Gödselhantering: Allt fler lejer transport 18551

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Dieselpriset stiger, kväve­priset håller sig lugnt, miljö­debatten stormar och lagkraven blir skarpare. Faktorer som alla styr hur du ska sköta din stallgödsel.

”Hantering av gödsel är definitivt ingen skitsak!”, konstaterar kärnfullt Lars Neuman, rådgivare vid LRF-Konsult. Nu är det dags att ta en rejäl funderare på vilka nya metoder som finns för att transportera stallgödsel. Traktor och tunna fram och tillbaka på vägen duger inte längre när koplatserna mångdubblats och arrendena ligger utspridda långt från gården.

Kapacitetsmässigt kan en vanlig traktor med tunna inte tävla med en gödsel­trailer för enbart transport. Lastbilen tar större volym och flyttar sig snabbare på vägen. Såklart måste den stora bilen komma fram både vid brunnen, på vägarna och vid fältkanten. Det kan löna sig att ordna en bättre vändplan eller förbättra en väg. Då får fyllning och tömning också hög kapacitet. Med korta ställtider kan lastbilen löna sig redan vid någon kilometers transport.



Flyttbart mellanlager

I vanlig ordning är det omöjligt att skapa schabloner som fungerar på alla gårdar. En brytpunkt för när du ska byta från traktor med tunna, till att leja en lastbil finns inte. Men Lars Neuman har ändå ett råd:

”Ta hjälp med att räkna på helheten. Det är bra att någon tittar på gården utifrån och kanske kommer med helt nya idéer.”

Om transporten inte sker till en satellitbrunn utan ska samordnas med spridning kan det bli lite svårare. Det kräver ett mellanlager. Många experimenterar med ombyggda bulkvagnar, containrar och lastväxlarflak.

”Det viktiga är att det går lätt att flytta vagnen eller containern, utan att det krävs en extra traktor”, påpekar Lars. ”Tänk igenom kedjan så det inte finns några flaskhalsar.”

Allt fler kommuner lejer numera gödseltrailers från maskinstationer för att flytta rötrester från biogasanläggningar. Det gynnar lantbruket eftersom det ger ett större underlag för maskinstationerna, att hålla sig med gödseltrailers.



Minskar markpackningen Hans-Gösta Jönsson säljer anläggningar för pumpning av gödsel och påminner om att alla nya anläggningar måste undergå en riskanalys och ­CE-märkas. Foto: Privat.

Ute på fältet blir gödselutläggare med matarslang allt vanligare. Det minskar markpackningen och gör det möjligt att sprida tidigare även om förhållandena är besvärliga. Men det är svårt för en enskild lantbrukare att räkna hem investeringen, anser Lars och kommer genast in på nästa maskinsystem som också kan vara bäst att leja – pumpning av gödsel.

”Som alternativ till nedgrävda ledningar har det utvecklats slangvindor som är smidiga att använda och kan hyras in.”

Maskinstationen kommer med en högeffektiv pump, ofta traktordriven. Slangar rullas ut från gård till fält och på fältet rullar en självgående utläggare eller traktor med ramp. Beroende på avstånd och slangdimensioner ligger kapaciteten på 100–150 kubikmeter per timme över en längre tid.



Sparar diesel

Hans-Gösta Jönsson på företaget Astimac AB säljer anläggningar för pumpning av gödsel.

Han håller med Lars Neuman om att det är svårt med allmängiltiga schabloner, gårdsspecifika faktorer kan ge fördelar för en investering även om gödselvolymen inte är så stor. Att spara tid och diesel kan vara ett par av faktorerna och han ger ett räkneexempel från en av sina kunder:

”Det pumpades 1500 kubikmeter på tio timmar en sträcka av 1,5 kilometer, till en bufferttank, varifrån gödseln spreds med två gödselvagnar. Det gick åt 80 liter diesel till traktorn som drev pumpen. Om de istället skulle kört på en väg, var det 2,5 kilometer enkel väg och det hade uppskattningsvis gått åt 500 liter diesel.”

Förutom dieselbesparing och medföljande miljöeffekter, anser Hans-Gösta att den minskade markpackningen är ett viktigt argument, för att pumpa gödsel.

Av Sofia Barreng

