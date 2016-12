Start

Lastbil bra alternativ vid gödseltransporter

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det finns alternativ till ändlösa dagar med traktor och tunna, fram och tillbaka längs med vägarna. Ett av dem stavas lastbil. I takt med att gårdarna växer och att fosforkartorna riskerar att bli allt blåare runt djurgårdarna ökar behovet av gödseltransporter. ­Traktor och tunna fungerar förvisso även på längre avstånd, men är knappast varken tids- eller kostnadseffektiva. Ett alternativ som då framträder är transport med lastbil. Det har jämfört med ett traktor­ekipage fördelen, att både diesel- och däckkontot blir mindre. För körning i fält eftersträvas låga däcktryck. För körning på väg eftersträvas höga tryck. En svårlöst ekvation som antingen löses genom en kompromiss, vilken både riskerar ge packskador i fält och ökat slitage på väg, eller utrustning för att reglera trycket i däcken under körning. Förutom att system där spridarekipage och transportekipage kan optimeras för sin uppgift, menar Ulf Wäktare, att systemet även har fördelar rent politiskt. Spridarekipagen drar dynga med sig ut på vägen. Något som inte alltid uppskattas av medtrafikanterna.



Välja sina strider Istället för att bära med sig gödseln i en tank, pumpas gödseln ut till den självgående gödselutläggaren.

”Jordbruket har ögonen på sig och lever med ständiga inskränkningar. Det finns ju alternativ till att dra ut skit på vägen. Vi kan ju försöka välja våra strider och lägga krutet på frågor där vi faktiskt inte har något att välja på”, säger Ulf.

Han driver Ekdalens maskinstation­ som årligen flyttar uppåt 700 000 kubikmeter gödsel och biogassubstrat. Han berättar om lantbrukskunder, som ­flyttar sin gödsel så långt som sju mil. Att kuska med traktor och tunna på dessa avstånd borde inte vara ett alter­nativ. Maskin­stationen är behjälplig med det mesta inom flytgödselhantering. Antingen transporterar de ut gödseln till satellitbrunnar, eller så flyttar de under själva spridningen. Då sätter de en container på vändtegen, som bilarna sedan tömmer gödseln i. För att sedan sprida gödseln finns ett antal alternativ. Antingen sprider Ekdalen med sin tunna eller med en självgående Pioneer, med 24 meters ramp, eller så sprider lant­brukaren med sin egen tunna.



Pump känsligare Hissa boggien på dragbilen vid lastning. På så vis höjer du trailerns framända och flottörbollen flyter inte upp och slår ifrån innan du har bra lass.

”När du fyller tunnan på vändtegen har du en tunna som är effektiv. Även om den inte är så stor”, menar Ulf. Han berättar att han inte bryr sig om lantbrukaren hyr in en annan entreprenör för att sprida gödseln, som Ekdalen transporterar. Huvudsaken är att det flyter på och att lantbrukaren är nöjd. Just att flytta gödsel med lastbil är ett sätt att spara tid och pengar, som inte kräver någon investering först. Brunnar och vägar är desamma. Den enda skillnaden är att vägtransporten sköts av ett ekipage som är ämnat att gå på vägen. Behöver du grusa upp någon väg, är de pengarna snabbt intjänade på att transporterna går snabbare.

Ekdalen kör med både pumptrailers och vacuumtrailers. De med pump går snabbare att fylla, i och med att det inte spelar så stor roll om det skummar i tanken. Vacuumtankarna tål å andra sidan föroreningar och sten i gödseln, bättre än vad pumpsystemen gör.



Mindre markpackning Ekdalen har lantbrukskunder som ­flyttar sin gödsel uppåt sju mil.

Ulf återvänder till Pioneeren. Istället för att släpa gödseln med sig i en tank, pumpas den ut till maskinen som bara bär ramp och slangtrumma. Något som uppskattas av de som odlar på de packningskänsliga lerorna i nordvästra Skåne. Dessutom är det inte sällan så, att lantbrukaren vill att en tunna ska räcka ett drag och att givan då, får anpassas efter fältlängd. Med slangmatning till utläggaren behövs det inte tas hänsyn till något sådant och givan kan bli helt efter lantbrukarens önskemål. För att spara gröda och slang släpas inte matarslangen fram över fältet. Maskinen vindar istället ut och in slang, allt eftersom den arbetar. Det kan spontant tyckas som mycket uppstartsjobb med pump, vid antingen container i fältkant, eller satellitbrunn och att dra slang ut till utläggaren, men Ulf menar att det inte är några problem.

Tips för dig med vacuumtrailer

Hissa boggien på dragbilen vid lastning. På så vis höjer du trailerns framända och flottörbollen flyter inte upp och slår ifrån innan du har bra lass.

Ha inte för högt vacuum mot slutet av last­ningen. Skummet som då skapas lyfter flottör­bollen. Med hydraulpump längst ut på kranen kan du lasta med lägre vacuum, vilket ger mindre skum.

Oavsett om du har pump- eller vacuumtrailer, se till att ha en lång kran. Brunnar kan vara både höga och djupa och det är inte alltid du kommer nära intill.

Kör du rötrester är det inga problem. Kör du däremot någon gång material till en biogas­anläggning, tänk på att det jäser även under transporten. Se därför till att inte fylla tanken, så att materialet kan jäsa utan att det rinner över, eller att tanken sprängs. Tillsats av myrsyra ­hämmar jäsningen ett tag.

Kör du till andra, tänk på smittorisken. Av Per-Ola Olsson

