram till år 2050, framför allt i Afrika och Asien. Samtidigt gör ökad levnadsstandard i tillväxtekonomierna att efterfrågan på mat ökar med 70–80 procent 2050”, konstaterade Robert L Thompson, före detta professor vid University of Illinois, vid Kungliga skogs- och lantbruksakademins internationella markanvändnings­symposium i Stockholm 29–30 januari.

”Det ställer stora krav på våra försörjningssystem, i synnerhet med tanke på att vi bara kan öka tillgången på odlad mark med högst 12 procent. Det enda hållbara alternativet är att öka produktiviteten på de bördiga jordar som vi redan odlar på.”

”Ökningen måste ske i de områden som idag ligger kring medel och under i produktivitet. Områden med den största potentialen finns i Afrika söder om Sahara.”

Frågan är om vi har en global jordbruks- och livsmedelspolitik för att klara av att möta utmaningen?



Ökad handel ”Produktiviteten på de arealer vi odlar måste öka med minst 60 procent”, sade professor Robert L Thompson, University of Illinois.

”Vi behöver se en ökad handel med jordbruksprodukter som stimulerar de områden som idag ligger efter. WTO sätter gränserna för vad enskilda länder kan göra, egentligen är det endast tillåtet att investera i infrastruktur och FoU, men det vi ser är att utvecklade länder stödjer sitt jordbruk, medan utvecklingsländer gynnar stadsbefolkningen på landsbygdsbefolkningens bekostnad”, fortsatte professor Thompson.

EUs protektionistiska jordbrukspolitik växte fram ur det faktum att området från början hade underskott på livsmedel och syftet med jordbrukspolitiken var att stimulera produktionen.



Historiskt undantag

”Att jordbruket behövde undantas från frihandel byggde på en föreställning om att marknaden saknade förmåga att lösa försörjning och social trygghet inom livsmedel”, sade professor Alan Swinbank, University of Reading.

Detta sätt att tänka kallas för ”agri­cultural exceptionalism” och tillämpas av dem som har råd.

”Under Uruguayrundan av GATT skedde det en liberalisering och EU spelade en aktiv roll i detta. Med WTO kom en mer strikt övervakning av ländernas agerande och mot bakgrund av detta ändrades den gemensamma jordbrukspolitiken från produktions- och exportstöd till landsbygdsutveckling och miljö. Denna frikoppling har gjort att EU utan svårigheter uppfyller WTOs krav, trots att stödet till jordbruket i princip varit konstant.”

EU har nu förhandlat fram en ny ­budget som innebär en marginell bantning av stödet till jordbruket.

”Den nya gemensamma jordbruks­politiken handlar i stor utsträckning om ”more of the same”. Som socialt verktyg är den föreslagna politiken ett trubbigt instrument och europeisk jordbruks­politik i dess ­nuvarande utformning är inte ett stöd till en global jordbrukspolitik”, avslutade Alan.



Frihandelsfoxtrot ”Europeisk jordbrukspolitik i dess nuvarande utformning är inte ett stöd till en global jordbrukspolitik”, sade professor Alan Swinbank, University of Reading.

Även USAs jordbrukspolitik har sedan 1930-talet utgått från traditionella stödformer med prisstöd, produktionskontroll och exportstöd med syftet att säkra lantbrukarnas inkomster och styra produktionen.

”Men sedan början av 1970–talet har USAs jordbrukspolitik långsamt liberaliserats i en pendelrörelse med två steg framåt och ett steg bakåt”, sade

dr Bill Winders, Georgia Tech. ”År 1973 togs ett stort steg i USAs jordbruks­politik mot mer frihandel och öppenhet. Prisstöd och kontroll drogs ned, liksom exportstöd. Men vid varje mindre eller större livsmedelskris sedan dess har delar av stödet återinförts, för att efteråt följas av en ytterligare liberalisering.”

”Det här mönstret med konflikt och förändring kommer att fortsätta påverka USAs jordbrukspolitik även i fram­tiden. Det är mer en följd av den globala utvecklingen än en styrande faktor”, avslutade Bill.



Mer politik, mindre kunskap

”Vi kan se att gapet mellan värderingar och verklighet och mellan teori och praktik ökar inom jordbrukspolitiken. Politiken blir viktigare än kunskapen och miljöpolitiken äter upp jordbrukspolitiken. I detta kan vi konstatera att personer med kunskaper inom jordbruk saknas”, konstaterade dr Philipp Aerni, forskare vid det schweiziska Institute for Environmental Decisions i Bern.

Philipp har jämfört inställningen till hållbart jordbruk och förändring mellan lantbrukare i det av­reglerade Nya Zeeland och i det mycket reglerade Schweiz. Utgångspunkten var om det går att förutsäga den framtida jordbrukspolitiken baserat på allmänhetens värderingar idag.



Motverka förändring ”Sedan början av 1970–talet har USAs jordbrukspolitik långsamt liberaliserats i en pendelrörelse med två steg framåt och ett steg bakåt”, sade dr Bill Winders, Georgia Tech.

”I Nya Zeeland upplever intressenterna inte att jordbruket ännu blivit hållbart, och där ser man förändring som en nödvändighet och möjlighet. I Schweiz upplever vi att vårt jordbruk redan är hållbart och därför utgör förändring ett hot mot hållbarheten.”

Philipp menar att skillnaden i synsätt beror på en skillnad i synen på kunskap.

”Medan nyazeeländska bönder ser kunskap som ett verktyg för förändring är de schweiziska bönderna fast i en föråldrad världsbild.”



Tvingade till omställning

När Storbritannien gick med i EU omkullkastades grunden för det nyazeeländska jordbruket, som byggde på export av lammkött till Stor­britannien. Utestängda i kylan insåg man att det krävdes kunskap och innovation för en ny utveckling och landet blev något av ett praktiskt experiment i förändring.

Efter en tuff omställnings­period under 1980-talet kom det offentliga stödet successivt att ersättas av privata investeringar i syfte att skapa produkter med mervärden.

”Forskningsinstitutens verksamhet kopplades till innovation, entreprenörskap och företagsutveckling och jordbruk kom att handla om marknadsmöjligheter. Den nya kunskapen som växte fram bidrog till att skapa en entreprenörskapsbaserad jordbruksekonomi.”



Akademin får leda

”Efter 30 års erfarenhet verkar det som om det nyazeeländska jordbruket är bättre på att lösa den multifunktionella uppgiften än det europeiska. I Europa omhuldar lantbrukarnas organisationer moraliska värderingar från miljöorganisationer och andra som inte har koppling till jordbruket, något som bidragit till att skapa en defensiv jordbrukspolitik.”

”Eftersom jordbrukarna och deras organisationer mot­arbetar förändring måste den komma från forskare och instituten med ett övergripande och tvärdisciplinärt angreppssätt som sträcker sig bortom vardagens lika­tänkande”, avslutade Philipp. ”Vi behöver se en ökad handel med jordbruksprodukter som stimulerar de områden som idag ligger efter. 